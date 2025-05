Káosz a nyaralás körül: rengeteg járatot töröltek Magyarországról a népszerű üdülőhelyre

A Universal Air váratlanul bejelentette: május végével leállítja összes menetrendi járatát, így a pécsi Máltára, Münchenbe és Korfura tartó járatok is megszűnnek. A pécsi repülőteret a döntés hidegzuhanyként érte, és az utasok is kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. A repülőtér új partnerekkel tárgyal.

Mint ahogy arról korábban a Pénzcentrum oldalán beszámoltunk tavaly áprilisban, Pécsről is lehetett repülni Máltára és Münchenbe az Universal Air légitársasággal. Most azonban kiderült, hogy az utasok hiába terveztek velük nyári utazást idén, a cég az összes menetrendszerinti járatát törölte – nemcsak Pécsről, hanem más városokból is.

A Universal Air hivatalos közleményben jelentette be, hogy 2025. május 31-től minden menetrendszerinti utasszállító járatát törli, az utolsó gépeik május 30-án szállnak fel.

A döntést "hosszas mérlegelés után" hozták meg, a légitársaság szerint soha nem szerettek volna ilyen csalódást okozni az utasoknak.

A légitársaság hangsúlyozta: minden törölt foglalás után automatikusan visszatérítik a jegyek árát az eredeti fizetési módra, az utasoknak nincs teendőjük. A pénz 3–5 munkanapon belül megérkezhet, a visszaigazolást pedig külön e-mailben küldik el.

Csalódott Pogány is

A Pécs–Pogány Repülőtér május 16-án rendkívüli közleményben tudatta: a Universal Air nemcsak hogy megszünteti a teljes menetrendi működését, de erről semmiféle előzetes tájékoztatást nem adott a repülőtérnek. Ez azt jelenti, hogy a 2024 március végén beharangozott és nagy lelkesedéssel fogadott máltai, müncheni és korfui járatok is megszűnnek – június első napjától már egyetlen Universal Air gép sem száll fel Pécsről.

A bejelentés minket is teljesen váratlanul ért, és tudjuk, hogy az utasaink számára is jelentős kellemetlenséggel jár

– írta a repülőtér. Hangsúlyozták, hogy a járatok sorsáról kizárólag a légitársaság dönt, az ilyen lépésekre a repülőtérnek nincs ráhatása.

Olcsó jegyeket szórtak ki

Az induláskor a jegyárak is rendkívül versenyképesek voltak: Máltára már 62 ezer forintért oda-vissza el lehetett jutni feladott poggyásszal együtt, ami közel 40–50 ezer forinttal olcsóbb volt a budapesti alternatíváknál. A müncheni járat 38 ezer forinttól volt elérhető retúrjeggyel, ez is jóval kedvezőbb volt a Lufthansa árainál.

Az új összeköttetéseknek nemcsak az utasok örültek, de a városvezetés is. Pécs polgármestere, Péterffy Attila a légitársaság korábbi közleményében úgy fogalmazott: „Ez az új légi összeköttetés megkönnyíti a turizmust, az üzleti utazásokat és a kultúracserét is.”

A repülőtér közleménye szerint azonnal megkezdték a tárgyalásokat más légitársaságokkal, hogy 2026-tól ismét elérhetők legyenek menetrend szerinti járatok Pécsről. Az ígéret szerint új desztinációk és megbízhatóbb üzemeltetési háttér biztosítja majd a jövőbeli működést.