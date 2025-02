Fillérekért vehetsz pincét a hazai top borvidékeken: ez lehet 2025 legjobb ingatlanbefektetése?

Borospince vásárlása Magyarországon ígéretes befektetés lehet, különösen a neves borvidékeken, ahol a borturizmus folyamatosan növekszik. Egy jól elhelyezkedő pince nemcsak saját használatra, hanem turisztikai és vendéglátói célokra is kiváló lehetőségeket kínál, akár borkóstolók, rendezvények helyszíneként, akár felújítás után továbbértékesítésre. Az ingatlanárak jelentős eltéréseket mutatnak, egy kisebb présház már néhány millió forintért elérhető, míg a prémium kategóriás, balatoni panorámás pincék akár százmilliós tételek is lehetnek. A finanszírozási lehetőségek azonban korlátozottak: mezőgazdasági besorolású ingatlanokra a bankok jellemzően nem nyújtanak hitelt, így sok vásárló személyi kölcsönnel vagy saját forrásból finanszírozza a vételt.

A borospincék árai Magyarországon nagy eltéréseket mutatnak az elhelyezkedéstől és állapottól függően. Például a Balaton környékén már 3 millió forint körüli áron is találni eladó présházakat, míg a neves borvidékeken (Tokaj, Eger, Villány) egy nagyobb, jó állapotú pince akár több tízmillió forintba is kerülhet. Egy megfelelően kiválasztott és fejlesztett borospince tehát nemcsak ingatlanbefektetésként, hanem turisztikai vgy borkereskedelmi célra is megtérülhet.

Magyarország 22 borrégiója számos lehetőséget kínál arra, hogy valaki bortermelésbe kezdjen, vagy egyszerűen csak vásároljon egy borospincét. Mindez a falusi turizmusra építve befektetési célokat is szolgálhat, a gasztronómiai élmény mellett szálláshelyt is kínálva. Ehhez azonban több szabálynak is meg kell felelnie az ingatlannak, így aki ilyenben gondolkodik, érdemes először a borospincével rendelkező telek beépíthetőségi szabályainak, közműellátottságának és a szálláshelykiadáshoz szükséges engedélyeknek utánanéznie.

Aki viszont kizárólag saját célra vásárolna, az szélesebb kínálatból válogathat. Az egyik vezető hirdetési portálon több mint 1500 olyan ingatlanhirdetés szerepel, amelyekhez borospince is tartozik. A kínálat néhány millió forinttól indul, ilyen áron egy kisebb szobányi pince és rajta egy jellemzően egyszobás, felújítandó, alacsony komfortfokozatú ingatlan, valamint a hozzá tartozó telek vásárolható meg az ország kevésbé frekventált részein. Ha valaki nagyobb vagy jobb állapotú pincét és ingatlant keres, inkább a néhány tízmilliós kategóriából érdemes válogatnia, de ha például egy balatoni panorámával rendelkező, felújított, pincével rendelkező ingatlant venne valaki, a százmilliós árszintre is fel kell készülnie. A kínálat tehát, ahogy a lakóingatlanok piacán, úgy itt is széles skálán mozog

- mondta el a Pénzcentrumnak Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Borospincéből kávézó, étterem, esküvő

Hazánk számos neves borvidékkel büszkélkedhet, közülük a legtöbbre igaz, hogy akad miből válogatni az aktuális ingatlanpiaci kínálatban, akár tekintélyes méretű luxusbirtokot keres az ügyfél, akár egy régi présházat a hozzá tartozó művelhető területtel, vagy csak egy pincét.

A szakértők tapasztalatai alapján a fővároshoz közel eső területeken kifejezetten keresettek a borospincék, jó befektetési lehetőség rejlik bennük. A pincéket egyre többen hasznosítják kávézóként, kisebb étteremként, de arra is bőven akad példa, hogy rendezvényhelyszínként esküvőre, születésnapra adja őket bérbe a tulajdonos, igény szerint akár cateringgel és személyzettel vagy anélkül is. A Budapestről könnyen megközelíthető borvidékeken szervezett programoknak egyre nagyobb keletje van, így az erősödő turizmus jelentősen hozzájárul a pincék értékállóságához.Aki fogékony a borkultúra iránt, annak mindenképpen érzelmi döntés is egy pince megvásárlása, de arra is akad példa, hogy befektetési céllal szerződik a vevő, és közvetlenül felújítás után már tovább is adja.

– mondta el a Pénzcentrumnak Máté Ferenc, a Duna House Vezérigazgató-helyettese

Kaphatok hitelt borospincére?

Mezőgazdasági besorolás alá tartozó ingatlant a bankok nem hiteleznek, amennyiben egy birtokról van szó, amelyen a mezőgazdasági épületek mellett lakóingatlan besorolás alá tartozó épület is található, úgy kizárólag a szóban forgó felépítmény esetén adhatnak pozitív elbírálást a pénzintézetek, de a pénzügyi szakértők ilyen esetben mindenképpen előzetes értékbecslést javasolnak – mondta el a DH szakértője.

Jó tudni, hogy mezőgazdasági besorolású ingatlanok hitelezése Magyarországon speciális szabályozás alá esik. A bankok általában óvatosak az ilyen ingatlanok finanszírozásával kapcsolatban, mivel

a mezőgazdasági területek piaca kevésbé likvid, és az ingatlanok értékesítése hosszabb időt vehet igénybe.

Emellett a mezőgazdasági tevékenységek jövedelmezősége erősen függ az időjárási körülményektől és a piaci áraktól, ami növeli a hitelkihelyezés kockázatát.

Személyi kölcsönből borospincét vásárolni nem feltétlenül a legjobb megoldás, bár lehetséges. Ennek oka, hogy a személyi kölcsönök általában magasabb kamatozásúak, jelenleg 10 százalék körül kell kalkulálni, rövidebb futamidejűek és alacsonyabb hitelösszeget kínálnak, mint az ingatlanhitelek. Ha viszont a borospince olcsóbb ingatlan (például néhány millió forintos tétel), és nincs más finanszírozási lehetőség, akkor egy kedvező kamatozású személyi kölcsön gyors és egyszerű megoldás lehet.