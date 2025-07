Utaznál, de nincs rá pénzed? Ezzel a problémával küzd a kontinens fele

Hiába éghajlatváltozás, háborús konfliktusok és gazdasági bizonytalanságok – az európaiak nem mondanak le a nyaralásról.

Az Europ Assistance idei, 24. alkalommal elvégzett nemzetközi felmérése szerint 2025 nyarán rekordmagas, 79 százalékos az utazást tervezők aránya Európában. Ilyen magas értéket még soha nem mértek a kutatás történetében.

A nyári szabadságot tervezők körében továbbra is a tengerpart a legnépszerűbb – tízből hat válaszadó (63%) ilyen úti célt választ. A három legkedveltebb célország idén is Spanyolország, Olaszország és Franciaország, de egyre többen kalandoznának Ázsiába vagy Afrikába is.

A külföldi utazások iránti kereslet látványosan nő olyan országokban is, ahol korábban inkább a belföldi nyaralások voltak jellemzőek. Idén az olaszok 36 százaléka, a franciák 35 százaléka inkább külföldi utat választana.

Miközben sokan bátrabban terveznek, a költségek még mindig komoly akadályt jelentenek: azok közül, akik idén nyáron nem utaznak, 58 százalék pénzügyi okokkal indokolta döntését. Ezzel együtt a nyaralást tervezők 47 százaléka arról számolt be, hogy az előző évhez képest több pénzt különít el a pihenésre.

A felmérés alapján az utazási döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a biztonság. Látványosan nőtt a természeti katasztrófáktól való félelem: míg 2022-ben tízből csak két európai aggódott emiatt, mostanra ez az arány 40 százalékra emelkedett.

A magyarok harmada is rendszeresen külföldre utazik

A hazai utazási szokásokat vizsgáló, 2025 májusában készült felmérés szerint a 18–69 éves magyarok 44 százaléka legalább kétévente elutazik külföldre. Bár nem mindenki teheti meg évente, a nemzetközi trendekhez képest a magyarok is egyre nyitottabbak a határokon túli nyaralásokra.