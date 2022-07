Siófokon nyaralsz? Így tudod kiválasztani a legjobb éttermeket, ahol tuti nem fogsz csalódni

A magyarok körében a legnépszerűbb Balaton parti település évtizedek óta Siófok: nem csak a fővároshoz való közelsége, de pezsgő városi élete, hosszú sekély partszakasza is vonzó. Ehhez mérten rengeteg szolgáltatás várja a turistákat: egymást érik az éttermek, vendéglők, fagyizók - de nagyon nem mindegy, hol eszünk, hol iszunk.

A belföldi úti célok közül a főváros után Siófok a legnépszerűbb a magyar utazók körében, egy tavaszi összesítés szerint, ezt követi Szeged, Hajdúszoboszló, majd Eger.

Siófok nem csak közelsége miatt népszerű, de aki éjjel is aktívan szeret kikapcsolódni, nem csak nappal, annak ez az egyik legjobb Balaton parti választás. Gyakran nevezik a várost „a Balaton fővárosának”, mivel a tópart legnagyobb városa, továbbá Somogy megye északi részének és a Balaton déli partjának pénzügyi, kulturális, média-, kereskedelmi és turisztikai központja. Nem csoda tehát, hogy itt fordul meg a legtöbb turista. Az ő kiszolgálásukra számtalan vendéglátóegység: étterem, fagyizó, cukrászda büfé és bár nyílt meg – annyi van, hogy ma már nagyon nehéz eligazodni közöttük. A part sekély, hiszen a déli oldalon van, a hossza pedig 17 km összesen.

Van azonban segítség: a Magyar Konyha immár tizedik alkalommal jelenteti meg nyár elején balatoni kiadványukat, a Gasztrokalauzt, mely a tó környéki 305 legjobb helyet listázza. Mi most a legjobb Siófok környéki helyeket kerestük ki belőle, megnéztük, mit ajánlanak: melyek a legjobb hely idén Siófokon és környékén

János vendéglő

Megbízható családi kisvendéglő, nem messze a szabadstrandtól. Az alapító Kovács János halála óta felesége, Éva és János fiúk viszik tovább a konyhát. A 25 éve megszokott fogások közül a legkedveltebbek: a meggyleves, a lassan sült kacsacomb, sörrel locsolt ropogós csülök, borjú bécsi, harcsapaprikás házi túrós csuszával. Idei újdonság a szivárványos pisztráng. A forró csokoládétorta kihagyhatatlan!

Kovászvirág Corso Pékstand és Hot dog műhely

Szabadifürdő rövid sétálóutcáján, a Galérius fürdővel szemben végre nyílt egy üzlet, amelyet jó szívvel ajánlanak a Magyar Konyha szerkesztői. A Fő utcai Kovászvirág pékség csapata jelent meg egy standdal az üzletsoron, ahol a pékség természetes kovásszal készült kenyereit, péksüteményeit vásárolhatjuk meg. Hot dogot is készítenek, persze kézműves bucival kínálják a virslit.

Mala Garden és Mandara Modern Italian Kitchen

15 éves lett Siófok kedvelt szállodája, amelynek ma már két jó minőségű étterme is van. A Mala Garden továbbra is az ázsiai és a mediterrán konyha izét kínálja az elegáns, egzotikus belső térben, de mindig találunk magyaros fogást is az étlapon. A Mandara tavaly az olasz konyha felé fordult, nápolyi pizza, tészták és élőzene is fogadják a vendéget Balaton- parti, kibővült, elegáns teraszon. A minőségi desszertek, torták és pohárkrémek a saját cukrászműhelyükből kerülnek a vendég asztalára.

Cafe Maran

A siófoki Aranypart egyik legjobb kávézója a Cafe Maran, ahol saját válogatású és pörkölésű újhullámos kávékat kóstolhatunk. Losonczy Mártonék a kávé fajtájától és termőhelyétől függően pörkölik a kávét, bemutatva az adott terrior és kávé legjellemzőbb ízjegyeit. Kellemes reggeliző hely, kóstoljuk meg az avokádós toastot vagy az Eggs Benedict-et, délben pedig betérhetünk egy könnyű brunchra.

Déli Part BBQ

Ha ezt jelenti a street food, akkor jó lenne ha a Balaton minden városában volna egy Déli Part BBQ. A legjobb húsokból készülnek az ételek, ibéricó sertésoldalas, bőrös császár, marhaszegy, dzsipó, pulled pork, burgerek, kacsakolbász.

Sushi Bár

Bento boxok, sushitálak, gyoza, pholeves és Poké Bowl, de kapható misoleves, rámen, ránktempura és halas taco is. Ha friss tengeri halra vágyunk, Siófok Sushi Bár ja lehet a nyerő. desszertnek japán mods itt érdemes kérni. A főutcán hangulatos kis terasz vár ránk.

Kovászvirág Pékműhely

Siófok kézműves péksége, ahol Balaton környéki termelők termékeit is megvehetjük. Madre kovásszal dagasztott kenyerek, minőségű lisztből, adalékanyagok nélkül, vajjal készült péksütemények, királybúza, tönkölybúza és burgonyás kenyér, croissant, kakaós és fahéjas csigák a pulton. Helyben kávét is kínálnak. Sajtok Vászolyból, zselici homoktövistermékek, lekvárok ugyanitt, mindazonáltal kaphatók a Porrogi Manufaktúra termékei is.

Café Melba Cukrászda

Évek óta garantált minőségű sütemények és torták a siófoki Fő tér szomszédságában. A magyar cukrászművészet ismert süteményei, országtorták, krémesek, friss, szezonális gyümölcsökkel készült túrótorták, piték és francia mousse alapú desszertek. Jó minőségű sós és édes aprósütemények. Helyben főzött fagylalt, rendelésre pedig tortát is készítenek.

