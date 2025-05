Fillérekért vásárolja a méregdrága csúcstelefonokat rengeteg magyar: így spórolnak rajta egy vagyont

Egyre többen keresnek alternatívát az új okostelefonok irreális árai helyett – de vajon mennyire megbízható egy használt vagy felújított készülék? Miközben a legújabb modellek ára egyre kevésbé elérhető az átlagos vásárló számára, a felújított telefonok piaca gyors ütemben növekszik. A döntés azonban nem mindig egyszerű: a biztonsági frissítések, az eladó megbízhatósága és az eszköz állapota mind fontos kérdéseket vetnek fel. Cikkünkben bemutatjuk, mire érdemes figyelni vásárlás előtt, és hogyan hozhatsz jó döntést, ha nem új, hanem okosabb megoldást keresel.

Egy új telefon sokak számára komoly kiadást jelent, ezért egyre többen keresnek megfizethetőbb alternatívákat – például a használt, felújított készülékeket. De vajon valóban megbízhatók ezek az eszközök? Mennyire elfogadott ez a megoldás a hazai vásárlók körében, és milyen tapasztalatok, félelmek befolyásolják a döntéseiket?

Az okostelefon ma már nem luxuscikk, hanem a mindennapi élet elengedhetetlen eszköze: segít a munkában, a tanulásban, a kapcsolattartásban és a szórakozásban is. Ugyanakkor egy új telefon megvásárlása jelentős kiadást jelenthet a háztartások számára. Ebben a cikkben például arról írtunk, hogy a legújabb középkategóriás iPhone készülék egy átlagember számára már jóformán megfizethetetlen. Az sem véletlen, hogy ilyen árak mellett a piac is egyre inkább szűkül, legutóbb egy újabb nagy gyártó, az LG dobta be a törölközőt.

Az elmúlt években éppen ezért egyre több szó esik az úgynevezett „refurbished”, azaz felújított, illetve az egyszerűen csak használt telefonok piacáról, amely sokak számára reális alternatívát kínálhat az új készülékekkel szemben. Figyelembe véve ugyanakkor, hogy az online piactereken rengeteg a megbízhatatlan eladó, illetve sok használt-elektronikai szaküzletben csak alig olcsóbbak a készülékek, mintha újonnan vásárolnánk azokat, felmerül a kérédés: valóban érdemes használt, felújított telefont vásárolni? Ebben a cikkben igyekszünk megválaszolni ezt a kérdést.

Felújított mobiltelefon vásárlása – amit érdemes tudni

A legújabb okostelefon megjelenése mindig csábító, de a tudatos vásárlók tudják, hogy a használt és felújított készülékek piacán valódi kincsekre bukkanhatunk – főleg, ha figyelembe vesszük az új telefonok borsos árát és az évről évre minimális fejlesztéseket.

Egy használt mobiltelefon vásárlása nemcsak pénztárcakímélő, de környezetbarát döntés is. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, mibe is vágunk bele, és mire kell odafigyelni – különösen a biztonsági frissítések kapcsán.

Megéri felújított telefont venni?

Az európai felújított készülékek piacán jelentős növekedés tapasztalható. A CCS Insights szerint tavaly az első három negyedévben 6 százalékkal nőtt a piac, több mint 15 millió készülék talált gazdára.

A felhasználók szerint tehát egyértelműen igen, megéri az ilyen készülékek között keresgetni - persze csak ha körültekintően jársz el. Ha figyelembe veszed a legfontosabb szempontokat – például mely modelleket érdemes elkerülni –, akkor egy felújított telefon akár éveken át megbízható társad lehet, jelentős megtakarítással az új árhoz képest.

Melyek a népszerű, de "olcsó" telefonok a használtpiacon?

Ha szűkösebb a büdzsé, de mégis iPhone-nal szeretnénk meglepni egy családtagot, több modell is szóba jöhet. A kompakt méretű telefont preferálóknak az iPhone SE 2020 lehet jó választás, amely tárhelytől és esztétikai állapottól függően 60-70 ezer forint között mozoghat a piacon. Ez a típus minden fontos technológiát támogat, amire manapság szükség lehet a vezeték nélküli töltéstől a mobilfizetésig, és fut rajta a legújabb, 18-as iOS - 128 gigabájtos verzióján pedig rengeteg fotó és videó elfér.

