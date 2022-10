Egy életre elfelejthetjük az olcsó nyaralásokat? Még évekig nem áll helyre a szektor

Úgy tűnik még nem állt fel teljes mértékben a koronavírus által okozott visszaesés után a szállodaszektor: a 2019-es szint közelében sincsenek még a bevételek, és az előrejelzések szerint még 2025-re sem fogja elérni. Más a helyzet azonban a rövidtávú lakáskiadások volumenével: ott akár már jövőre meghaladhatják az eddigi legjobb évet a bevételek. Magyarországon is hasonló tendenciákat látunk, igaz itthon sokkal közelebb voltak augusztusban a szállodák a 3 évvel ezelőtti szinthez, de nagy kérdés merre tovább. Vajon az energiaárak tényleg megtizedelik a piacot?

Minél nagyobbak, annál mélyebbre zuhannak: 2019-ben az európai szállodák bruttó foglalási értéke meghaladta a 176 milliárd eurót, 2020-ra pedig nagyjából a felére, 68 milliárd euróra esett vissza. Ugyanebben az időszakban a rövid távú bérléssel kapcsolatos foglalások 13 milliárddal csökkentek; ez a szektor azonban várhatóan a 2022/2023-as szezonban teljesen helyreáll.

A szállodák és a hozzájuk hasonló szálláshelyek esetében a fellendüléshez vezető út valószínűleg sokkal hosszabb lesz, és még 2025-re sem várható, hogy a foglalások visszatérnek a járvány előtti szintre – derül ki a Statista friss előrejelzéséből.

Közép- és Kelet-Európa (KKE) vonzó régió a szállodafejlesztés szempontjából. A koronavírus kitörését megelőző években a megnövekedett turizmus fellendítette a szállodák teljesítményét és vonzotta a nemzetközi befektetéseket. A 2020-ig tartó öt év során a CEE-6 országaiban (Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia) szállodai tranzakciók közel négymilliárd eurót tettek ki, ezen belül is Csehországban voltak a legmagasabbak. Bár Kelet-Európában alacsonyabb a kihasználtság aránya, mint Európa többi részén, a piac mégis magasabb növekedési ütemet produkált. A régió szállodái a következő években várhatóan kiheverik a COVID-19 világjárvány hatását.

Messze még 2019?

Ezt erősítette meg a szakértő is_ ugyan nincsenek könnyű évei a turizmusnak, alig heverte ki a koronavírus-járvány miatti lezárásokat, máris itt van az újabb kihívás, az energiaválság. A nagy kérdés most, van-e ebből kiút. A szakértő szerint van, hiszen a szektor rezilienciája kifejezetten alábecsül, és bár a volumeneket tekintve nem tartunk még a 2019-es szinten, a mostani eredmények azért több szempontból is megnyugtatóak - mondta el a Pénzcentrumnak korábban Takács Márton, Moore Global Hotel és Turizmus munkacsoportjának globális vezetője.

A KSH legfrissebb, október 7-én érkezett adataiból tudjuk, hogy hiába, az idei és a tavalyi jó szezon, a szállodák és a panziók bruttó árbevételei még nem érték el a 2019-es szintet és 3,1%-ra esett vissza a vendégéjszakák számának növekedése az előző havi 14,6%-ról.

Habár a hazai szállodák az ábra szerint hamarabb utolérik a járvány előtti árbevételeiket, mint Európában, de ne felejtsük el, folyamatosan zárnak be a hotelek és wellnessközpontok, akik nem tudják kitermelni a megemelkedett energiaárak költségeit.