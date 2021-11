Íme az ország halálútjai: ezek veszélyesebbek, mint a legtöbb román, albán közút

Az Európai Uniós országok útjai évről évre egyre biztonságosabbak, de még mindig számos európai régió van, ahol az átlaghoz képest kiemelkedően magas a közúti balesetek száma. Hazánk egyes megyéi is ezek közé tartoznak. Magyarországon 2019-ben a Nyugat-Dunántúli régióban történt az 1 millió lakosra jutó legtöbb halálos baleset, amivel a régió útjai jóval veszélyesebbnek számítottak a környékbeli országokéinál, de az uniós átlagot az országban majd mindenhol meghaladta a tragédiák száma.

2019-ben az Európai Unióban 52 halálos közúti baleset jutott 1 millió lakosra az összes tagállam átlagát nézve. Bár ez a szám még mindig magas, érdemes megjegyezni, hogy Európai Uniós szinten a 2009 és 2019 között eltelt 10 évben a halálos közúti balesetek száma közel egyharmadával (32 százalék) csökkent. A javuló tendencia átlagban 10-ből 9 európai régióra volt jellemző– olvasható az Eurostat friss összefoglalójában. A legnagyobb mértékű változást a spanyolországi Melilla régióban mérték, ahol 2019-ben nem volt halálos kimenetelű közúti baleset a közutakon. Van viszont 19 olyan régió is, ahol évről évre növekedett az ilyen balesetek száma.

2019-ben egyébként összesen 241 millió személyautó járta az Európai Unió útjait. A legtöbb forgalomban lévő személygépkocsit, 6,2 milliót, Lombardiában (Olaszország) jegyezték fel, a dobogó második fokára Île-de-France, a Párizsi régió került 5,2 millió autóval, a harmadikra pedig Andalúzia (Spanyolország) 4,2 millióval.

Az Eurostat az úgynevezett EU-s motorizációs rátán keresztül próbálja jobban szemléltetni, az egyes régiókban mennyire elterjedt a személygépkocsikkal való közlekedés. Ebben a tekintetben Európa számos nagyvárosa produkált igen alacsony számot, ami a városi közlekedés értelemszerű relatív biztonságossága mellett szintén pozitívan hathatott a halálos kimenetelű balesetek számára.

Berlin volt az egyik sereghajtó a motorizációs rátát tekintve, ahol mindössze 300 autó jutott 1000 lakosra. Számos más ország központi régiójában is 500-nál kevesebb személygépkocsi jut 1000 emberre. Ilyen Ausztria, Svédország és Belgium mellett Magyarország is. Mind Pest megyében, mind Budapesten igen alacsony volt ugyanis az autók száma a lakosságszámra vetítve. Előbbiben 788 036, utóbbiban pedig 661 270 darab személyautó volt forgalomban, ami 1000 emberre vetítve 500 alatti számot jelent. Ez közvetve valószínűleg a közúti balesetek számára is kihathatott.

A halálos balesetek száma jellemzően a kevésbé fejlett régiókban volt a legmagasabb.

Kérdés, hogy a rossz minőségű és kevésbé kiépített úthálózat milyen szerepet játszott a számok alakulásában, tény viszont, hogy Románia vezeti a szomorú statisztikát, 1 millió lakosra vetített 96 áldozattal. Hasonlóan gyászos a Bulgáriára vonatkozó jelentés is, ahol 90 közúti balesetben elhunyt jut ugyanennyi emberre.

Ahogy a diagramon is látszik, Magyarországon is kiemelkedően magas volt a halálos közúti balesetek száma. Az 1 millió emberre vetített 62 áldozat nem csak az uniós átlagot haladja meg 17 százalékkal, de régiós szinten is elég magas.

Szlovákiában például például csupán 50 halott jutott 1 millió lakosra, ami 21 százalékkal alacsonyabb a magyar számnál. Ausztriában pedig még ennél is pozitívabb volt a közúti jelentés. Nyugati szomszédunknál ugyanis csak 47 közúti haláleset jutott 1 millió emberre, ami 27 százalékkal alacsonyabb mortalitási ráta, mint amit hazánkban mértek.

Régiónkban a már említett Románián kívül egyedül Lengyelország és Horvátország számai voltak rosszabbak hazánkénál. Nem kevesebb, mint 77 közúti haláleset jutott ugyanis 1 millió polákra és 73 ugyanennyi horvátra.