Ha egy nagyobb képernyős telefonra vágyik az ajándékozott, számára az iPhone XR lehet jó választás: ez két évvel korábban jött ki az SE-nél, ezáltal az SE és az XR tudása nagyjából hasonló, ugyanakkor az XR nagyobb készülékházába nagyobb méretű és kapacitású telepnek van hely, ezért jobb az üzemideje.

Az androidos kínálatból egy népszerű, csupán kétéves csúcsmodell, a Samsung Galaxy S21 FE, vagyis “Fan Edition” kiadása a melegen ajánlott 100 ezer forint alatt hatalmas kijelzője, kiemelkedő üzemideje és a hátlapi zoomkamerája miatt - hiszen az optikai nagyításra képes kamera ebben az árszegmensben ritka, mint a fehér holló.

Mely telefonokat kerüld el a használtpiacon?

Az egyik legfontosabb szempont a vásárlásnál, hogy a készülék meddig kap még biztonsági frissítéseket.

Az Apple iPhone modellek általában a megjelenésük után legalább hat évig támogatottak. Az Androidos telefonok esetében ez gyártótól függően két és nyolc év között mozog.

Amint egy készülék támogatása megszűnik, megnő az adatlopás veszélye. Éppen ezért vásárlás előtt mindig ellenőrizd, hogy a telefon még kap-e frissítéseket. Ha a készülék már nem támogatott, az szakértői véleményekben gyakran szerepel egy biztonsági figyelmeztetésként.

Felújított vs. használt telefon: mi a különbség?

Gyakran összemosódik a két fogalom, pedig jelentős különbségek vannak:

Felújított telefonok:

Általában gyártótól, hivatalos kereskedőtől vagy megbízható viszonteladótól származnak.

Ellenőrzöttek, megtisztították őket, és javították az esetleges hibákat.

Gyakran kapsz hozzájuk garanciát.

Esztétikai és működési állapot szerint minősítve vannak ("A", "B", "C" kategória stb.).

Drágábbak, de biztonságosabb választás.

Használt telefonok:

Leggyakrabban magánszemélytől vásárolhatók.

Nincs garancia, az állapotuk változó.

Sokszor olcsóbbak, de nagyobb a rizikó.

Hiányozhat a töltő, fülhallgató vagy akár a doboz is.

Látható használati nyomok lehetnek rajtuk.

Mennyit érdemes fizetni?

A felújított és használt telefonok ára jelentősen eltérhet. A gyártó vagy kereskedő által felújított telefonok többe kerülhetnek, de a garancia és a megbízhatóság miatt gyakran megéri a felárat.

Jellemzően 25-30 százalékot, de akár 40 százalékot, vagyis akár több mint 100 ezer forintot is megspórolhat valaki, ha felújított példányt rendel valaki tőlünk egy új készülék helyett.

Mire figyelj még?

Vásárlás előtt ellenőrizd a modell megjelenési dátumát, és nézd meg, várhatóan meddig kap még biztonsági frissítéseket.

Ne vásárolj olyan telefont, ami már nem támogatott.

Ha új telefont veszel, gondoskodj a régiről is: ne hagyd fiókban porosodni – inkább add el, vagy hasznosítsd újra biztonságosan.

A telefonon tárolt adatokat mindig töröld véglegesen!

Kutatás: a használt okostelefonok fogyasztói megítélése

Az okostelefon már nem számít luxusnak – a mindennapok nélkülözhetetlen eszköze lett, legyen szó munkáról, tanulásról vagy kapcsolattartásról. Ennek ellenére egy új készülék beszerzése komoly anyagi terhet róhat a családokra. Nem csoda, hogy egyre többen fordulnak a használt vagy felújított, úgynevezett „refurbished” telefonok felé, mint elérhetőbb alternatíva.

Ugyanakkor a használtpiac veszélyeket is rejt: online hirdetésekben gyakoriak a kétes eredetű ajánlatok, míg sok szaküzletben alig alacsonyabb az ár, mint egy új modell esetében. Jogosan merül fel tehát a kérdés: valóban megéri használt vagy felújított telefont venni?

