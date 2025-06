Brutális árrobbanás a horvát tengerparton: sok turista otthonról viszi a WC-papírt is

Jelentős áremelkedés tapasztalható a horvát tengerparton már a nyári szezon kezdetén, ami komoly hatással van mind a helyi lakosokra, mind a turistákra. A kisebb turisztikai településeken különösen drasztikus, akár 10 százalék feletti árnövekedést mértek az elmúlt három hétben.

Az alapvető termékek árai észrevehetően megemelkedtek a tengerparti településeken. A legjelentősebb, 10,38 százalékos drágulást Tribunj városában regisztrálták - számolt be a Portfolio a Croatia Week alapján.

A mindennapi szükségleti cikkek árkülönbségei beszédesek: míg Zágrábban egy csomag WC-papír 2,79 euróba kerül, addig Tribunjban ugyanezért már 3,32 eurót kell fizetni, ami 19,10 százalékos növekedést jelent. A tisztítószerek ára 2,59-ről 2,99 euróra, egy liter joghurt ára pedig 0,99-ről 1,08 euróra emelkedett.

A témáról részletesen írtunk mi is, konkrét árakkal a Pénzcentrum cikke:

"Ezek alapvető termékek, amelyeket az embereknek meg kell vásárolniuk, különösen a turisztikai apartmanokban, és ez még magasabbra hajtja az árakat" - magyarázza Mladen Vedriš közgazdász. Kisebb településeken, például Žminjben, a WC-papír ára már 17 százalékkal emelkedett.

A kormány által előírt kiskereskedelmi árak átláthatósága olyan alkalmazások fejlesztését eredményezte, amelyek közel kilencmillió termék árát követik nyomon országszerte. Ezek az eszközök jól mutatják a szezonális infláció terjedését a tengerparti övezetekben.

Az áremelkedési listát Tribunj vezeti 10,38 százalékkal, amelyet szorosan követ Posedarje (10,11 százalék), Pakoštane és Pomer (10 százalék), valamint Pašman (9,96 százalék). Vedriš figyelmeztetése szerint, ha ez a háromhetes trend egy teljes éven át folytatódna, az éves növekedés meghaladhatná a 20 százalékot.

Meglepő módon nem az élelmiszerek, hanem a higiéniai termékek árai emelkedtek a legnagyobb mértékben. "Soha nem gondoltam volna, hogy a tisztálkodási és tisztítószerek lesznek a legdrágábbak. Azt hittem, az élelmiszerek lesznek a fő árhajtók" - nyilatkozta Ivo Ugrina, az árösszehasonlító alkalmazás társfejlesztője.

Az árkülönbségek egyes termékeknél kiugróak: a pelenkák a szárazföldön 14,99 euróba kerülnek, míg a tengerparton akár 25,99 euróba is. Az alapvető fogkrém a szárazföldön körülbelül 3 euróért kapható, de a tengerparton akár 6 euróba is kerülhet. Egy csokoládészelet ára pedig a szárazföldi 2 euróról a tengerparti boltokban akár 8 euróra is felkúszhat.

Érdekes tendencia, hogy a kisebb, turisztikailag frekventált településeken élesebb áremelkedés tapasztalható, mint a nagyobb városokban. Míg Split alig több mint 1 százalékos, Dubrovnik pedig közel 3 százalékos áremelkedést mutat, a kis tengerparti faluban, Zaostrogban 10 százalékos ugrást regisztráltak.

Damir Novotny közgazdász szerint a jelenség mögött logisztikai okok állnak: "Könnyebb egymillió embert ellátni Zágrábban, mint 200 000-et, akik Zadar megyében szétszórva élnek. Valakinek fedeznie kell ezt a költséget" - magyarázta a szakértő.

Az emelkedő árak már most kezdik befolyásolni a turisták viselkedését, akik egyre több terméket hoznak magukkal otthonról. "Hamarosan nemcsak konzerveket hoznak magukkal, hanem WC-papírt is" - jegyezte meg Vedriš.