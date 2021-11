Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 24.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2021. november 24., szerda.

Névnap

Emma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 369.92 Ft

CHF: 352.39 Ft

GBP: 440.22 Ft

USD: 329.03 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17080 Ft

MOL: 2546 Ft

RICHTER: 8625 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.25: A ködfoltok feloszlanak. Eleinte főleg réteg- és fátyolfelhőzetre számíthatunk, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek az ország nagyobb részén. A nap második felétől már vastagabb felhők is érkezhetnek. Kezdetben legfeljebb szitálás valószínű néhol (reggelig az északkeleti határ közelében elvétve nem teljesen kizárt ónos szitálás, jelentéktelen hószállingózás). A délutáni, esti óráktól helyenként kisebb eső is előfordulhat, nagyobb eséllyel az északnyugati, északi megyékben. A délkeleti, déli szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, a délkeleti tájakon a magasabb értékeket.

2021.11.26: Délnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Ez a frontfelhőzet napközben északkelet felé vonul, mögötte csak átmeneti vékonyodások, szakadozások lehetnek. Többfelé várható eső, de éjfélig az ország északnyugati felén havaseső, főleg a magasabban fekvő részeken havazás is előfordulhat. A délkeleti, majd az északnyugati szél több helyütt megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 10 fok között várható, északkeleten mérhetik a magasabb értékeket, nyugaton lesz a hidegebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A nyugodt, hideg időjárás hatására romló tendencia várható a levegőminőségben. A PM10 koncentrációja meghaladhatja az egészségügyi határértéket. (2021.11.24. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Észak felől az eddiginél hidegebb, száraz levegő áramlik hazánk fölé. Emiatt az ereink összehúzódnak, ezáltal rosszabb lesz a bőrünk vérellátottsága, amely hamar a bőr kiszáradásához vezet, és különösen a végtagjaink gyors kihűlését eredményezheti. A levegő alacsony páratartalma miatt pedig a felsőléguti hurutos megbetegedések esélye növekszik, hiszen a nyálkahártya kiszáradhat. (2021.11.24)

Akciók

