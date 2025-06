Mobilfizetés külföldön? Így spórolnak az élelmes magyarok: nem kell aggódniuk a nyaralás alatt

Közel 3 millió alkalommal vásároltak külföldön az egyik hazai pénzintézet bankkártyás ügyfelei összesen majdnem 58 milliárd forint értékben a tavaly nyári időszakban, az egy vásárlásra jutó összeg pedig átlagosan több mint 178 ezer forint volt – közölte a bank. Ebből az összegből 28 milliárd forintot digitális eszközökkel – okostelefonnal vagy okosórával – költöttek el.

A sima bankkártyás fizetések és a digitális, okoseszközös fizetések is rendkívül népszerűek a K&H külföldre látogató lakossági ügyfelei között a pénzintézet összeállítása szerint. A múlt év nyarán, június eleje és augusztus vége között közel 58 milliárd forint értékben költöttek valamelyik külföldi országban, ez az összeg majdnem 3 millió kártyás tranzakcióból jött össze. Fejenként átlagosan 9 tranzakció történt, amelyek átlagosan 19 800 forintos értéket képviseltek, melyek összértéke 178 ezer forint.

A bank aktívan ösztönzi ügyfeleit a külföldi kártyás fizetésekre, melynek jegyében a bank utólagos visszatérítést ad minden külföldi kártyás vásárlás és ATM készpénzfelvétel után K&H középárfolyamig. "Ez az ajánlat nemcsak a banki szolgáltatások iránti bizalmat erősíti, hanem valós megtakarítást is jelent az utazók számára" – hangsúlyozta Rammacher Zoltán, a bank Lakossági ügyfél szegmens marketing vezetője. A szakember hozzátette: "a visszatérítés segíthet optimalizálni a külföldi vásárlások költségeit. A nagy sikernek köszönhetően idén nyáron is biztosítjuk ezt a külföldre látogatóknak, ezzel is támogatva a gondtalan utazást és a kényelmes fizetési lehetőségeket."

Digitális boom az országhatáron túl is

A kártyás külföldi fizetéseken belül egyre jelentősebb arányt képviselnek a digitális tranzakciók, ez a trend a technológiai fejlődés és a felhasználói szokások átalakulásának egyértelmű jele. Tavaly nyáron a külföldi digitális költések összege megközelítette a 28 milliárd forintot, ami a teljes külföldi kártyás költés közel felét tette ki - írja a bank közleménye.

A digitális fizetési szokások a tranzakciók számában és értékében is kiemelkednek. Fejenként több mint 9 okoseszközös fizetésre került sor ebben az időszakban, az átlagos összeg pedig 198 000 forint volt. Ez arra is utalhat, hogy a digitális fizetéseknél az átlagnál magasabb volt a tranzakciók átlagos értéke, vagyis a nagyobb értékű vásárlásoknál is szívesen alkalmazzák ezt a kényelmes és egyszerű megoldást. A szakember szerint a digitális megoldásokat kényelmesnek és biztonságosnak tartják a külföldre utazók.