Már most indul a roham a Balaton fagyijáért: ellephetik az emberek a magyar tenger környékét

Március 1-től indul a fagyiszezon a Balatonnál. Ez a helyi cukrászdák és vendéglátóhelyek számára a gazdasági fellendülés időszakát jelenti.

A Balatonnál március 1-től hivatalosan is megkezdődik a fagylaltszezon, ami a helyi cukrászdák és vendéglátóhelyek számára a gazdasági fellendülés időszakát jelenti. A tavalyi év óriási sikere után ismét kapható lesz a Balaton fagyija, amelyből több mint 20 000 gombócot adtak el, közölte a tavalyi verseny nyertese, Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád kávéház cukrásza.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Fekete Tamás kifejtette: a Balaton fagyija verseny nem csupán egy gasztronómiai esemény, hanem egy igazi turisztikai attrakció, amely a Balaton régió gazdasági életére is pozitív hatást gyakorol. A versenynek köszönhetően a cukrászdák nemcsak a szezonális forgalmat növelik, hanem a Balaton régió imázsát is erősítik.

Hasonlóan vélekedik Vadócz Jenő is, szerinte a fagylaltszezon nem csak a fagylalt szerelmeseinek nyújt örömet, hanem a Balaton régió gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul. Mint mondta: a Balaton Fagyija verseny tavalyi nyertes íze, a Balatoni mámor névre keresztelt diós-fügés fagylalt, március 1-től biztosan kint lesz a pultban. Ezt az ínyencséget ugyanis még télen is keresték az „legelvetemültebb” fagyikedvelő turisták. A Balatoni mámor mellett többek között készülök kardamomos szilvasorbet-val, túrófagyival vagy éppen meggyöntetes joghurtfagylalttal.

Mi van a fagylalton túl?

Fekete Tamás elmondta azt is, hogy a fagylalt mellett, más finomságokkal is próbálják a Balatonra csalogatni a turistákat márciusban. Jó példa erre Taste Balaton elnevezésű eseménysorozat, amelyet idén második alkalommal szerveznek meg a régióban. A Taste Balaton azért is fontos, mert március 7-16. között nemcsak a kulináris élvezeteké a főszerep, hanem az esemény a gasztronómiát a kultúrával, az aktív turizmussal és a turisztikai kínálat széles repertoárjával ötvözi.

Csapody Balázs, a Kistücsök étterem tulajdonosa, a rendezvény egyik öteltgazdája szerint: a minőségi turizmus kikerülhetetlen része a gasztroturizmus, erre már a Balatonnál is széleskörű, fogékony vendégkör alakult ki. Vannak színvonalas szálláshelyek, jó programok és finom helyi borok.

A lokális értékek felértékelődése a turizmusban szerencsére trend lett világszerte. Nincs más dolgunk, mint bemutatni a Balaton ízvilágát, sokszínű gasztronómiáját, borkultúráját. Az akcióhoz csatlakozott több mint húsz étterem ezt a színes turisztikai kínálatot próbálja majd bemutatni tíz napon át

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- fogalmazott.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezető igazgatója a kulináris események jelentőségét hangsúlyozza a Balaton régió turisztikai vonzerejének növelésében. A szakember számos interjúban már korában is kiemelte, hogy a Balaton 2024-ben 3,2 millió vendéget fogadott, ami 6,7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest.

A látogatók 75 százaléka belföldről, 25 százaléka pedig külföldről érkezett. Szerinte a pozitív turisztikai eredményekhez jelentős mértékben hozzájárultak a régióban megrendezett, magas színvonalú kulináris fesztiválok is. Ezek az események nemcsak a helyi gasztronómiai kínálatot mutatták be, hanem a régió turisztikai termékpalettáját is bővítették, vonzó alternatívát kínálva a hagyományos nyári szezonon túl is - nyilatkozta a szakember.