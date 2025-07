Ez sem lesz a MÁV napja: a miskolci fővonal után most egy vasútállomás omlott össze

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miután kedden délelőtt összeomlott a miskolci fővonal, most a MÁV arról számol be, hogy a győri vasútállomás is megadta magát, ami miatt a vonatforgalom leállt, a Győrt érintő vonalakon pedig jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani.

Mint arról beszámoltunk, kedd délelőtt a miskolci fővonal egy szakaszán biztosítóberendezési hiba akadályozza a közlekedést. Nem sokkal később a MÁV közölte, a győri vonalon is probléma adódott a biztosítóberendezéssel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 13:40-kor már közölték, megjavították a biztosítóberendezést Győr állomáson, és délután fokozatosan áll helyre a menetrend a Győrt érintő vonalakon. Hozzátették, hogy az elővárosi és távolsági vonatok már a teljes útvonalon közlekednek. Azt is megírták, hogy pótlóbusz közlekedik a Győrből 15:21-kor Rajkára, a Rajkáról 16:18-kor Győrbe és a Győrből 17:21-kor Mosonmagyaróvárra induló személyvonat (9426, 9433, 9466) helyett. Korábban közölték, hogy a nemzetközi EC, Railjet, EuRegio vonatok és a belföldi IC-k a teljes útvonalon járnak, késéssel. A Kelenföldről 12:29-kor Szombathelyre induló Savaria IC (IC 934) csak Komáromtól közlekedik, utasai a Kelenföldről 12:55-kor továbbinduló Csárdás EC-vel (EC 144) utazhatnak, ami Tatán és Komáromban is megáll. Az S10-es vonatok Budapest és Győrszentiván között közlekednek, Győrszentiván és Győr között pótlóbuszok járnak. A Győr-Celldömölk és a Győr-Veszprém vonal vonatainál is jelentősen hosszabb menetidőre, késésekre kell számítani. A Celldömölkről 12:30-kor Győrbe induló személyvonat (9225) nem közlekedik, utasai a Celldömölkről 13:37-kor továbbinduló Helikon InterRégióval (9604) utazhatnak, ami a személyvonat megállási rendje szerint közlekedik. A Győrből 10:13-kor Veszprémbe induló személyvonat (39514) jelentős késése miatt csak Zircig közlekedik, ezért a Veszprémből 13:35-kor Győrbe induló személyvonat (39514) Zircről indul. A két vonat helyett Zirc és Veszprém között pótlóbusz közlekedik.

Címlapkép: Getty Images

