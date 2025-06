Egyre több magyar mond nemet a Balatonra, horvát Adriára: ezek az új nyári kedvencek hódítanak

Berobbant a nyár, és vele együtt a kánikula is. Sokan már június elején a hőség elől menekülnének, és olyan nyaralóhelyet keresnek, ahol nem a tűző nap, hanem a friss, hűvös levegő és a természet várja őket. A klímaváltozás miatt egyre többen fordulnak a hűvösebb éghajlatú országok vagy zöld, kevésbé zsúfolt régiók felé. Cikkünkben olyan belföldi és külföldi úti célokat mutatunk, ahol a nyári pihenés nem az UV-sugárzás elleni küzdelemről szól – hanem a valódi felfrissülésről.

Amilyen sokat váratott magára a nyár, olyan lendülettel törte ránk az ajtót: itt a jó idő, sőt, a kánikula. Csütörtökön napközben 28-36 fok közötti maximumokra van kilátás. Hiába csak most kezdődött a nyár, sokan már most menekülnének a forróság elől. Egyre több magyar utazó keres olyan célpontot, ahol a hőmérséklet napközben sem kúszik 26–28 fok fölé, és a nyaralás nem fárasztó küzdelem az UV-sugárzás ellen.

A klímaváltozás és az egyre szélsőségesebb időjárás alapjaiban formálja át az utazási szokásokat. A mediterrán térségeket érő hőhullámok sokakat eltántorítanak a hagyományos nyári úti céloktól, miközben az északi, hűvösebb országok iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Emellett nő a kereslet a természetközeli, fenntartható kikapcsolódási formák iránt is: a túrázás és az ökoturizmus népszerűsége sosem látott mértékben emelkedik. Egyre többen választanak olyan zöld, kevésbé zsúfolt helyeket, amelyek a jövőben is élhető és biztonságos menedéket nyújthatnak a klímaváltozás hatásaival szemben – erről Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetségének kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgettünk nemrég.

Ami az egyik legérdekesebb, az az, hogy maga az erdei turizmus, mint műfaj, egyre vonzóbbá fog válni a klímaváltozás miatt. Épp nemrég jelent meg egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy a három alapvető turisztikai formát – a városit, a vízpartit és az erdeit – milyen módon befolyásolhatja a globális felmelegedés a különféle klímavédelmi forgatókönyvektől függően.Elsősorban azt vizsgálták, hogy az adott turisztikai formának kedvező napok eloszlása miként változik havi lebontásban, és arra jutottak, hogy egyértelműen el fogunk mozdulni az erdei turizmus irányába, hiszen ebben az árnyékos természeti környezetben eleve kellemesebben érzi magát az ember akkor is, amikor hőség van, és a városi betondzsungelben már gyakorlatilag elviselhetetlen a hőérzet, sőt a vízparton sem komfortos

- véli a szakember. Éppen ezért most olyan belföldi és külföldi célpontokat mutatunk, amelyek frissítő klímájukról, természetközeli élményeikről, és néhol még meglepően jó áraikról is ismertek.

Skandinávia – a friss levegő és fjordok földje

Ha el akarsz menekülni a hőség elől, Norvégia, Svédország vagy Finnország ideális választás. Nyáron itt 20–24 fok a jellemző nappali hőmérséklet, az éjszakák pedig hűvösek és nyugodtak. A fjordok, gleccserek, tavak és végtelen erdők garantáltan lelassítják a pulzust.

Budapest–Oslo retúr repjegy: 40–60 ezer Ft (Wizz Air, Norwegian)

Budapest - Oslo járat árai 2025. július - forrás: Skyscanner.com

Szállás Oslóban: 30–40 ezer Ft/éj (2 fő, középkategóriás hotel)

Oslo remek választás lehet a nyári forróság elől menekülőknek: a norvég fővárosban júliusban is ritka a 25 fok feletti hőmérséklet, miközben hosszú nappalok és tiszta levegő várja az utazókat. A város különösen vonzó azoknak, akik egyszerre szeretnének természetközeli élményekben és kulturális programokban részt venni – Oslo partján fürdőzésre alkalmas városi strandok találhatók, miközben pár perc villamosozással már erdőkben, tavaknál kirándulhatunk. Emellett modern múzeumok (például a Munch Múzeum vagy a Norvég Nemzeti Múzeum), látványos építészet és fenntartható városi fejlesztések teszik különösen élhető és inspiráló célponttá.

Magas-Tátra – alpesi klíma elérhető közelségben

Nem kell Skandináviáig repülni, ha hűvösebb nyaralást szeretnél. A szlovákiai Magas-Tátra ideális választás lehet akár egy hosszú hétvégére is. A hőmérséklet júliusban ritkán haladja meg a 22–24 °C-ot, miközben túraútvonalak, vízesések és tiszta hegyi levegő vár.

