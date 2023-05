Itt vannak a Netflix, HBO Max, Disney+ legnagyobb dobásai: mindenki erre a 10 filmre várt májusban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogyan azt már megszokhattuk az HBO Max, Netflix és a Disney+ ebben a hónapban is óriási premierekkel készül, hogy a májusi viharokat. A streaming szolgáltatók pedig ebben a hónapban is kasszasikerekkel, illetve régi-új sorozatokkal várnak minket: jön a Darázs és Hangya: Kvantumánia, a nagy port kavart Queen Cleopatra, a Nagy Katalin – A kezdetek, de a Harry Potter filmek is új köntösben térnek vissza.

Már május elején elkezdődött a streaming csatornák közötti harc, amiben különböző film és sorozatpremierekkel próbálnak egymásra licitálni a szolgáltatók: a Disney+, Netflix és az HBO Max is rengeteg mindent tartogat a filmbolondoknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A streaming oldalak pedig, ha nem is vették végül át a mozik szerepét, ahogyan attól sokak féltek a pandémia alatt, de így is blockbusterekkel, és többmillió dolláros sorozatokkal csábítják a képernyő elé az embereket. A legtöbb film ugyanis pár héttel a mozis premier után már felkerül az oldalak egyikére. Most a teljesség igénye nélkül összeszedtük, hogy milyen filmeket és sorozatokat tudunk majd megnézni a Netflixen, HBO Max-on és a Disney+-on. Queen Cleopatra (május 10, Netflix) A Kleopátra királynő életéről szóló film már bőven a premier előtt is nagy port kavart, hiszen az egyiptomi királynőt játszó színésznőnek sötét a bőre. Ez pedig a legtöbb egyiptológus és történész szerint koránt sem korhű volt a választás. Azonban, akit érdekel Kleopátra élete, az mától már meg is nézheti a Netflix új dokumentumfilmjét. Anna Nicole Smith: You don’t know (május 16., Netflix) Vickie Lynn Hogan, azaz Anna Nicole Smith ismert Playboy modell volt a 90-es években, és egészen 2007-ben bekövetkezett haláláig az amerikai álmot élte. Legalábbis külső szemmel. A Netflix új dokumentumfilmje házi videók és soha nem látott felvételek segítségével próbál annak utánajárni, hogy mi vezethetett a fiatal playmate halálához. Fantasztikus Róka úr (május 12., HBO Max) Wes Anderson 2009-es klasszikusa Roald Dahl meseregénye, A fantasztikus rókaúr és a három gazda történetére épül. Érdekessége, hogy – ahogyan azt már a rendezőtől megszokhattuk – stop-motion technikával készítették el bábok segítségével. A mesét, ami egyaránt élvezetes gyerekeknek és felnőtteknek is, péntektől nézhetjük meg az HBO Max oldalán Anne Frank bújtatója (minden kedden új rész a Disney+-on) Az Anne Frank bújtatója Miep Giesről szól, aki Otto Frankot és a családját bújtatta a nácik elől a második világháború alatt. Miep és férje, Jan majdnem két éven keresztük védelmezte Frankékat – és mellettük más családokat is –, miközben Miepnek állása volt. Az Anne Frank története egy kevésbé ismert történet arról, hogy egy átlagos titkárnő hogyan mutatott különleges bátorságot a második világháború alatt. A National Geographic új sorozatát a Disney+-on nézhetjük meg. Nagy Katalin – A kezdetek (május 12., HBO Max) Az orosz cárnő életéről szóló – erősen fiktív – sorozat harmadik évada jelenik meg május 12-én. A főszerepben továbbra is Elle Fanninget és Nicholas Houltot (III. Péter cár szerepében) láthatjuk. A sorozat egyébként azt mutatja meg a történelmi tényeket igen lazán kezelve, hogy Nagy Katalin hogyan érkezett meg a cári udvarba és hogyan illeszkedett be oda. FUBAR (május 19., Netflix) Arnold Schwarzeneggert régen láthattuk már a mozivásznon, sorozatban pedig még soha sem. A Netflix FUBAR című sorozatában viszont visszatér az akcióhős. A történet szerint egy apa és lánya megtudja, hogy évek óta titokban CIA-ügynökként dolgoznak mindketten, és az egész kapcsolatuk hazugság volt. Azonban most kénytelenek együtt dolgozni. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Az anya (május 12., Netflix) A Netflix a hónapban igazi sztárdöppinget ígér, hiszen Az anya főszereplője nem más, mint Jennifer Lopez, aki most kivételesen nem egy romantikus vígjátékkal jelentkezik. A történet szerint JLo egy bérgyilkost játszik, aki több évnyi bujkálás után visszatér, hogy megmentse a lányát. Ahol a folyami rákok énekelnek (május 14., HBO Max) Az Ahol a folyami rákok énekelnek egy 2022-es amerikai bűnügyi thriller, ami Deila Owners regényén alapszik. A történet központjában egy mocsárban nevelkedett elhagyott lányról szól, aki beleszeret egy városi fiúba, aki azonban meghal. Az egész város pedig őt gyanúsítja. Hangya és Darázs: Kvantumánia (május 17., Disney+) EZ IS ÉRDEKELHET A korona, Sárkányok háza, A Hatalom Gyűrűi: súlyos dolog derült ki Magyarország kedvenc sorozatairól Több száz millió forintot költenek a streaming szolgáltatók egy-egy sikersorozatra epizódonként. Azonban felmerül a kérdés, hogy vajon megéri-e. A Hangya és Datázs: Kvantumánia május 17-én érkezik Disney+-ra egyenesen a mozikból. A Marvel legutóbbi nagy dobása bár nem úgy sült el, ahogy azt szerették volna, de a látvány és a humor továbbra is vitathatatlan. Ráadásul ez a film vezeti fel az 5. fázist, és annak főgonoszát. A Fehér Ház vízszerelői (minden szerdán új rész, HBO Max) A Fehér Ház vízszerelői egy szatirikus politikai minisorozat Justin Theroux és Woody Harrelson főszereplésével, akik véletlenül megbuktatták Nixont. A sorozat a Watergate-botrány kulisszái mögé kalauzol minket, abba az időszakba, amikor Nixon politikai szabotőrjei, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) és G. Gordon Liddy (Justin Theroux) véletlenül megbuktatták az elnökséget, amelyet buzgón próbáltak védeni. +1 Harry Potter filmek (május 23., HBO Max) A Harry Potter filmeket és könyveket senkinek sem kell bemutatni, azonban most új köntösben tér vissza az HBO Maxra: a filmek mostantól ugyanis elérhetőek lesznek 4k verzióban is. Így, amíg várunk az új sorozat első évadára tudunk nosztalgiázni az eredeti filmekkel.

Címlapkép: Getty Images

