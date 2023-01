Már ide is indít járatokat a fapados légitársaság: már 20 ezer forintért utazhatnak a telelők, nyaralók

A Wizz Air légitársaság január 9-én és 10-én két új, szaúd-arábiai járatát is elindította Budapestről. A Rijád és Dzsidda városába hetente kétszer induló gépekre már 16 290 forinttól vásárolhatóak jegyek a légitársaság weboldalán és mobilapplikációján keresztül.

A légitársaság Ausztriából és Olaszországból már 2022 végén elindította járatait Rijád és Dzsidda városába, és most Magyarország számára is megnyitja ezeket az útvonalakat. A bővítésnek hála a két ország közti közlekedés megfizethetővé, kényelmessé és jóval gyorsabbá válik, ezzel is támogatva mindkét ország turisztikai iparágát.

Az Arab-félsziget közepén, a hatalmas sivataggal körülvett Najd-fennsíkon fekvő Rijád egy hamisítatlan modern nagyváros, amely lenyűgöző, évszázados történelmet rejt hangulatos piacaival, lehengerlő múzeumaival és ősi építészetével. Tökéletes helyszín hosszabb üdülésre, de akár rövidebb kiruccanásra is.

A „Szaúd-Arábia kapujának” is nevezett Dzsiddában az elmúlt évszázadok során számos zarándok pihent meg a szent városok, Medina és Mekka felé vezető útján. Manapság egy hárommillió lakosú metropoliszként nyűgözi le az utazókat hihetetlen történelmi és kulturális örökségének, valamint a természeti csodáinak köszönhetően.

Útvonal Járatsűrűség Indulás dátuma Viteldíj Budapest – Rijád (Riyadh) hétfő, péntek 2023. január 9. 19 990 forinttól Budapest – Dzsidda (Jeddah) kedd, szombat 2023. január 10. 23 990 forinttól

A Budapestről elérhető két új járat részét képezi annak a huszonhárom új útvonalnak, amely a tervek szerint egymillió utasít repít az év során az országba. A légitársaság növekvő jelenléte támogatja Szaúd-Arábia Vision 30 programját, amelynek ambiciózus stratégiai célkitűzése, hogy 2030-ra megháromszorozza a Szaúd-Arábia felé irányuló utasforgalmat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2023-as évet két új budapesti járat indításával kezdhettük Szaúd-Arábiába. Ezentúl a Magyarországról induló utazók számára is könnyen elérhetővé válik az a hatalmas történelmi, művészeti és kulturális örökség, amelyet a Szaúd-Arábiai Királyság kínál a látogatóknak. A már bejelentett és hamarosan érkező további járatokkal a Wizz Air ismételten megerősíti elkötelezettségét Szaúd-Arábia felé, ahol folyamatos fejlesztésekkel és az ultradiszkont modell terjesztésével segíti az ország egyre sokszínűbb gazdaságát. Örömmel jelentem be azt is, hogy a Budapestről Szaúd-Arábiába induló új útvonalakkal együtt már tíz különböző közel-keleti célállomásra repülünk

– mondta Robert Carey, a légitársaság elnöke.

„Gazdag történelmi örökségének, valamint a Saudi Vision 2030 programnak köszönhetően Szaúd-Arábia egyre kiemeltebb turisztikai célponttá válik. Izgatottan várjuk, milyen lehetőségeket fog jelenteni ez az együttműködés a magyar és szaúdi turisztikai ágazat és a két ország üzleti élete számára” – mondta Kam Jandu, a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója.

A két új járat elindítása biztosítja, hogy az európaiak számára Szaúd-Arábia továbbra is vonzó úti cél maradjon, amelyet bármikor meglátogathatnak és felfedezhetnek. A bejelentés egyben megerősíti elkötelezettségünket az elérhető és megfizethető szaúdi utazási élmény mellett

– mondta Fahd Hamidaddin, a Szaúdi Turisztikai Hatóság vezérigazgatója.

„Azzal, hogy összekötjük Budapestet Szaúd-Arábia fontosabb városaival, új utakat nyitunk meg Európából. A Wizz Air-rel együtt azon dolgozunk, hogy utazók milliói élvezhessék Rijád és az ország többi része által kínált élményeket. A Szaúdi Nemzeti Légi Összeköttetési Program keretében szorosan együttműködünk valamennyi érdekelt féllel, hogy támogassuk az ország virágzó turisztikai piacának növekedését, és a légi közlekedésen keresztül ösztönözzük a beutazást” – tette hozzá Khalil Lamrabet, az Szaúdi Nemzeti Légi Összeköttetési Program vezérigazgatója.