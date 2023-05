Így ne csodálkozz, ha nem jutsz előre: 7 karriergyilkos szokás, amit azonnal felejts el

Így ne álljunk a saját utunkba - Női önszabotázs címen tartott előadást Fazekas Barbara, a budapesti Gen Z Festen, az Akvárum Klubban. A nemi egyenlőtlenséget nem csak a patriarchális társadalomban észlelhető sajátosságok idézhetik elő, de az olyan rossz gyakorlatok is, melyekkel a nők a saját lehetőségeiket szűkitik. Az ilyen önszabotázzsal felérő jellemzőket érdemes minél előbb felismerni és tenni ellenük - a saját személyes életújtán keresztül ezekről számolt be a BobCat Coding társalapítója és CEO-ja.

Fazekas Barbara közgazdászként végzett, kezdetben marketing cégeknél dolgozott, freelance-szerként is dolgozott, GreenFox Academy-nál tevékenykedett, jelenleg pedig egy IT céget, A BobCat Coding-ot vezeti két partnerével. Cége a szoftverfejlesztési projektekhez ad bérbe az adott területhez leginkább értő szakembereket vagy csapatokat, elsősorban nemzetközi projektekhez. Vezetőjük fele nő, ami azért is hatalmas dolog mivel jellemzően 5-6 százalék körül szokott alakulni ez az érték.

Egy nőnek csomó dolog nehezebb, jogosan lehetünk hát dühösek, de amikor változtatni, akarunk, rossz irányt vesz a kommunikáció, mert egy az áldozati szerepet veszünk fel.

Az úgynevezett női önszabotázs nem csak egy légből kapott fogalom, hanem olyan jelenség, mellyel nők millió sokszor tudattalanul vágják el magukat a jobb lehetőségektől. Barbara olyan life hackek-et és személyes sztorikat sorolt fel, melyek segítehetnek kiegyenlíteni a sokszor igazságtalan viszonyokat és segít a fiatal nőknek, hogy a nehézségek ellenére is jobb pozíciókat harcoljanak ki maguknak – „mindezt úgy, hogy közben egyáltalán nem kell férfivá válnunk” – hangsúlyozta a szakember, majd hozzátette: „Az egyetemeken már jól áll a nemek közti arány, de a munkaerőpiacon valahogy megtörik a lendület." Mikre érdemes tehát figyelni, hogy ne szabotáljuk a saját karrierünket?

Ha kevesebbet kérünk, kevesebbet kapunk: A munkakeresés során a bértárgyalás előtt érdemes mindig érdeklődni az adott piaci árról. Barbara a saját tapasztalát is megosztotta. Elmondása szerint ő mindig megkérdezi a férfjét, vagy egy másik férfi barátját, hogy mi a releváns piaci ár, ezzel ideális tárgyalési helyzet alakulhat ki. Ráadásul a későbbi megbánást is megsprórolhatja magának az ember.

Maximalizmus: A nők hajlamosak túlértékelni a szaktudást és kompetencia fontosságát. A jelenséget egy friss tanulmány is bizonyítja, melyben kimutatták, ha egy nő állásra pályázik, csak akkor küldi el a jelentkezést, ha 100 százalékban kompetensnek, tökéletesen felksézültnek érzi magát. Ez az arány a férfiaknál mindössze 60 százalék. Összességében az alapos felkészülés fontos, de az ember gyakran el is vághatja magát olyan pozícióktól, melyre egyébként ő lenne a legalkalmasabb jelölt.

Rosszabb kapcsolatépítés: "Mi nők a partnerségek építésében rosszabbul teljesítünk – ez egy történelmi örökség" - kezdte Barbara, majd hozzátette: a férfiaknak a karrierjük miatt mindig is fontosabb volt a kapcsolatépítés, a partneri viszonyok ápolsa. Az üzleti életben, a munkahelyen és a karrier előrelendítésében azonban alapvető fontosságúak a kapcsolatok, így a nőknek fontos erre a területre is nagyobb hangsőlyt fektetniük.

A segítségkérés hiánya: Sok nő fejében egyfajta "szupernő imázs" él - vagyis inkább saját maguk oldanák meg a problémákat, ahelyett, hogy segítséget kérnének.

Túlzott udvariaskodás a kapcsolatépítés terén: Sokan hiába jó szakemberek, tanultak, műveltek mégsincsenek abban a pozícióban vagy szinten, amit megérdemelnének, mert nem mernek szívességet kérni. A szakember szerint, aki kevésbé épít a tranzakcionális kapcsoaltokra, annak bajosabb lesz az előrejutás is. Kiemelte, ha profitálunk egy kapcsolatból az nem kihasználás, érdemes hát a már körbenézni és szívességet kérni, ha ez segíthet az előrejutásban.

Gyerekvállalás: "Miután anya lettem hónapokig sokkolva álltam azelőtt a tény előtt, hogy mennyire másodlagos állampolgárként kezelt a környeztem" - emlékezett vissza Barbara, majd hozzátette: "Amikor anyák leszünk elveszítünk egy csomó mindent és ez hatással lehet a munkákra is, mert mindenki kisgyerekmekes anyaként fog tekinteni rád. Ha ez felkészületlenül ér téged az is önszabotázs - erre alaposan fel kell készülni és ezen érdemes mihamarabb elgondolkodni."

Pénzügyekről való kommunikáció hiánya: A nők gyakran jobban szoronganak attól, hogy beszéljenek a pénzről a párkapcsolatban, pedig az erről való tiszta és világos kommunikció rettentően fontos, főleg a gyerekvállalás után. A szakemeber szerint egy jól működő párkapcsolatban az erről való kommunikációt minél előbb érdemes megejteni.