A nyugati országok közül arányosan sehol nem haltak meg az utakon annyian, mint hazánkban.

A közutak biztonságának szempontjából legjobb statisztikákkal rendelkező 10 ország mindegyike nyugatra fekszik ugyanis Magyarországtól. Ilyen Németország is, ahol mindössze 37 közúti halálozás jutott 1 millió lakosra. A legbiztonságosabb országok statisztikái azonban ennél is messzebb vannak hazánktól.

Lichtensteinnek a kontinenesen nem is igazán van vetélytársa, a miniállamban ugyanis egyetlen közúti halálesetet sem jegyeztek fel 2019-ben.

Ezzel európai szinten egyedül a Hercegség büszkélkedhet. Ettől függetlenül voltak más országok is, ahol kiemelkedően biztonságosnak bizonyultak a közutak 2019-ben. Ilyen a második legjobb statisztikával rendelkező Norvégia és az ettől nem sokkal elmaradó Svájc. Számszerint 20, illetve 22 közúti haláleset jutó 1 millió főre ezekben az államokban. Összehasonlításként hazánkban a közúti halálozások száma a 102 százalékkal haladja meg a norvég és 95 százalékkal a svájci arányszámot.

Régiókra bontva arányosan a legtöbben a belga Luxemburg tartományban estek közúti balesetek áldozatául, ahol 171 halott jutott 1 millió emberre, de a portugáliai Madeira régióban is extrém sok, 165 halott jutott ugyanennyi lakosra.

Közép-Kelet-Európában a legrosszabb statisztikával a Mazóviai vajdaság rendelkezik. Itt millió lengyelenként 133-an haltak meg az utakon 2019-ben. Hazánkban is vannak régiók, ahol arányosan sokkal többen haltak meg az utakon mint a régiós átlag, de olyanok is, amik európai szinten kiemelkedően biztonságosak.. Magyar szempontból ezért is kimondottan érdekes lehet a régiós felosztást is részletesebben vizsgálni.

Észak-Magyarország biztonságosabb, mint a Dunántúl

Az Eurostat adataiból az is kiolvasható, hogy Magyarország mely régiójában történt a legtöbb és melyikben a legkevesebb halálos közúti baleset 1 millió lakosra vetítve. A régiók szerinti felosztásban hazánkban az alábbi egységeket vizsgálják:

Alföld és Észak

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg)

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád)

Közép-Magyarország

Pest

Budapest

Dunántúl

Közép-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém)

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna)

Ezek közül Pest megyét és Budapestet külön régiónként is vizsgálják. A többi megyéről az Eurostat csak régiós szintű számokat publikál.

Mint grafikonunkon is látható, a régiók szerint is drasztikusak a különbségek a közúti halálesetek számában tekintetében. A statisztika szerint arányosan a legtöbben a Nyugat-Dunántúlon haltak meg hazánk útjai közül. Itt 1 millió lakosra 90 ilyen haláleset jutott.

A dunántúli régióknak általánosságban is kijutott a közúti balesetekből. A második legrosszabb statisztikát ugyanis a Közép-Dunántúl produkálta, ahol 85 közúti haláleset jutott ugyanekkora populációra vetítve.

Az országos átlag alatt teljesített az Alföld is. Az észak-alföldi és a dél-alföldi régióban egyaránt 65 ilyen haláleset jutott 1 millió emberre. Pest megye és Dél-Dunántúl számai szintén felfele húzzák a hazai halálozási statisztikát, mindkét régióban 1 millió főre jutó 63 közúti halálozással.

Hazánk régió közül tehát csak kettő teljesített jobban az országos átlagnál és egyetlen javítja érdemben a statisztikát. Észak-Magyarországon ugyanis 57 közúti balesetben elhunyt jutott 1 millió lakosra, míg a külön régióként vizsgált Budapesten mindössze 29.

A hazánk régiói közti különbséget a halálos kimenetelű közúti balesetek kérdésében tehát nem lehet túlhangsúlyozni. Budapesten ugyanis a legbiztonságosabb európai országok számait sikerült elérni, míg a dunántúli régiókban az egyik legveszélyesebb utakkal rendelkező Albániával megegyező halálozási statisztikákat jelentett az Eurostat 2019-ben.