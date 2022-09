A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, mégse járnak ide a magyarok

A belföldi turizmus kapcsán rengeteg szó esett az utóbbi 1,5-2 évben Budapestről, a fővárosba érkező magyarok, külföldiek arányáról, ám a vidéki régiókról ritkábban hallunk, holott a 11 hazai turisztikai térség is nyújt annyi látnivalót, mint a főváros. Ha nyár, akkor egyértelmű, hogy a Balaton felé indul meg a magyar, ám ősszel-tavasszal érdemes felkeresni a kevésbé divatos, de annál izgalmasabb vidékeket is.

Habár úgy tűnik, a turizmus iparágat minden irányból tépik az utóbbi időszakban, kezdődött a szektor életét megnehezítő munkaerőhiánnyal, majd folytatódott coviddal és a nyomában járó teljes bezárkózással, majd jött a szomszédos országban dúló háború és annak a nyomában járó energiabizonytalanság, valamint a folyamatosan növekvő infláció. Ennek ellenére a újra és újra visszapattan, szinte hihetetlen tartalékokkal rendelkezik. Ennek legfőbb oka, hogy az utazási, a felfedezési, a kikapcsolódási, a környezetváltozási vágy olyan erős belső emberi drive-ok, amik alapvetően szervezik az életünket.

A belföldi turizmus kapcsán rengeteg szó esett az utóbbi 1,5-2 évben Budapestről, a fővárosba érkező magyarok, külföldiek arányáról, ám a vidéki régiók teljesítményéről már ritkábban hallunk. Budapest Magyarország zászlóshajó desztinációja, a nemzetközi turistaérkezések közel 70%-a ide koncentrálódik, ám fontos lenne inspirálni őket arra, hogy elhagyják a fővárost, tegyenek egynapos kirándulásokat a környéken – a Budapest környéke térségben –, vagy akár többnapos utazásokat valamelyik vidéki desztinációban. Például Dél-Magyarországon.

A fenti grafikonon a fővároson kívüli turisztikai régiók legfőbb mutatóit láthatjuk, ebből élesen kirajzolódik, hogy messze-messze a Balaton a legnépszerűbb az utazók körében: júliusban 12-szer több turistát vonzott, mint Pécs és környéke. De ez persze nincs így egész évben, és sokkal érdekesebb a többi desztinációval összevetni. Ebből az derül ki, hogy nem teljesít túl fényesen, hacsak Szegedet és Sopront előzi, így 1,4 milliárd forintnyi bevétel keletkezett itt a turizmusból. Ami még érdekes lehet, az a szobakihasználtság, ami minden térségben elképesztően alacsony, a legrosszabb Tokajban (29%) és a Budapest környéki régióban (38%). Baranyában 41%. Ezt a viszonylag alacsony érdeklődét igyekszünk megtörni, most induló sorozatunkban bemutatjuk mind a 11 turisztikai térséget, kezdve Pécs-Villánnyal.

Ez itt Mediterránia!

A Pécs-Villány turisztikai régió abban a szerencsés helyzetben van, hogy szinte minden megtalálható ezen a vidéken, ami bevonzhatja a turistákat: vendéglátás, egészségturizmus, MICE-szegmens, vallásturizmus – ezek egyben a turisztikai ügynökség által meghatározott legfontosabb irányok is, melyek köré szerveződik a megújult Turizmus 2.0 elnevezésű stratégia kormányzati stratégia is.

Egy mecseki terápia

Mint azt az utóbbi években is tapasztalhattuk, egyre többen fordulnak el a tömegturizmustól és keresnek autentikus élményeket utazásaik során. Az aktív- és ökoturisztikai célpontok a családok és párok körében is népszerű úti célt jelentenek. A versenytársakhoz képest (itt elsősorban a V!-ek országaira kell gondolni) Magyarország aktív turisztikai egyediségét a Turisztikai Ügynökség az alábbiakban határozta meg:

kitűnő vadállomány és vadászati kultúra,

egyedülállóan szabadon belovagolható területek,

kiváló tereplovaglási lehetőségek,

változatos tájak,

körbe-kerékpározható tavak,

EuroVelo kerékpáros útvonalak,

13 ezer km jelzett turistaút,

Országos Kéktúra (Európa első hosszútávú turistaútja),

10 nemzeti park,

UNESCO geoparkok és natúrparkok,

közép-európai átlagot meghaladó golfozásra alkalmas napok száma,

érintetlen természeti környezet,

viszonylagos halbőség és jó fogási eredmények.

