Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. február 13.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. február 13.

Névnap

Ella, Linda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 401.29 Ft

CHF: 421.92 Ft

GBP: 480.44 Ft

USD: 384.48 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. február 12.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 11, 18, 19, 26, 27



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 55 db

5-ös találat: 2695 db

4-es találat: 38572 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 24740 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 10850 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.02.14: Folytatódik a jobbára erősen felhős vagy borult idő, csupán estefelé kezdődhet északon helyenként szakadozni, csökkenni a felhőzet. Sokfelé várható változó intenzitású csapadék: kezdetben nagyrészt eső, majd - intenzitástól is függően - egyre többfelé jelenhet meg a havas eső, havazás is, legkisebb eséllyel délkeleten. Néhol átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Az északira, északkeletire forduló szél szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, a középső országrészben azonban jobbára mérsékelt marad a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +6 fok között alakul, de délkeleten 7, 9 fok is lehet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.02.15: Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, megszűnik a csapadék - legtovább az ország déli és középső részén fordulhat elő hózápor, havazás, arrafelé maradhatnak akár egész nap felhős körzetek is. Az északi, északkeleti szelet kezdetben a középső országrész kivételével többfelé kísérik élénk, erős lökések, ugyanakkor a nap folyamán fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett tájakon -10 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol nagyobb stresszt az időjárás. Fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság léphet fel. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2025.02.13)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!