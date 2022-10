Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. október 8.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. október 8., szombat.

Névnap

Koppány

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 424.82 Ft

CHF: 438.54 Ft

GBP: 483.34 Ft

USD: 436.18 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. október 7.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 17, 26, 30, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 1 db

4+1-es találat: 12 db

4-es találat: 18 db

3+2-as találat: 27 db

3+1-as találat: 505 db

2+2-es találat: 742 db

3-as találat: 976 db

1+2-es találat: 4690 db

2+1-es találat: 9084 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8158 Ft

MOL: 2570 Ft

RICHTER: 7860 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.10.09: Éjjel a hidegfront keskenyedő felhőzete északnyugatról délkelet felé mozog. Előtte a délkeleti, keleti országrészben lehetnek ködfoltok. Napközben a front elhagyja hazánkat, mögötte gomolyfelhők képződnek, emellett többórás napsütésre számíthatunk. Délnyugaton maradhatnak fátyolfelhők is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, időnként erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a kevésbé szeles és derültebb északkeleti tájakon ettől pár fokkal hidegebbet is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.

2022.10.10: Túlnyomóan napos időre lehet számítani, nyugaton lehet esetleg több a felhő. Napközben ugyanakkor délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem várható. Hajnalban a szélcsendes részeken előfordulhatnak pára-, illetve ködfoltok. Általában gyenge marad a légmozgás, de a Kisalföldön megélénkülhet, olykor megerősödhet a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a szelesebb, felhősebb Dunántúli részeken pár fokkal enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az esti óráktól kissé megemelkedik a PM10 koncentrációja, de napi átlagban kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.10.08. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2022.10.07)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!