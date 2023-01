Így utazhatsz olcsón télből a nyárba: nem úri huncutság, mindenkinek elérhető

Ilyenkor legszívesebben mindenki menekülne az itthoni szürkeség elől, egyre többen utaznak télből a nyárba – vagy legalábbis a tavaszba. De nem kell túl hosszú, túl drága utazásra gondolni, és még csak az óceánon sem kell átrepülni ahhoz, hogy barátságosabb időjárási körülmények közé érkezzünk. Összeszedtünk pár a magyarok által kevésbé ismert, de jó ár-érték arányú üdülőhelyet.

Kevés reménytelenebb hónap van a januárnál, sőt, hosszú évszázadok tapasztalatai szerint ebben a hónapban van az év legszomorúbb napja is. Sokan szenvedünk ilyenkor az ünnepek utáni ürességérzéstől, krónikus napfényhiánytól, és attól, hogy még hosszú, sötét hónapokon át kell várni a tavaszra, abba pedig még belegondolni is rossz, milyen messze van még a nyári nyaralás.

Ilyenkor aki csak teheti, menekül az itthoni szürkeség elől: ma már egyre többen utaznak télből a nyárba – vagy legalábbis a tavaszba. De nem kell túl hosszú, túl drága utazásra gondolni, és még csak az óceánon sem kell átrepülni ahhoz, hogy barátságosabb időjárási körülmények közé érkezzünk. Természetesen messzebbre is el lehet menni; Dubai és a Karib-tenger ritkán tűnik csábítóbbnak, mint amikor odakint üvölt az újévi szél.

Tenerife

Az év első heteiben nehéz elég meleget találni Európában. Ennek ellenére Tenerife a naptár ezen korai oldalain jóval melegebb, mint hazánk. Tenerifét Európa egyik legjobb helyeként tartják számon: természeti szépsége ámulatba ejti az utazókat. A szigeten vannak vulkanikus sziklából, fekete homokból és erős hullámokból álló strandok, de vannak más, szelídebb, aranyhomokos strandok is. Az olyan városok, mint Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz és San Cristóbal de la Laguna érdekes lehetőségeket kínálnak mind a szabadidő eltöltésére, mind a kultúrára.

Február 1-6. oda-vissza repülőjegy: 41 ezer forint,

szállás önálló apartmanban: 78 ezer forinttól.

Agadir

Észak-Afrikai rokona egyre népszerűbb választás a tél elől menekülő európaiak körében. Marokkó legdélebbi üdülőhelyén is kellemes az idő januárban, februárban. Agadir híres kikötőváros Casablancától kb. 500 km-re délnyugatra, szubtrópusi száraz éghajlattal rendelkezik, melyet meleg nyár és enyhe tél jellemez. Európából sokan jönnek nyaralni ide, hiszen Marokkón belül ez a legmelegebb átlaghőmérsékletű, strandolós hely, és jó tudni még, hogy Agadirnak van az egyik legnagyobb bazárja az országban.

Február 6-14. oda-vissza repülőjegy: 47 ezer forint,

szállás hotelben 8 éjszakára: 125 ezer forinttól.

Dakar

Aki télen, kora tavasszal 30 fok közeli hőmérsékletre vágyik anélkül, hogy átkelne egy óceánon, annak Afrika a legközelebbi reális lehetőség. És még csak nem is kell egészen Fokvárosig utaznia ahhoz, hogy a nap a legjobb formáját lássa. Dakar Szenegál fővárosa, az afrikai kontinens legnyugatibb pontja. A város félszáraz klímával rendelkezik, melyet egy rövid esős évszak, és egy hosszú száraz évszak jellemez, december és május között általában kellemesen meleg, a nappali átlaghőmérséklet 24-27 fok körüli, éjszaka 17-20 fokra hűl vissza a levegő.

Szenegálba a magyar turisták vízummentesen utazhatnak be, sőt, a reptéri illeték eltörlése miatt a repülőjegyek is olcsóbbak lettek. Jó közbiztonságú ország, a tengerparti üdülőhelyein sok ezer francia és egyéb európai szokott télen nyaralni. Látnivaló van bőven, és turisták is, de sehol sem annyi, hogy idegesítő legyen.

március 13-20. oda-vissza repülőjegy: 209 ezer forint

szállás apartmanban 66 ezer forinttól, hotelben 7 éjszakára: 150ezer forinttól.

Madeira

Aranyló és napsütéses, a természetet, a wellness-t, a szabadtéri sportokat, a gasztronómiát, a golfot és a kikapcsolódást tökéletesen ötvöző, Európából könnyen elérhető Madeira-szigetek remek úti cél a feltöltődéshez. Hét éve a világ legszebb szigetei közé választották, de Covid alatt a legbiztonságosabb úti cél is volt. Idén első helyen szerepel Európa legjobb tengerpartjainak listáján, sőt három strandjával is a top 10-be került. Az "Európa legjobb strandja 2022" címet elnyert Porto Santo aranyszínű, homokos strandja világhírű, elsősorban a homok gyógyhatásáról nevezetes. Madeira a nevét viselő boráról lett igazán híres, amelyet ma már többféle fajtából is készítenek. A sziget szőlőültetvényeit egykor jezsuita papok kezelték.

január 16-23. oda-vissza repülőjegy: 31 500 forint,

önálló nyaraló 90 ezer forinttól egy hétre

Zöld foki szigetek

A Zöld-foki Köztársaság szigetország, tíz vulkanikus eredetű sziget alkotja, amelyek a középső Atlanti-óceánban, Afrika legnyugatibb pontjától, a Zöld-foktól 570 kilométerre nyugatra fekszenek. A Zöld-foki-szigetek az Azori-, Madeira-, Kanári- és Selvagens-szigetekkel együtt Makaronézia részét képezik Nagyszerű családi nyaralási célpont, amely számos vonzó elemet ötvöz, mint például a lenyűgöző napsütés, a gyönyörű strandok és a fantasztikus szállodai elhelyezés. A strandok és az egész évben nagyszerű éghajlat mellett a Zöld-foki szigetek számos tevékenységet és kirándulási lehetőséget kínálnak. Biztosan mindenki számára van valami, ha a barnuláson és a helyi konyha élvezetén kívül másra is vágyik a nyaralás során.