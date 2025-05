Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 17.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. május 17., szombat.

Névnap

Paszkál

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 402.93 Ft

CHF: 430.91 Ft

GBP: 479.22 Ft

USD: 360.91 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. május 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 8, 15, 27, 39



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 21 db

4-es találat: 62 db

3+2 találat: 26 db

3+1 találat: 734 db

2+2 találat: 384 db

3-as találat: 2009 db

1+2 találat: 1893 db

2+1 találat: 9081 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28490 Ft

MOL: 3130 Ft

RICHTER: 10580 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.18: Változóan, időszakosan erősen felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Többfelé előfordulhat zápor, zivatar, a déli óráktól az északi tájakon már kevesebb helyen eshet. A nyugati, északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hajnali 0, +10 fokról délutánra 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.

2025.05.19: A felhőátvonulásokból többfelé is kialakulhat zápor, zivatar, de emellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Az északnyugati, nyugati szelet továbbra is erős, olykor viharos széllökések kísérik. A hajnali 5, 11 fokról délutánra 16 és 23 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Megszűnő hideg fronthatás várható,így az erre különösen érzékenyeknél fejfájás és migrén még jelentkezhet,valamint tartós álmosságérzés is. (2025.05.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!