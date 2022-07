Ennyit a külföldi nyaralásról: ezt már csak nagyon kevés magyar engedheti meg magának

Bőven 400 forint felett van az euró, ami rossz hír azoknak, akik külföldön szeretnének pihenni. A történelmi mélyponton lévő árfolyam a magyarokat belföldi pihenésre, a külföldieket pedig magyarországi látogatásra ösztönzi – számolt be az RTL a gyenge forint hatásairól.

Már külföldön is arró írnak a lapok, hogy a forint gyengülése miatt különösen olcsóvá váltak a balatoni nyaralások. Károly Tamás, a Club Tihany igazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, három évvel ezelőtt az 1500 férőhelyes, 13 hektáron elterülő üdülőhely 120 ezer vendégéjszakával zárt, idén 130 ezerre számítanak. Felelevenítik: míg a vasfüggöny lebontása előtt sok német vendég érkezett, most főként magyarok nyaralnak itt, sokan gyerekeikkel. A forint gyengesége miatt ugyanis egyre drágább az euróövezetben pihenni. Egy euró több mint 400 forintba kerül, tehát jóval többe, mint három évvel ezelőtt, ez viszont kedvez a magyar szállásadóknak, ugyanis így a külföldienek olcsó nálunk nyaralni, a magyaroknak pedig egyszerűen nem éri meg más a belföldi utakon kívül.

Magyarországon az infláció gyorsan emelkedik, és idén várhatóan kétszámjegyű lesz, ez azonban még nem volt jelentős hatással a nyaralási szokásokra. Viszont hatással van a bérspirálra: az igazgató szerint tavaly ötödével emelték a Club Tihanyban dolgozók bérét, és a bérköltségek idén is ugyanilyen mértékben emelkednek. A munkaerő már az elmúlt években is kevés volt, Tamás Károly sokat küzdött azért, hogy meg tudja szervezni a Club Tihany 220 fős, elsősorban a régióból érkező kollektíváját. A járvány idején sokan más szakmát választottak, így a vendéglősöknek most nemcsak a növekvő költségekkel, hanem az immár nyilvánvaló munkaerőhiánnyal is szembe kell nézniük.