Az Év Szaloncukra 2021: mutatjuk az idei verseny győztes ízeit

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kihirdették az Az Év Szaloncukra 2021 verseny győzteseit a Magyar Édességgyártók Szövetségével közös sajtótájékoztatón. Ennek keretében az is elhangzott, hogy egy család továbbra is nagyjából egy kilogram szaloncukrot vásárol évente, és továbbra is töretlen a zselés, marcipános, kókuszos és karamellás ízek népszerűsége. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a hagyományos ízek, illetve diétás, organikus, vagy vegán termékek iránt, illetve a prémium termékek is egyre kedveltebbek a fogyasztók körében.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Sánta Sándor a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke beszámolt arról, hogy a járvány nagy változást hozott az édességpiacon is. Tavaly húsvétkor 25 százalékkal esett vissza a fogyasztás, és a kereskedőknek, gyártóknak jelentős problémát okozott, hogyan tervezzék az év második felét. Úgy gondolták, a karácsonyi fogyasztásra is rányomja a bélyegét a járvány, azonban 2020-ban a mikulások és szaloncukrok esetében sem volt visszaesés. Ezért idén már nagyobb kereslettel számoltak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a minőség elsődleges szempont a vásárlásnál, ugyanakkor az árak emelkedése erre is kihathat. Az áremelkedés az alapanyagárakat érintette leinkább, és mostanra az infláció az édesség-szektorba is begyűrűzött, ezt már érzékelhetik a fogyasztók. Ennek ellenére 8 millió csokimikulás és 3500 tonna szaloncukor eladására számítanak. A teljes decemberi forgalom 45-50 milliárd forintos értékesítésre számítanak. EZ IS ÉRDEKELHET Így veheted meg idén nyomott áron a Szamos-szaloncukrot: ez a trükk a Tescóban működik Van egy biztos módszer, hogy olcsón jusson az ember minőségi szaloncukorhoz. A zselés szaloncukor népszerűsége töretlen, Sánta Sándor elmondása szerint a fogyasztás kétharmadát ez az íz adja. , marcipános-kókuszos-karamellás 90% össz, és a maradék 10%-on osztozkodik a soksok íz. „Az Év Szaloncukra 2021” verseny szervezői, Kovács Ádám és Kovács Gergely bejelentették az idei év legjobbjait: Ízek versenye Kókusz kategória legjobbja: Jamaicai feketekókuszos fehércsokolés szaloncukor (Demeter Chocolate)

Karamell kategória legjobbja: Ropogós ostyás sós-karamellás szaloncukor (Keszthelyi Sütibolt)

Mogyoró kategória legjobbja: Piemontei mogyorós szaloncukor (Stühmer)

Marcipános kategória legjobbja: Vörösboros aszaltszilvás marcipán (Hóvirág Fagylaltbár)

Zselés kategória legjobbja: Meggyes-zselés szaloncukor (Chocco Garden) Az év új íze kategóriában a legjobbnak járó elismerést a Bocitól a meggyes-zselés szaloncukor érdemelte ki idén. INDUL A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba. Alacsony árkategória legjobbjai (<599Ft/100g) Tesco banános-ropogós és málnás robbanócukorkás tejcsokoládés szaloncukor Lidl fehércsokis-epres barackos cukormentes szaloncukor Boci meggyes-zselés szaloncukor Az Év Cukormentes Szaloncukrai Stühmer mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukor édesítőszerrel Lissé aranygaluskás szaloncukor Stühmer Narancsos-fahéjas szaloncukor édesítőszerrel Cikkünk frissül a további nyertes kategóriákkal.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK