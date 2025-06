Íme Horvátország 10 legszebb homokos strandja: itt vízicipő nélkül is fürödhetsz 2025-ben

Az árak emelkednek, a partok sziklásak, mégis Horvátország a magyarok kedvence: a turisztikai trendek szerint a hazai utazók többsége továbbra is a horvát tengerpartot választja nyáron – gyakran kompromisszumok árán. Bár a kavicsos, sünökkel teli strandok vízicipőt kívánnak, a kevés, de létező homokos partszakaszok továbbra is vonzzák a családokat és a kényelmet keresőket. Cikkünkben tíz olyan horvátországi helyszínt mutatunk, ahol valódi homokos strand várja a nyaralókat.

A legnépszerűbb nyári úti cél továbbra is Horvátország, amely autóval is könnyen megközelíthető, stabilan tartja helyét a magyar turisták toplistáján. Mindez annak ellenére is igaz, hogy az euró bevezetése, valamint az emelkedő szállás- és vendéglátóipari árak miatt a horvát tengerpart jelentősen drágult az elmúlt években.

A horvát partvidék azonban nemcsak az árak, hanem természeti adottságai miatt is kihívást jelenthet: a strandok többsége sziklás vagy kavicsos, tengeri sünök gyakoriak, és sok helyen csak speciális cipőben lehet a vízbe menni. Ez különösen problémás lehet kisgyerekes családoknak, akiknek biztonságosabb és kényelmesebb választás lehet egy homokos strand.

Bár ezekből kevés van Horvátországban, mégis akad néhány igazi gyöngyszem – következzen 10 valóban homokos part, ahová érdemes célzottan utazni.

Rajska Plaža (Paradicsompart) –Lopar, Rab-sziget

Hosszú, sekély vízű, gyerekbarát strand, igazi homokos paradicsom.

Sahara-öböl – Lopar, Rab-sziget

Természetes, eldugott homokos öböl, csendesebb, mint a Paradicsompart.

Homokos strand a horvátországi Rab-sziget Lopar városában

Ninska Laguna – Nin (Zadar mellett)

Finom homok, gyógyhatású iszap, sekély víz – tökéletes kisgyerekeseknek.

Saplunara – Mljet-sziget

Természetes homokos strand a nemzeti park közelében, nyugodt környezet.

Vela Pržina – Lumbarda, Korčula-sziget

A sziget egyik legnépszerűbb homokos strandja, napozásra és pancsolásra is ideális.

Bijeca – Medulin, Isztria

Isztria egyetlen hosszabb homokos strandja, családbarát, de nyáron zsúfolt.

Slanica – Murter-sziget

Homokos és aprókavicsos keverék, de a vízbe vezető rész homokos.

Čikat-öböl – Lošinj-sziget

A strand egy része homokos, árnyékos fenyőerdőkkel körülvéve.

Prapratno – Pelješac-félsziget

Sekély, homokos öböl, ideális gyerekekkel, kevésbé ismert.

Trstenica – Orebić, Pelješac

Homokos és kavicsos keverék, de a part mentén homokos sáv is található.