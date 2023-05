Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2023. május 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2023. május 11.

Névnap

Ferenc

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 369.98 Ft

CHF: 378.46 Ft

GBP: 425.35 Ft

USD: 337.01 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2023. május 10.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 19. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 12, 16, 18, 29, 30, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 58 db

5-ös találat: 2333 db

4-es találat: 37112 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 10760 Ft

MOL: 2804 Ft

RICHTER: 8400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2023.05.12: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb időszakos szakadozások, vékonyodások fordulhatnak csak elő. Délnyugat felől több hullámban, szinte országszerte várható eső, zápor, délen helyenként az ég is megdörrenhet. A keleti, délkeleti szél élénk, olykor erős lesz. A minimum-hőmérséklet 7, 12, a maximum-hőmérséklet nagyrészt 12, 17 fok között valószínű, de ahol szakadozottabb lesz a felhőzet, ott pár fokkal melegebb is lehet.

2023.05.13: Napközben délnyugat felől szakadozik, csökken, illetve gomolyosodik a felhőzet, így hosszabb időre is kisüthet a nap. Délutántól délnyugat felől magasszintű felhőzet is érkezik. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti, délkeleti szél élénk lesz. Hajnalban 6, 11, délután 15, 21 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A légszennyező anyagok koncentrációja továbbra is általában alacsonynak ígérkezik. (2023.05.11. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni. (2023.05.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!