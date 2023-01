Újra beköszönthet a filléres repjegyek kora: dörzsölheti a tenyerét, akinek lesz pénze utazni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újra megérkezhetnek a filléres repjegyek: erre megvan a lehetőség, hiszen az euróárfolyam lejjebb ment, és az olajárak is csökkentek. Szükség is lehet a promóciókra, hiszen a Wizz Air üléskihasználtsága is csökkent.

Visszatérhetnek a filléres repjegyek a diszkont légitársaságoknál - írja a Forbes. A lap szerint erre Európa két meghatározó légitársaságának decemberre vonatkozó forgalmi statisztikáiból lehet következtetni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyanis annak ellenére, hogy az utasszám bővülése két számjegyű volt mind a két társaságnál 2022 utolsó hónapjában, a Wizz Air különösen gyenge, 84,5 százalékos ülőhely-kihasználtsága aggasztó jel lehet a befektetőknek. A társaság piacain, elsősorban Kelet-Közép-Európában az utazási hajlandóság és a versenyképesség is csökkenhet. Így pedig vélhetően számos promócióra lehet számítani a kereslet növelése érdekében: erre megvan a lehetőség, hiszen az euróárfolyam lejjebb ment, és az olajárak is csökkentek.

