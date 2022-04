Így készülnek az idei szezonra a turistaparadicsomok: átírta a piacot a háború

Az ukrajnai háború kitörése után rövid időre befékezett, majd újra az év elején tapasztalt magas fordulatszámra pörgött fel a nyári utazások iránti kereslet, kétszer annyi tengerparti charterjáratot tudnak megtölteni az irodák, mint tavaly.

A háború hatását a korábban sok ukrán és orosz vendéget fogadó területeken, mindenekelőtt Törökországban, Cipruson és Egyiptomban lehet majd igazán látni, hacsak az ottani szállásadók nem tudják pótolni különböző akciókkal a kieső vendégkör egy részét.

A februárban kitört háború miatt elbizonytalanodtak az utazást tervezők, hiába készültek a külföldi nyaralásra rengetegen két év bezártság után. Az év elejétől folyamatosan és dinamikusan erősödő kereslet hirtelen elapadt, mintegy másfél hétre lefagyott a piac, hiszen a turizmus rendkívül sérülékeny iparág, de – mint az ismét bebizonyosodott – regenerálódni is a leggyorsabban képes – mondta a Világgazdaságnak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.

Egyelőre ismeretlen mértékű vákuumhatásként formálhatják és szívhatják el a keresletet ezek a turistaszerző akciók, miközben az is nyilvánvaló, hogy a magyarok körében is egyre népszerűbb Szentpétervár és Moszkva, valamint a kárpátaljai kulturális körutazások jó időre eltűnnek a kínálatból a háború miatt

– jelezte Molnár Judit. Az utaztatók tapasztalatai szerint a klasszikus tengerparti toplistákon nincs helycsere, az idén is a horvát, a görög és a török turistaparadicsomokba készül a legtöbb magyar nyaralni, a három dobogóst pedig továbbra is Egyiptom, Olaszország, Spanyolország és Tunézia követi évszaktól függően váltakozó sorrendben az élbolyban. A várakozások szerint nyárra aligha lesz olyan európai ország, ahová nem lehet korlátozások nélkül beutazni, sőt, már Balin és egyre több ázsiai országban is folyamatosan enyhítenek a turistafogadás feltételein, és a mintegy másfél évre bezárt Egyesült Államok is kinyitott már az ősszel, jelenleg 24 órás negatív PCR-teszttel fogadja a külföldieket.

Az egyszerűbb és egységes utazási feltételek is növelik a keresletet, olyannyira, hogy az eddig leszerződött repülőgépes charterjáratok száma már csaknem a duplája a tavalyinak

– emelte ki Molnár Judittól. A pandémia első évében, 2020 nyarán heti hat gép közlekedett az extra rövid, alig két hónapos főszezonban, tavaly már heti 21, idén pedig 40 körül lehet a heti járatok száma, és már június közepén beindulhat, majd szeptember végéig tarthat a nyári szezon. Ez azt jelenti, hogy ha stabilizálódik a helyzet, a Covid előtti volumen 80 százalékát is elérheti a tengerpartokra irányuló chartereztetés.

Az utaztatók szövetségének adatai szerint átlagosan mintegy 10 százalékkal drágábbak az idén a nyári külföldi szervezett utak, amit az inflációval és a világpiaci árakkal tisztában lévő ügyfelek nem tartanak túlzónak

– mondta Molnár Judit.