Hazánk természeti adottságainak felfedezését a látogatóközpontok segítik, ahol a vendégek megismerhetik a térségek növény- és állatvilágát, valamint történetét. Például az Ős-Dráva Látogató központ, amely a Villányi borvidéktől tizennégy kilométerre, Szaporca közelében található és az Ormánság természeti értékeit ismerteti interaktív kiállítással, majorral, tanösvényekkel és minden korosztály számára változatos programokkal. De a Mecsekben számos barlang is található: kényelmesen bejárhatjuk a 2000 méter hosszú, gyógyító klímával rendelkező Abaligeti-cseppkőbarlangot, vagy választhatunk egy extrém overallos túrát az orfűi Mészégető-források-barlangjában. A közelben található a Tettyei Mésztufa-barlang, mely több mint száz éve ismert. A barlang félelmetes sárkányinstallációkkal és oktatóanyagokkal várja a természetjárókat.

A kirándulás szerelmeseit bakancsos túrák várják az ország legszebbjei közé tartozó útvonalakon: a Nyugat-Mecsek legérdekesebb hegye a varázslatos sziklaképződményeiről, pálos kolostorának romjairól, kilátóhelyeiről ismert 592 méteres Jakab-hegy. A Hetvehelyhez közeli Sás-völgyben húzódó Lombkorona sétány és tanösvény a kihelyezett tájékoztató táblákkal segíti az erdő alsó szintjeiről nem látható lombkoronaszint élővilágának megismerését. Orfűn a Pécsi-tavon sárkányhajózás, SUP-ozás, szörfözés, kajakozás vagy romantikus vízibiciklizés is lehetséges, és persze nyáron fürdeni is lehet benne.

Hol a bor nem apad: van egy rakás

És ha már Villány, akkor bor. A hazai borturizmus egy viszonylag dinamikusan fejlődő ágazat a turisztikai iparágon belül: Villány pedig ebben az élen jár. A hazai borturisztikai potenciál évről évre nő, egyrészt, mivel a borfogyasztó közönség értő közönséggé kezd válni, másrészt, mivel egyre nő a borturisztikai attrakciók, helyszínek, például a vendégfogadásra is alkalmas pincészetek, borhotelek, bormúzeumok száma. A természet és a gasztronómia pedig nem válik el ezen a vidéken olyan élesen: jó példa erre az 1994-ben alakult Villány-Siklósi Borút.

Nagyon sokan úgy képzelik el, mint egy utcát, tele pincészetekkel, de korántsem erről van szó. A Borút egy olyan szakmai szervezet, ami a borturisztikai szolgáltatók összefogásáért, a közösségi életük szervezéséért és a borturizmus fejlesztéséért alakult meg. Ez volt az első ilyen hazánkban, és a villányi borászok kirobbanó sikere segítette, hogy később az egész országban ki tudott alakulni a borúti hálózat. A csúcsfajtánk a Villányi Franc, prémiumkategóriában ez a vezető márkánk, és 2018 óta a villányi Redy a klasszikus kategóriában a másik vezető márka.

- mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Boglárka Dóra, Villány-Siklósi Borút Egyesület vezetője.

TOP 5 villányi borászat 1. Bock borászat pince

2. Gere Tamás & Zsolt Pincészet

3. Koch Borászat Vin Art Pincészet

4. Jammertal Borbirtok Villány

5. Szende Pince

6. Günzer Tamás Pincészete

7. Sauska Pincészet

8. Maul Borászat

9. Csányi Pincészet

10. Vylyan Pincészet

Hozzátette, nagyon sok minden történt az utóbbi tíz évben, nagyon szerencsés az egyesület, mert minden évszakra jut egy kiemelt rendezvény. Télen a Vince-nappal indítanak, tavasszal a Borzsongás nagyon kedvelt rendezvény.

Az elmúlt években nagyot fejlődik az aktív turizmus, hiszen lássuk be, hogy Villány már nemcsak bor, hanem élménykavalkád is. Az aktív turizmus terén értünk el még sikereket, nagyon sok kerékpárút is épült a térségben, és a Gördülő dűlők rendezvényünk is aktív. Idén már három útvonalat vezettünk be, ahol kerékpáros vendégek tudnak kóstolni, helyi termékeket, falatkákat elfogyasztani. Ezek a túrák általában Villányból indulnak, és a siklósi várban érnek véget. Ennek van egy őszi kiadása is, az őszi Gördülő Dűlők, ez szeptember 17-én kerül megrendezésre.

- tette hozzá Kovács Boglárka Dóra.Ugyanakkor nem szabad kizárólag a borban gondolkodni, nagyon fontos a borhoz kapcsolódó szolgáltatások megléte. Nagyon sokan családdal érkeznek a térségbe, egyre inkább erősödik az aktív turizmus.

