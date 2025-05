Itt a vége, egyik napról a másikra üt be a kánikula: már látszik, mikor jön a hőség

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Erősen indul a június: hétvégén akár 30 fok is lehet, és már UV-figyelmeztetést is kiadtak a szakemberek. Úgy tűnik, megérkezett a nyár, bár nem tartós napsütéssel – a jövő hét elején ugyanis záporokra, zivatarokra is számítani kell. A hét közepére viszont visszatérhet a napos idő, így végre tényleg nyáriasra fordulhat az időjárás.

Bár lassan indult, úgy tűnik, megérkezett a nyár Magyarországra. Az előrejelzéss szerint szombaton és vasárnap is közel 30 fokos hőmérséklet várható, így június nyári meleggel indul. A szakemberek figyelmeztetnek: mindkét napon erős UV-sugárzásra kell készülni, ezért érdemes gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A meleg kitart a jövő hét elején is, ám akkor záporok és zivatarok is érkezhetnek, majd a hét közepétől ismét naposabb időre van kilátás – ha minden így alakul, valóban beindul a nyári szezon - írja a met.hu. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzet jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A meteorológiailag a hőmérséklet-emelkedés nem mindig melegfrontot jelent. Sőt, gyakran épp hidegfront következtében ugrik meg rövid időre a hőmérséklet, vagy egy meleg légtömeg előoldali áramlásában tapasztalunk nyári meleget – miközben a háttérben már érkezik a hidegfront, ami később záporokat, zivatarokat hoz. A „melegfrontérzékenység” kifejezés a köznyelvben terjedt el, de valójában a frontérzékenység inkább a hirtelen légköri változásokhoz, légnyomás- és hőmérséklet-ingadozáshoz kötődik, nem konkrétan a „melegfront” érkezéséhez.

Címlapkép: Getty Images

