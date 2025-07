Dolgok, amiket semmiképpen ne hagyj otthon, ha Horvátországban nyaralsz 2025-ben

Horvátország egyre drágább, különösen a népszerű part menti településeken, ahol a főszezoni árak könnyedén az egekbe szöknek. Egy jól átgondolt csomagolás azonban rengeteg felesleges kiadástól megkímélhet bennünket: sok minden, ami itthon filléres tétel, kint drága vagy nehezen beszerezhető. Összegyűjtöttük, mi az, amit tapasztalt utazók szerint semmiképp ne hagyj otthon, ha a horvát tengerpart felé veszed az irányt.

Horvátország évről évre egyre drágább, de a magyar utazók lelkesedése cseppet sem lankad. Bár a szállás- és étteremárak, valamint a bolti termékek árai sokak szerint már vetekszenek az olasz tengerparti tarifákkal, a közelség, a kristálytiszta Adria, az ismerős kultura és a könnyű autós megközelíthetőség miatt továbbra is rengetegen választják pihenésük helyszínéül.

És nem csak Magyarországról érkeznek tömegek. A német és cseh utazók is stabil törzsközönséget képeznek a horvát tengerparton, különösen július–augusztusban, amikor az ország apró tengerparti települései szinte megtelnek. A vendégek nemcsak a tenger miatt jönnek — sokan egész szezonra bérelnek apartmant, vagy több hétre utaznak le családostul.

Ilyenkor a pakolás kulcsfontosságú, de persze akkor is, ha csak egy hétre, 10 napra megyünk. A közösségi média utazós csoportjaiban visszatérő téma, hogy mit érdemes itthonról vinni, és mi az, amit bosszantóan hiányolunk, ha nem hoztuk el. Vannak dolgok, amik nem jutnának eszünkbe induláskor, de kint aranyat érnek. De az ajánlások alapján összeállított listában szerepelnek olyan tételek is, amelyeket ott kint is megvásárolhatnánk, csak épp feleslegesen drágán.

Dolgok, amiket semmiképpen ne hagy otthon:

Az első és legfontosabb: euró készpénz. Bár sok helyen elfogadják a bankkártyát, a gyakorlat azt mutatja, hogy főleg kisebb üzletekben, piacokon, strandbüfékben, vagy épp parkolásnál euróval kell fizetni, és a kártyás fizetés nem opció. Az ATM-ek használata külföldön drágább, így érdemes előre, itthon váltani.

Kevésbé nyilvánvaló, de sokak szerint elengedhetetlen: egy éles kés. Szinte mindenki beleszaladt már abba, hogy a szálláson csak vajkenő kés van, miközben azzal a gyümölcsöt, zöldséget vagy sajtot sem lehet rendesen felszeletelni. Ráadásul, ha főzni is tervezel, ezzel megspórolsz egy felesleges helyi vásárlást.

A hosszabbító és elosztó főleg családoknál létfontosságú — egy apartmanban gyakran mindössze két-három konnektor van, és az is a sarokban. Mobiltelefonok, laptop, hűtőtáska, kávéfőző, rovarirtó, ventilátor — ezek mind egyszerre igénylik az áramot. Itthon olcsón beszerezhető, jellemzően van is minden háztartásban, kint viszont ritkán találni kisboltban.

Szintén az autós utazók alapcsomagjába tartozik a fényvédő fólia a szélvédőre. Nemcsak a belső hőmérsékletet csökkenti, hanem a műszerfal és az ülés is kevésbé forrósodik fel — nyári parkolásnál, tengerparton vagy városnézés közben életmentő lehet.

Sokan csak akkor gondolnak rá, amikor már baj van: pótkulcs a kocsihoz. Az elveszett, vízbe ejtett vagy elhagyott slusszkulcs akár napokra blokkolhatja a nyaralást. Horvátországban megoldani a helyzetet stresszes és költséges — egy extra kulcs viszont diszkréten elfér a táskádban.

A szúnyoghelyzet Horvátországban szintén súlyos tud lenni, főleg partmenti településeken, estefelé. A spray formájú és elektromos szúnyogriasztó kombinálva hatékonyabb — míg az elektromos a szobában nyújt védelmet, a sprayt nappali és esti sétához, strandoláshoz is érdemes használni. Ha csak az egyik van nálad, kevésbé lesz hatékony a védekezés.

A napernyőről sem érdemes megfeledkezni, helyben bérelni vagy boltban megvásárolni akár 30–50 eurós tétel is lehet. Ha van hely az autóban, érdemes betenni egy összehajtható típust, mert a tűző napban nincs mindig árnyékos rész, főleg sziklás partokon.

Aki már próbált mezítláb besétálni a horvát tengerbe, valószínűleg megfogadta: legközelebb visz vízicipőt . A kavicsos, sziklás partokon máshogy nem lehet igazán élvezni a fürdőzést. Itthon szélesebb a kínálat és jobb az ár-érték arány, mint kint, a helyi strandárusoknál kapható verziók nem mindig tartósak.

A naptej mellett sokan megfeledkeznek a napégés utáni készítményről, például panthenol sprayről vagy Irix krémről. Horvát boltokban nem mindig kapható, és napégés után azonnali enyhítés kell — a sós víz és a tűző nap kombinációja napokkal el tudja rontani az addig tökéletes nyaralást.

Kevésbé látványos, de annál fontosabb a hányáscsillapító kúp — gyerekeknél például gyakori, hogy hasmenéses vagy hányásos tünetek alakulnak ki az új környezetben, más típusú ételek, vagy sós víz hatására. Ez az egyik legnehezebben beszerezhető gyógyszer típusa a helyi patikákban.

Végezetül: Európai Egészségbiztosítási Kártya. Az orvosi ellátás ugyan sürgősségi esetben igénybe vehető, de ennek igazolására a kártya elengedhetetlen — nélküle saját zsebből kell fedezni az ellátás díját. A kártyát Magyarországon ingyenesen kiváltani pár napon belül lehet, még indulás előtt.

Ha csak ezt a néhány tételt átgondoltan bepakolod, sok stresszt, pénzt és bosszúságot takaríthatsz meg hogy tényleg a tenger, a nyugalom és az élmények legyenek főszerepben.