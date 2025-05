Szívszaggató videó a Parajdi Sóbánya utolsó pillanatairól: "Minden omlik be"

Megrázó videó terjed a neten, ami a Parajdi Sóbánya utolsó pillanatait mutatja be, mielőtt az utolsó emberek is elhagyták a beomló bányát.

Ahogy arról a mai napon a Pénzcentrumon is beszámoltunk, Teljesen megtelt vízzel a parajdi sóbánya – a víz betört az összes szintre, beleértve a Telegdy-ágat is, és a létesítményt végleg lezárták. A tragédiával kapcsolatban lakossági fórumot is tartottak tegnap, eközben érte a hír a résztvevőket, hogy a bánya teljesen megtelt, a Korond-patak már zavartalanul folyik tovább lefelé a medrében, vagyis a létesítmény már nem képes elnyelni több vizet, mert feltelt.

A bányarendszer tehát jelenleg kontrollálatlanul ázik, a hegy belsejében folyamatosan oldódik a sótest, és egyre nő a felszíni süllyedés esélye is.