Van olyan áruházlánc, ahol egész hétvégén tart a Black Friday

Napokon belül indulhat az áruházak - hagyományosan novemberi - kampánya, a nagy kedvezmények, leárazások időszaka. A Black Friday akciók rendszerint fogyasztási robbanást idéznek elő az ünnepeket megelőző költekezésekben.

Kétségtelen, hogy a fogyasztói kultúrában az év egyik legnagyobb ünnepének lehet nevezni a Black Friday-t. A 2021-ben a november 26-a környékén zajló óriási akciózás nem csak azoknak a vásárlóknak kedvez, akik le akarnak cserélni például egy-egy bútort, vagy új konyhai felszerelést vásárolnának, hanem azoknak is, akik már a karácsonyi ajándékok vásárlását is le szeretnék tudni.

A tavalyi évhez képest jelentős változásokra számíthatnak az üzletláncok a Black Friday kapcsán. Az Offerista Group széleskörű kutatásából, kiderül, hogy a megkérdezettek 85%-a tervez idén lecsapni egy-egy óriási akcióra, ezzel majdnem 30%-kal nőtt meg a vásárlási kedv tavalyhoz képest.

Az összegeket tekintve a válaszadók többsége 20 és 50 000 forint között tervez költeni, de sokan voltak, akik nem szabtak maguknak előre anyagi kereteket, mondván, nagymértékben az akcióktól is függ, hogy mennyi pénzt fognak végül költeni.

A termékek tekintetében 2020-hoz hasonlóan továbbra is rendkívül nagy érdeklődést mutatnak a vásárlók a háztartási gépek iránt, a megkérdezettek közül 53% nyilatkozott arról, hogy tervez valamilyen kis vagy nagy háztartási eszköz beszerzésére az idei Black Friday alkalmával. A ruházati cikkek vásárlására a megkérdezettek közel 41%-a készül, míg

a harmadik legnépszerűbb termékkategória 2021-ben az “otthon és kertészeti termékek” (37%), amely iránt az érdeklődés közel 14%-ot emelkedett a tavalyi számokhoz képest.

A válaszadók közel 63%-a nyilatkozott arról, hogy sokkal inkább az ár-érték arány számukra a prioritás. Van egy színvonal, amit elvárnak a terméktől és szeretnék azt a lehető legjobb áron megvásárolni, ugyanakkor a vásárlók tudatában vannak annak, hogy a minőség nincs ingyen.

Az áruházláncok is készülnek

A Black Friday évek óta népszerű vásárlóink körében, sokan ilyenkor szerzik be a karácsonyi ajándékokat is – tájékoztatta a Pénzcentrumot az XXXLutz. Mint megtudtuk, a lakberendezési üzletláncnál olyan sokan keresik ilyenkor az akciókat, kedvezményeket, hogy kiterjesztették, és Black Shopping Weekendet tartanak november 26-tól 29-ig, aminek keretében minden terméket 15%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni. Az akció a boltokban és a webshopban egyaránt érvényes.

Az áruházlánc tapasztalatai szerint ilyenkor nemcsak a karácsonyi kiegészítők, például díszek a népszerűek, hanem sokan keresik a nagyobb bútorokat, például ágyakat, kanapékat, konyhabútorokat is – amiket akár a téli szünetben is össze lehet szerelni. Hagyományosan keresettek a lakástextilek, függönyök, törölközők, ágyneműk is. Az XXXLutz megnövekedett forgalomra számít az október 26-i hétvégén, boltjaiban és webshopjában egyaránt.