Húzós árakkal és tumultussal indul a balatoni fagyiszezon

A Balaton turizmusát sokan még mindig a nyári fesztiválok, strandprogramok és tömegrendezvények mentén képzelik el, ám Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint egyre nagyobb figyelmet érdemel egy másik vendégkör is: azok a turisták, akik kifejezetten a nyugalmat, a természetet és a kevésbé zsúfolt időszakokat keresik.

A Balatoni Turizmus Szövetség előrejelzése szerint, a következő hetekben azok száma is növekszik majd a régióban, akik szeretik a kisebb létszámú bórtúrákat, vagy csak egyszerűen napfürdőzni szeretnének a tóparton. A jó idő miatt, ezen a hétvégén is ezekre a turistákra számítanak a régióban.

Megtelnek a balatoni települések

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint, a melegebb idő beköszöntével az egy napra érkező turisták száma is növekedni fog. Sokan jönnek majd "csak" fagyizni a régióba, hiszen az elmúlt hetekben annyi szó esett a médiában balatoni fagylaltokról is, hogy szinte biztosak lehetünk abban, hogy a cukrászdák környékén is nagy lesz a forgalom.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, néhány napja szervezték meg az Év fagylaltja 2025 versenyt, amelyet a balatonfüredi Bagaméri fagylaltozó nyert meg, de komoly eredményt ért el az országos versenyen az ugyancsak füredi Bergmann Cukrászda, a balatongyöröki Promenád Kávéház és a Balatonakarattyán található Sisi fagyizó.

Ezzel párhuzamosan nagyobb tömegre számíthatnak Veszprémben is, hiszen a május elején megszervezett Balaton Fagyija választást a településen található Füge Fagyiudvar és Kávézó nyerte meg. A Balatoni Turizmus Szövetség adatgyűjtéséből kiderül, hogy az egy napra érkező turisták nagyobb része 100 kilométeren belül lakik. De a cukrászdák beszámolóiból az is kiderül, hogy volt már arra is példa, hogy volt olyan vendégük, 250 kilométert autózott csak azért, hogy egyen egy balatoni fagyit.

EZ IS ÉRDEKELHET Pofátlan árjáték a hazai fagyizókban: annyiért mérik az "albán" fagyit 2025-ben, mint a minőségit Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint már olyan közel van az „albán” ár is a minőségi fagylalt árakhoz, hogy ezek alapján nem lehet kiszűrni.

A 2025-ös szezon fagylaltárai kapcsán a Pénzcentrumnnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke elmondta, hogy az árak valahol 550 forinttól indulnak és 850 forintos gombócárral is találkozni. "Ha 500 forint alatt kínálják, akkor már lehet gyanakodni, de sajnos már olyan közel van az „albán” ár is a minőségi fagylalt árakhoz, hogy ezek alapján nem lehet kiszűrni" - fogalmazott. De a sütemények is komoly áremelkedésen mentek keresztül az elmúl években.

A korábbi években az 1000 forint volt a lélektani határ, de ma már leginkább 1000 és 1500 forint között kínálják a legtöbb süteményt, desszertet. Jelenleg talán a 2000 forint az a határ, amit még csak nagyon kevesek mernek átlépni, de minden vendégnek máshol van a saját lélektani határa

- mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában a szakmai elnök.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nemzetközi trendek a magyar tengernél

Az autósok mellett, a cukrászdák környékén egyre több a kerékpáros turista is. Mások tömegközlekedéssel érkeznek, mert figyelnek ökológiai lábnyomukra. Az ilyen utazók a nemzetközi turisztikai kutatásokban már régóta jelen vannak. Az ilyen csoportokat gyakran a "slow tourism" vagy "low-impact travelers" kategóriába sorolnak a szakértők.

Jellemző rájuk, hogy utazásaikat tudatosan tervezik, a tömegturizmus elkerülését pedig nem hátrányként, hanem előnyként élik meg. Ők jelen vannak a Balatonon is. Számukra a Balaton természeti értékei – erdei túraútvonalak, tanösvények, csendesebb falvak, panorámás kilátók – legalább olyan vonzóak, mint mások számára egy zenei fesztivál vagy gasztronómiai rendezvény

- tette hozzá Éskovács Péter, a szervezet tanácsadója.

"Gazdasági szempontból ezek a turisták stabil, kiszámítható célcsoportot jelentenek. Bár nem költenek feltétlenül többet, mint az élményalapú turizmus hívei, vásárlásaik tudatosabbak: előnyben részesítik a helyi termékeket, családi szálláshelyeket, ökotudatos szolgáltatásokat. Emellett a főszezonon kívüli időszakokban jelennek meg, ezzel kiegyensúlyozva a vendégforgalom szezonalitását "- mondta Fekete Tamás.