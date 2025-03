Elektronikus beutazási engedély változás 2025: így lehetséges a UK ETA igénylése az Egyesült Királyság területére tavasztól

Az Egyesült Királyság célja egy digitális bevándorlási rendszer bevezetése, amely gyorsabbá és biztonságosabbá teszi az ország határain évente áthaladó milliók számára. Az UK ETA, vagyis az Elektronikus Beutazási Engedély 2025, egy digitális utazási engedély, amelyet azoknak a látogatóknak kell igényelniük, akik rövid tartózkodásra érkeznek az Egyesült Királyságba, beleértve Angliát, és jelenleg nem szükséges számukra vízum, illetve nincs érvényes brit bevándorlási státuszuk.

Kik igényelhetnek UK ETA-t?

2025. április 2-tól minden arra jogosult európai állampolgárnak Elektronikus Beutazási Engedéllyel (UK ETA 2025) kell rendelkeznie, ha az Egyesült Királyságba, így Anglia területére is utazni szeretne. Ez az új szabályozás azokat érinti, akik korábban vízummentesen léphettek be az országba, és az engedély megléte kötelező lesz turisztikai, üzleti, rövid távú tanulmányi célú vagy tranzitálás esetén is.

A nem európai országok arra jogosult állampolgárainak már jelenleg is szükségük van az ETA 2025 engedélyre az Egyesült Királyságba való belépéshez. Az elektronikus engedély célja a határellenőrzések hatékonyabbá tétele és az ország biztonságának növelése.

Mi az UK ETA?

Az UK ETA egy digitális beutazási engedély, amely nem egyenértékű a vízummal, és nem garantálja az Egyesült Királyságba történő belépést – csupán az utazás engedélyezésére szolgál.

Hogyan lehet UK ETA-t igényelni?

A Elektronikus Beutazási Engedély 2025 igénylése legegyszerűbben a ‘UK ETA’ alkalmazáson keresztül történhet, amely elérhető a Google Play és az Apple App Store áruházakban. Akiknek nincs okostelefonjuk, a GOV.UK weboldalon is kérelmezhetik az ETA 2025-öt. Az igénylés gyors és egyszerű, a legtöbb kérelmező perceken belül automatikus döntést kap. Az utazóknak ajánlott az Elektronikus Beutazási Engedély 2025-öt legalább három munkanappal az indulás előtt igényelni, de a döntések általában gyorsabban megszületnek.

Az igényléshez szükséges:

Díj megfizetése

Kapcsolattartási és útlevél adatok megadása

Érvényes digitális fénykép feltöltése

Kérdések megválaszolása az alkalmasság és büntetett előélet tekintetében

Fontos, hogy az utazók ugyanazzal az útlevéllel utazzanak, amellyel az UK ETA 2025-öt igényelték.

Mennyibe kerül az UK ETA?

Jelenleg az Elektronikus Beutazási Engedély 2025 díja 10 font, amely körülbelül 4 746,93 forintnak felel meg. Az UK ETA két évig vagy az útlevél lejártáig érvényes, és többszöri belépést engedélyez az Egyesült Királyságba, beleértve Anglia területére is, egyenként legfeljebb hat hónapos tartózkodásra.

A díj a jövőben várhatóan 16 fontra emelkedik, ami körülbelül 7 623,36 forintnak felel meg. Az árfolyamok változásával az átváltott összegek módosulhatnak.

Hogyan segíti az UK ETA az Egyesült Királyság határbiztonságát?

Az Elektronikus Beutazási Engedély 2025 kérelmezése során a jelentkezők megadják biográfiai, biometrikus és kapcsolattartási adataikat, valamint kitöltenek egy kérdőívet az alkalmasságuk és esetleges büntetett előéletük kapcsán. Az UK ETA célja, hogy növelje az Egyesült Királyság ellenőrzési képességét, és megakadályozza azok belépését, akik biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Mi történik, ha valaki nem kap UK ETA-t?

Ha valaki ETA 2025 kérelmét elutasítják, értesítést kap az elutasítás okáról, és újra pályázhat. Az elutasított kérelmezők nem fellebbezhetnek, de ha továbbra is szeretnének az Egyesült Királyságba utazni, vízumot kell igényelniük.

UK ETA és tranzit utazások

Azoknak az utazóknak, akik az Egyesült Királyságon keresztül utaznak más célállomásra, és átlépik a határellenőrzést, szükségük lesz ETA 2025 engedélyre. Azok, akik nem lépik át a határellenőrzést (airside transit), mentesülnek az UK ETA igénylése alól.

UK ETA és Észak-Írország

Az Egyesült Királyság nem alkalmaz rutinszerű bevándorlási ellenőrzéseket a Közös Utazási Területen belüli utazások során, így nincs bevándorlási ellenőrzés az Írország-Észak-Írország szárazföldi határon. Azonban minden Egyesült Királyságba érkezőnek, beleértve Anglia területét és Észak-Írországot, be kell tartania az Elektronikus Beutazási Engedély 2025 előírásait.

A brit és ír állampolgároknak nincs szükségük UK ETA-ra. Azoknak a nem ír állampolgároknak, akik Írországban élnek és vízummentesen utazhatnak az Egyesült Királyságba, szintén nincs szükségük ETA 2025-re, ha megfelelő lakóhelyi igazolással rendelkeznek. Ha azonban a Közös Utazási Területen kívülről érkeznek az Egyesült Királyságba, beleértve Anglia területére, akkor Elektronikus Beutazási Engedély 2025 szükséges számukra.