Borút A borút a borturisztikai szolgáltatók összefogásáért jött létre, és az egész borvidéket áthatja az a szellemiség, hogy az első helyre mindig a minőséget teszik. Ez oly módon tud a szolgáltatóknál megvalósulni, hogy a Borút az európai borutak minősítési rendszerét használja a borturisztikai szolgáltatók, a pincészeteket, borászatokat, éttermeket, szálláshelyeket, programszolgáltatók minősítésére. Csak azokat a szolgáltatókat promotálja az egyesület, akik ezen a szűrőn átmentek.

Villanykövesdi pincesor

De ha már gasztronómia, nem mehetünk el amellett, hogy nem csak kitűnő borok, de kitűnő éttermek egész sora is megtalálható ezen a vidéken. A vendéglátóhelyek egyrészt a turisztikai alapinfrastruktúra pillérei, másrészt megfelelő minőségi színvonal mellett önálló attrakcióként is működhetnek – ezért is kiemelten fontosak. A Dining City értékelése alapján a térség 12 legjobb éttermei:

Hosszú tányér Gourmet-ház (Hosszúhetény)

Tenkes Csárda (Csarnóta)

Piros Talicska Csárda (Pécs)

Elefántos Étterem és Pizzéria (Pécs)

Kikelet Étterem és Kávézó (Pécs)

Bock Óbor Étterem (Villány)

Blöff Bisztró (Pécs)

Polgár Elixír Borétterem (Villány)

Marica Családi Étterem (Szalánta)

Almalomb kulináris kitérő és találkozóhely (Hosszúhetény)

Mandula Étterem (Villány)

Fürdőország

Hazánk turisztikai vonzerejéhez jelentősen hozzájárulnak a gyógy-, élmény- és strandfürdők. Az ország 210 településén 225 turisztikailag jelentős fürdő van, természetes a Pécs-Villányi régióban is A Harkányi Gyógyfürdőt 2003-ban újították fel, egy teljesen, egy félig fedett és egy szabad gyógymedence összesen 2098 m2 vízfelszínnel, 110-153 cm vízmélységgel 34-38 C° víz hőfokkal biztosítja vendégeinknek a gyógyulást.

A Siklósi Fürdő a Vár szomszédságában található, és télen-nyáron fogadja a strandolni és feltöltődni vágyókat. Nyitott és fedett medencék, szaunák, sport- és gyermekbarát szolgáltatások várják a vendégeket. A fürdőben hat felnőtt- és három gyermekmedence található, emellett finn szauna, infraszauna, kültéri orosz szauna, aromakabin, gőzfürdő és sóbarlang is rendelkezésre áll. Magyarhertelendi Fürdőt tápláló 38 és 68 °C-os termálvíz a föld mélyéről érkezik a felszínre. A hertelendi termálfürdő egyedisége építészeti stílusában rejlik, mely a világhírű építész, Friedensreich Hundertwasser világát idézi. A fürdő nagy kapacitású szaunarészleggel is rendelkezik, ahol tematikus szaunaestek, szaunafelöntések, illetve képzett szaunamesterek várják a látogatókat.

„Wellness és gyógyfürdőzés” leginkább az őszi és a téli időszakra jellemző és ezek az utazások teszik ki a belföldi utak 13%-át. Az átlagos egy vendégéjszakára eső költés itt a legmagasabb, közel 15 ezer forint, melynek több mint 60%-át a szállásköltségek teszik ki. Jellemzően ilyenkor azonban a környék főbb turisztikai attrakcióit is felkeresik a pihenők, melyek vonzók lehetnek akár a családosok, akár az egyedülállók számára.

Pazar kilátás

Például egy szépen karbantartott vár minden korosztály számára vonzó lehet. A hazai kastélyok és várak a történelmi hagyaték fontos része. A legtöbb látogatót vonzó vár hazánkban az Egri vár, évente 480 ezer turistával, majd a Visegrádi Fellegvár és a keszthelyi Festetics-kastély. Váraink, kastélyaink többsége felújításra és berendezésre szorul, azokban az esetekben ugyanakkor, amikor megfelelő minőségű és komplexitású rekonstrukció történik, a kastély akár nemzetközi viszonylatban is versenyképes attrakció lehet, rendezvényeknek is otthont adhat. A régió leghíresebb vára, Magyarország egyik legépebben megmaradt erődítménye a Tenkes alján, Siklós városának közepén, egy magaslaton emelkedik. A Siklósi Vár magja maga a várkastély, melyet várfalak, tornyok és bástyák öveznek. Közel 80 ezer látogatót vonz évent, és őszi programokból sincs hiány:

