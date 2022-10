Újra sok magyar veszi fel ezt a hitelt: már nem ér annyit, mint régen, de mégis imádjuk

Minimálisan emelkedett a babaváró kölcsönök jegyzése augusztusban, de a számokból jól látszik, hogy enyhül a roham ezért a kedvezményes hitelért. A legnagyobb baj, hogy a maximálisan megkapható tízmillió forint már bőven nem ér ugyanannyit, mint három évvel ezelőtt, mert az infláció sajnos ebbe is keményen beleszólt - benéztünk a számok mögé, és megnézzük, mennyi kraft lehet még a babaváró hitelben.

Ha lassú tempóban is, de ismét növekszik a babaváró kölcsön jegyzése, augusztusban újra magasabb volt az új jegyzések összege, mint egy hónappal korábban - ez derült ki a jegybank friss statisztikáiból, amit a héten tettek közzé. A babaváróról most már tudjuk, hogy jövőre is biztosan velünk marad, de a maximális összeg nem követte az inflációt, aminek kumulatív értéke a három évvel ezelőtti bevezetés óta már 24 százalékos - vagyis ha maximális összeget kapunk, és lakáscélra is szeretnénk költeni, nem kapunk már ugyanannyit, mint amennyit három éve ért. Benéztünk a számok mögé, és megpróbáljuk kitalálni, hogy mi lehet még a babaváróval.

Enyhült a roham

Miután július végén végre kiderült, hogy a 2019 júliusa óta velünk lévő babaváró kölcsön a következő évben is marad, egy kicsit lelassult az új jegyzések összege: augusztusban 36,11 milliárd forintnyi ilyen típusú kölcsönt vettek fel a magyarok. Az alábbi infografikán megnézhetjük a 2019 óta havonta történt jegyzéseket: ha az augusztusi hónapokat figyeljük, akkor kiderül, hogy ez eddig a leggyengébb eredmény 2019 óta az év nyolcadik hónapjában.

Persze azt nem is lehet várni, hogy a 2019 augusztusi eredményt újra megközelítse a babaváró jegyzése - akkor még csak egy hónapja volt velünk ez a típusú hitel, és a magyarok azóta is rekordnak számító 114 milliárdot jegyeztek belőle egyetlen hónapban. A most augusztusi 36 milliárd tehát már annak lehet az előszele, hogy valóban kezd kifutni ez a fajta kölcsön, vagyis aki szerette volna, az már régen felvette - és nem is várható komoly ugrás a jegyzések mennyiségét illetően.

Nagyon sokat veszített az értékéből

A babaváró kölcsönnek az egyik feltétele, hogy az igénylők házasok legyenek, illetve kikötik azt is, hogy a hitel felvétele után mikor kell megszületnie az első gyermeknek - eleve csak az igényelheti, akinek magzata már "betöltötte" a 12. hetet. A gyermekszületési ráta azonban még mindig elmarad attól, amit a kormány remélt a kedvezményes kölcsön bevezetésétől.

Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ha tízmillió forinttal is számolunk, akkor már ez az összeg sem ér annyit, mint mondjuk három évvel ezelőtt, a babaváró bevezetésekor - a kumulatív infláció azóta 24 százalékos értéket ért el, tehát az akkor felvett tízmillió ma már csak 7,6-ot "ér". Megvizsgáltuk, hogy 2019 és 2022 között mekkora volt a teljes, azaz kumulatív infláció. A számokból tudjuk, hogy 2019-ben 3,4, 2020-ban pedig 3,3 százalékos volt az éves átlagos infláció, ezek egyike sem mondható kiugrónak nagynak, viszont 2021-ben az éves infláció Magyarországon már 5,1 százalékos volt. Ez azt jelenti, hogy 2021-re a teljes infláció 12,26 százalékos volt, azaz 2019-ről 2021-re a 10 millió forintos összegünk máris 1,2 millió forintot veszített az értékéből.

Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy aki 2022-ben igényel 10 millió forint babavárót, az reál értékben 2,5 millióval kevesebbet költhet annál, mint például aki az induláskor, 2019-ben igényelte és költötte el. A babavárót pedig a legtöbben lakáscélra vették fel, és akik az önerőbe tennék, rendkívül rosszul jártak - erről itt írtunk részletesen a héten:

Így teljesítettek a hitelek

Végezetül pedig nézzük meg, hogy teljesített a másik két hiteltípus, a személyi kölcsön, valamint a lakáshitel augusztusban! A személyi hitelek esetén minimális visszaesést tapasztalhatunk: a júliusi 46,7 milliárdról augusztusra 44,95 milliárdra esett vissza - ennek az lehet a magyarázata, hogy a folyamatosan emelkedő kamatok miatt és a rezsiválság okán is a magyarok már sokkal óvatosabban kérnek banki segítséget a mindennapos pénzügyek kezeléséhez, vagy akkor, ha plusz pénzre van szükségük.

Ez az óvatosság azonban már eltűnik, ha a lakáshiteleket nézzük: igaz, itt egy brutális zuhanást igyekszik nagyjából egyenesbe hozni a piac, most 96 milliárdot vettünk fel lakáscélokra augusztusban, vagyis itt talán elindult újra a piac felfelé, amire komoly szükség is lenne.