Vonat Budapest–Poprád: kb. 11–14 ezer Ft retúr (átszállással)

Szállás Tátralomnicon: 15–25 ezer Ft/éj

A Magas-Tátra ideális választás azoknak, akik elkerülnék a tikkasztó nyári hőséget, de mégis aktív, természetközeli kikapcsolódásra vágynak. A szlovákiai hegységben a hőmérséklet nyáron ritkán haladja meg a 20–22 fokot, így tökéletes túrázáshoz, könnyed kirándulásokhoz vagy akár komolyabb csúcstámadásokhoz is. A kristálytiszta hegyi tavak, vízesések és látványos sziklás panorámák mellett jól kiépített túraútvonalak és megfizethető szálláshelyek várják a látogatókat. Ráadásul autóval vagy vonattal is könnyen elérhető Magyarországról, így nemcsak a hűvösebb klímát, de a közelségből fakadó rugalmasságot is élvezhetjük.

Balti államok – Észtország, Lettország, Litvánia

Ha szeretnél valami igazán más hangulatú helyre utazni, a Balti-tenger partvidéke igazi nyári kincs. A hőmérséklet itt is 20–25 °C körül mozog, kevés a tömeg, és az árak is kedvezőbbek, mint Nyugat-Európában.

Budapest–Tallinn vagy Riga: 35–50 ezer Ft retúr (Ryanair, Air Baltic)

Budapest - Tallin járatok ára 2025. augusztus - forrás: skyscanner.com

Szállás Rigában: 20–30 ezer Ft/éj

Észtország, Lettország és Litvánia, vagyis a balti államok egyre népszerűbb nyári célpontok azok körében, akik szeretnék elkerülni a déli üdülőhelyek zsúfoltságát és hőségét. A nyár itt kellemesen enyhe – a nappali hőmérséklet ritkán haladja meg a 22–24 fokot –, miközben a balti-tengeri partvidék homokos strandjai, hangulatos kisvárosai és középkori belvárosai igazi felfedezésre várnak. Tallinn, Riga vagy Vilnius történelmi óvárosai UNESCO világörökségi helyszínek, de a természet szerelmesei is bőven találnak felfedeznivalót: kiterjedt nemzeti parkok, lápvidékek, tóvidékek és erdők várják a látogatókat. A régió emellett ár-érték arányban is kedvező alternatívát jelent sok nyugat-európai országhoz képest.

Ausztria hűvösebb régiói – tavak, hegyek, nyugalom

Az osztrák Salzkammergut és a Tirol régió nemcsak lenyűgöző természeti szépségeket kínál, hanem kellemes, hegyvidéki mikroklímát is. Július–augusztusban itt is csupán 22–26 °C a jellemző.

Autóval Bécs vagy Hallstatt környéke 3–5 óra alatt elérhető

Szállás vidéki panzióban: 25–35 ezer Ft/éj

Ausztria nyáron is ideális úti cél azoknak, akik aktív pihenésre, friss hegyi levegőre és mérsékelt klímára vágynak. Az Alpok régióiban 1000 méter felett ritkán emelkedik 20–25 fok fölé a hőmérséklet, így tökéletes környezetet nyújt túrázáshoz, kerékpározáshoz vagy akár egy alpesi tó melletti pihenéshez. Salzburg, Innsbruck vagy a Salzkammergut térsége nemcsak természeti szépségeivel, hanem kulturális kínálatával is vonzó – nyári zenei fesztiválok, kastélyok és történelmi városközpontok várják az utazókat. Ráadásul Ausztria könnyen megközelíthető autóval vagy vonattal is, így akár egy hosszú hétvégére is tökéletes választás lehet.

Belföldi alternatívák – ahol itthon is fellélegezhetsz

Nem csak külföldön lehet menedéket találni a nyári kánikula elől. Magyarországon is akad néhány régió, ahol még nyáron is hűvösebb a mikroklíma, és az árnyas fák, tavak, patakok közelsége is sokat segít.

Az Őrség az egyik legbájosabb és leghűvösebb nyári célpont Magyarországon, ahol a természet közelsége, a hagyományőrző falvak és a nyugalom egyszerre adott. A dombos, erdős vidék klímája enyhébb, mint az alföldi vagy déli tájaké, így a nyári kánikulában is kellemesebb az idő – különösen reggel és este. Az Őrségi Nemzeti Park területe ideális túrázáshoz, kerékpározáshoz, erdei sétákhoz, miközben helyi termelők, kézművesek és gasztronómiai különlegességek – például tökmagolaj, dödölle vagy házi sajtok – teszik igazán egyedivé az itt töltött napokat. Családoknak, természetkedvelőknek és a lassabb, nyugodtabb kikapcsolódásra vágyóknak is ideális választás.