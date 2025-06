Sokkoló számokat közölt a Wizz Air: óriási bajban a fapados légitársaság, indul a zuhanórepülés?

Jelentős árfolyameséssel reagáltak a befektetők a Wizz Air friss gyorsjelentésére, miután a cég profitja drámaian visszaesett, és előrejelzést sem tett közzé a következő időszakokra. A részvények árfolyama napközben 26 százalékos mínuszban is járt.

A Wizz Air csütörtök reggel tette közzé legfrissebb gyorsjelentését, amely több szempontból is csalódást keltett. A légitársaság profitja jelentősen, 41,5 százalékkal esett vissza éves szinten, miközben az üzemi eredmény még ennél is drasztikusabban, több mint 60 százalékkal csökkent. A befektetőket különösen aggasztotta, hogy a cég sem a következő negyedévre, sem a teljes pénzügyi évre nem tett előrejelzést, ami tovább rontotta a hangulatot - írja a Portfolio.

A piac gyorsan reagált a negatív hírekre: a Wizz Air részvényei a jelentés közzététele után közel 23 százalékos eséssel reagáltak, napközben pedig 26 százalékos mínuszt is elértek. Ez jól mutatja, hogy a befektetők bizalma megrendült, különösen a transzparencia hiánya és az eredményromlás miatt. A zuhanó árfolyamra az sem volt elég, hogy a vezérigazgató pozitívan értékelte a társaság ellenállóképességét és rugalmasságát.

Bár a cég éves szinten 63,4 millió utast szállított – ami némi növekedést jelent –, és a bevételek is emelkedtek 5,3 milliárd euróra, a költségek is meredeken nőttek. A költségoldalon különösen az üzemanyagon kívüli ráfordítások emelkedtek jelentősen, közel 20 százalékkal. Ez erősen rontotta a működési hatékonyságot, amit az EBITDA csökkenése is tükröz: 1,1 milliárd euróról 4,9 százalékos visszaesés történt.

A cégvezetés ugyan bizakodó, és strukturális fejlődésről, új gépek érkezéséről, valamint stratégiai pozícióerősítésről beszél, de ezek az üzenetek nem voltak elegendők a bizalom helyreállításához. A gyorsjelentés egyértelműen gyenge teljesítményt mutatott, és a kilátások homályossága miatt a befektetők eladási hullámmal reagáltak – ami történelmi mértékű árfolyamesést eredményezett.