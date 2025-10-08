Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk

Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt, vette észre a 444 a Reuters jelentését. (Egy uncia arany 31,1035 gramm aranyat jelent.)

A befektetési arany ára 0,7 százalékkal, 4011,18 dollárra, azaz átváltva 1 357 894,74 forintra emelkedett unciánként, az amerikai arany határidős jegyzése pedig 0,7 százalékkal, 4033,40 dollárra emelkedett unciánként (azaz nagyjából 1 365 416 forintra).

Az arany árfolyama év eleje óta 53 százalékos növekedést mutatott, miután 2024-ben már 27 százalékkal nőtt. A Reuters beszámolója szerint az árfolyam-emelkedést több tényező is ösztönözte, köztük a kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások, a tartós politikai és gazdasági instabilitás, a jegybankok jelentős aranyvásárlásai, illetve az aranyat tartalmazó tőzsdei alapokba áramló tőke és a dollár gyengülése.

A következő időszakok várakozásaival kapcsolatban Tai Wong, független fémkereskedő a Reutersnek elmondta, hogy „jelenleg olyan nagy a bizalom ebben ebben a kereskedelemben, hogy a piac a következő nagy kerek számot, az 5000-et fogja várni, mivel a Fed valószínűleg tovább fogja csökkenteni a kamatlábakat.” (A "Fed" USA központi bankrendszerének a rövidítése.)

A Pénzcentrum arany árfolyam figyelőjén az arany teljes piaci értékének tegnapi maximuma 4 037,05 millió forintnál állt meg.