Kiskert Vendéglő

Ma már a dél- balatoni gasztroszcéna meghatározó kisvendéglője a Kiskert, hangulatos terasszal ínyenc konyhával, magyaros ízekkel. Helyi, szezonális alapanyagokkal dolgoznak, az étlapon a magyar konyha legismertebb fogásai, gulyásleves, kacsasült, krumplis tészta, csülök, de érdemes megkóstolni a bárányhúsos tésztát mángolddal is.

Egy Csipet Nádas

Nádfedeles ház a töreki erdő mélyén, kertjében kényelmes kanapék, elegáns ülőgarnitúrák, ideális hely a pihenéshez. Saját fűszerkert, sajtok a töreki sajtmanufakturából, balatoni borok, házi levendulás, bodzás limonádé. A változó menükínálat a táblán olvasható. A tulajdonosok gőzerővel készülnek az éves nyitvatartásra.

Rozmaring Kiskert Vendéglő és Pizzéria

Reggelizővel és delikátesz bolttal bővült a széplaki olaszos kisvendéglő. Olasz típusú szendvicsek, rántotta, bundáskenyér, frissen facsart narancslé, olasz kávé. A családi kisvendéglőbe továbbra is a tésztákat, tengeri halakat, pizzát kedvelő törzsvendégek járnak. Kiss Sándor séf- tulajdonos idén is Szicíliában volt télen, és újabb receptekkel tért haza. Ennek köszönhetően kóstolhatunk paradicsomos halgolyót, édesköményes szardellás tésztát és roston rákfarkat. Csapolt sör, jégkása, házi limonádé. Továbbra is friss alapanyag a piacról vagy a somogyi erdőkből: vargánya, szarvasgomba, kucsmagomba is szerepel a táblán.

Terülj Terülj

Modern technológiával elkészített klasszikus ízek - így jellemzi a konyhát a két új séf Molnár Péter és Bedegi András, akik több ínyenc étteremben dolgoztak korábban és szeretnék a házias ízeket behozni a régi muskátli vendéglő étlapjára, legyen szó szilvás gombócról vagy krumplis tésztáról. A Terülj Terülj idén a teraszra koncentrál ahol 70 főt tudnak vendégül látni de ígéretük szerint a beltér is hamarosan újjászületik téli és li tenni szeretnék.

Hedon Sörfőzde - Balatonvilágos

A Balatoni Hajózási Zrt.-vel közös sörsorozatot hozott létre a Hedon, vidám címkékkel, a megszokott vicces nevekkel: mentőcsónak kalózkapitány, szirén. A hatalmas füves területen továbbra is szabadon használható a strandröplabda-pálya, a sörkóstolás mellé sörfőzde- látogatás jár. Időnként food truckok is megjelennek a Hedon udvarán, így ha szerencsénk van, egy vacsora is kísérheti az egyik legismertebb hazai kézműves sört.

Tópart Étterem - Balatonvilágos

Szállodai étterem, de megéri betérni egy vacsorára. Közvetlenül a Balaton partján a széltől üvegfallal védett, fedett teraszon kóstolhatjuk Schneider József séf bisztrófogásait, balatoni termelők termékeit, a regionális konyha kínálatát. Csütörtöktől vasárnapig kétfős piknik kosarat is készítenek, amit a stégen fogyaszthatunk el. Választhatunk húsos és vegetáriánus kínálatból, még egy puha pléd is jár hozzá. Érdemes telefonon foglalni, mert rendezvények miatt az étterem gyakran zárva tart.

Völgyhíd Konyha & Rét - Kőröshegy

Reggeli ebéd, vacsora, fesztivál. Mindezt kínálja a Kőröshegyi völgyhíd lábánál lévő vendéglátóhely. Reggel tojásételek szendvicsek. A séf Pillók Attila, aki elegáns fogásokkal kínál nem alacsony áron, viszont az alapanyagok helyi termelőktől érkeznek. A fürjtojás és a lekvárok a Kereki Panoráma birtokról, a kenyér a szóládi péktől, a magyar tarka hús a Hortobágyról. A bisztró alatti réten egy 40 négyzetméteres pultot húztak fel, ahol reggeltől éjfélig food truckokból szolgálják ki a vendégeket, élőzenét hallgathatunk nyugágyakon, a diófa alatt.

Zam! - Zamárdi

A Zam! új gasztrokulturális központ Zamárdi szabadstrandja mellett, közvetlenül a parton. A kulturális programokért Lévai Balázs felel, a reggelikért a Bake My Day pékjei, a sütikért a Kedveskrém. A tetőteraszon déltől grillhúsok, hamburgerek, koktélok.

Olive Bistro & Delicates - Balatonföldvár

Új séffel kezdte meg a szezont Balatonföldvár tavaly nyílt ínyenc étterme. A vitorláskikötőből egyből a vasúti átkelő mellett találjuk a 100 éves, tornyos villaépületet, amelynek árnyas, szép nagy kertjében roston húsokat, halakat kóstolhatunk. Emellett rozé kacsamell, hátszín, steakek, grillen sült halak, rákok is elérhetők.

Hirschmann Fagyizó - Zamárdi

1965 óta a dédnagypapa eredeti receptje alapján a 4. generáció főzi a fagylaltot a Patkó büfé szomszédságában. Színes, régi vasszékek, szép, felújított acélpult alumíniumfedéllel, még a dédnagypapa idejéből. Természetes alapanyagból, biotejből, helyi termelők szezonális gyümölcseinek felhasználásával készülnek a termékek. A Magyar Konyha szerkesztőinek idei kedvence a Túró Rudi, illetve a bodza.