2021-es évben 77 374 fő látogatója volt a várnak, az idei évben 08.31-ig 75 094 fő. A vendégeinknek maximum 5%-a külföldi. Az idén nyílt egy állandó kiállításunk a Batthyány Kázmér emlékkiállítás. Időszaki kiállításon most ősszel a szeptember 28-ig látogatható Jégkorszak című, majd október 1-től látogatható a Zsolnay Kulturális Negyed és Koczka Kornélia közös eozin kiállítása. Folyamatosan próbáljuk fejleszteni kiállításainkat és programjainkat

- mondta el megkeresésünkre Régertné Tóth Renáta Siklósi Várszínház Nonprofit Közhasznú Kft. gazdasági ügyintézője. Majd hozzátette, hogy szeptember 09-10-én kerül megrendezésre a II. Tenkes Portya motoros találkozó & rock fesztivál, szeptember 11-én a Siklósi Tenkes Vegyeskar 70. évfordulója lesz a várudvarban, e hónap 16-án pedig a Rettegések éjszakája elnevezésű rendezvény.

Vallásokban eltér, de itt Pogány a reptér!

Pécset talán kevésbé kell bemutatni egy hazai utazónak: Székesegyháza, Ókeresztény sírkamrái t és a páratlan kultúrtörténeti kincsei messze földön ismertek. Pécs többek között kulturális értékeinek és programjainak köszönhetően 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa címet kapott. Ez azért is fontos, hiszen a kulturális program célú utazások adják az utazások közel 8%-át, melyek főként tavasszal és ősszel jellemzőek. Ez talán nem tűnik soknak, de ez az arány folyamatosan növekszik. Pécsett az elmúlt évtizedben minden korábbinál nagyobb mértékű kulturális fejlesztés valósult meg. Ennek eredményeként egy országosan is modellértékű, az egész várost behálózó, önkormányzati tulajdonú intézményrendszer jött létre Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. néven, amely garancia arra, hogy a pécsiek és az ide érkező látogatók biztosan találjanak maguknak élményszámba menő programokat, érdekességeket.

A vallásturizmus szerepe globálisan növekvő trendet mutat. Jelenleg világszerte 330 millió turista utazik évente vallásos, vagy valláshoz köthető indokkal, ami több mint 600 millió utazást jelent a legnagyobb vallási központok irányába. Természetesen ez összefüggésben van az utazók növekvő számával.

Pécs ebből a szempontból is unikális, hiszen nem csak a már említett Székesegyház és a Cella Septichora Látogatóközpont (ókeresztény sírkamrák) lehetnek érdekesek a vallás iránt nyitott utazóknak, hanem a Püspöki Palota, a Püspöki Kincstár, a Pécsi Zsinagóga, vagy akár a török időkből ottmaradt Gázi Kászim pasa dzsámija, Idrisz Baba türbéje vagy éppen Memi pasa fürdője.

Merre tovább? Cikkünkkel kapcsolatban kerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, szerettük volna megtudni, hogy a gazdasági fellendülés megtörése miatt, várható-e, hogy az olyan kevésbé frekventált, elérhetőbb ("olcsóbb") célpontok népszerűbbé válhatnak a magyar utazók körében, mint például Pécs, Villány és környéke?, valamint hogy Milyen fejlesztések várhatók még 2030-ig Pécs-Villány turisztikai térségben, mely az a konkrét erőssége, legfontosabb vonzereje a térségnek, melyre érdemes építeni az előttünk álló 8 évben? (A Turizmus 2.0 Stratégia a magyarországi turizmus 2030-ig terjedő fejlesztési időszakának sarokköveit fekteti le.) A cikkünk megjelenéséig magyar turizmus kormányzati csúcsszervétől nem kaptunk választ kérdéseinkre.

Helló Turist! Élvezd a dunántúli ízt

A nemzetközi nagyrendezvények, fesztiválok váltak az elmúlt évek egyik legsikeresebb turisztikai termékévé Magyarországon. és magas minőségű rendezvényszervezés jellemző rájuk. Az utóbbi évtizedben a rendezvényturizmusban a területi koncentráció csökkenésének lehettünk tanúi: számos vidéki rendezvény, fesztivál erősödött meg, melyek évről évre színvonalas programkínálatot biztosítanak látogatóik számára, szervezésük is folyamatosan fejlődik

Az egyetemváros júniussal ugyan kiürül, ám nem maradnak zenés rendezvény nélkül a lakosok és a turisták sem. A térség egyik legkiemelkedőbb rendezvénye az összművészeti Ördögkatlan, melyet 2008-tól minden év augusztusában rendeznek meg : Nagyharsány, Kisharsány, Vylyan Pincészet, Mokos Pincészet, Szársomlyói Szoborpark, Beremend, Villánykövesd térségében.

De ezen kívül a Fishing on Orfű, a Made in Pécs, a Zsolnay fényfesztivál, no és persze a februári Mohácsi Busójárás is rengeteg turistát vonz a térségbe.