Kiderült az igazság: hihetetlen, mennyit kénytelenek robotolni a magyar dolgozók

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

Bár nem sokkal, de az uniós átlagnál valamivel többet dolgoztak a magyarok egy adott héten tavaly - ez derült ki az Eurostat nemrég közreadott friss adataiból. Kiderült az az érdekes anomália is, hogy minél fejlettebb egy ország gazdasága, annál kevesebb az adott országban az átlagos heti munkaóra. Cikkünkből pedig most az is kiderül, hogy mely munkakörökben kell a legtöbbet dolgozni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK