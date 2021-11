Ajándékmilliókból újítanád fel a lakásod? Jobb, ha sietsz, nem sokáig tart a kánaán

Idén minden eddiginél több lehetőség érhető el a magyar családok számára ahhoz, hogy finanszírozni tudják lakásfelújítási terveiket. Fontos azonban jól végiggondolni, melyikkel szeretnének élni, mert előnyeik mellett valamennyi megoldás számos kötelezettséget és előírást is tartogat. A Pénzcentrum most végigjárta, milyen állami támogatások, és piaci finanszírozási lehetőségek érhetőek el 2021-ben és megnézte, hogy ezek igényléséhez milyen feltételeket kell teljesíteni. De kitérünk majd arra is, hogy milyen élethelyzetben, melyik megoldás érheti meg a legjobban.

A legfrissebb statisztikák szerint rég nem látott lakásfelújítási láz tombol Magyarországon. A GKI adatai például rámutatnak arra, hogy a negyedik negyedévben is tovább nőtt a felújítást tervező magyar családok száma. A kapott válaszok szerint pedig úgy tűnik, a következő néhány évben a lakóingatlanok 20 százalékát, azaz körülbelül 820 ezer házat és lakást újítana fel a lakosság.

A probléma csak az, hogy megtakarítás szempontjából közben igen rosszul állnak a magyarok. A teljes népesség 31 százalékának nincs semmilyen megtakarítása. Ez az arány a 40-59 évesek körében 40 százalék, a 25-39 évesek körében pedig 31 százalék. A gyerekes családoknak pedig mindössze 45 százaléka képes valamekkora összeget elkülöníteni havi rendszerességgel.

Tény tehát, hogy ilyen körülmények között a lakásfelújítás teljes költségét csak a magyar háztartások elenyésző része tudja saját zsebből kigazdálkodni.

És akkor ehhez hozzájön még az is, amint azt korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy az építőiparban rendesen elszálltak az árak 2021-ben. A drágulás ráadásul nem csak az alapanyagokat, de a munkaerőt is érinti. Utóbbi esetében ráadásul a kivitelezési idő is igencsak hosszúra nyúlik manapság.

A nehezített pálya okán nem árt tehát különösen nagy figyelemmel tájékozódni az esedékes felújítás finanszírozási lehetőségeiről is. Persze a magyar családok számára jó hír, hogy hitelek és támogatások sora érhető el lakásfelújítási céljaikhoz 2021-ben. Idén januártól, a gyermeket nevelők számára elérhető otthon-felújítási támogatás például fedezi a lakásfelújítás költségeinek az 50 százalékát, maximum 3 millió forint értékben. Ez a konstrukció kiváló lehetőséget biztosít a teljes felújítást kigazdálkodni nem tudó, vagy nem akaró családok számára, és képes lehet fedezni akár az összes nyílászáró cseréjét, vagy épp a konyha felújítását.

Ezen felül, ha a lakásfelújítási támogatással nem tudunk, vagy nem kívánunk élni, valamilyen szabad felhasználású hitel lehet a kézenfekvő megoldás a számunkra. Ilyen lehet a babaváró hitel, ami a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb feltételeivel segíti a gyermeket vállaló magyar párokat. De ha erre nem vagyunk jogosultak, akkor a piaci hitelek között is szép számmal találunk kimondottan felújítási célú hiteleket, de felvehetünk szabad felhasználású személyi kölcsönt is.

A lehetőségek garmadája után, a Pénzcentrum most annak járt utána, hogy az egyes lakásfelújítási célokat, és a finanszírozási lehetőségek feltételeit mérlegelve, melyik finanszírozási formák lehetnek ideálisak a felújítást tervező családoknak. Nézzük!

A kézenfekvő választás: otthon-felújítási támogatás

A legkézenfekvőbb megoldás természetesen az otthonteremtési program idén bevezetett új elemei, az otthon-felújítási támogatás, illetve az ahhoz kapcsolódó otthon-felújítási kölcsön. Ezeket kombinálva akár 3 millió forintnyi állami hozzájáruláshoz is juthatunk. Az otthon-felújítási támogatás és hitel januári és februári bevezetésük óta töretlen népszerűségnek örvendenek, előbbi október közepéig nem kevesebb, mint 50 ezer magyar családnak nyújtott már segítséget.

Egy friss felmérésben a résztvevők 17,6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kifejezetten az otthon-felújítási támogatás miatt vág bele valamilyen felújításba, míg 58,8 százaléka egyébként is felújított volna, de a támogatás hatására sokkal több felújítási munkálatot fog elvégezni a közeljövőben. Az is kiderült, hogy a támogatásra jogosultak közel fele 3-6 millió forint közötti összeget, míg a támogatásra nem jogosultak 50 százaléka 1-3 millió forint közötti összeget költene lakásfelújításra.

A támogatás népszerűsége nem véletlen, ugyanis a támogatottak köre itt lényegesen szélesebb, mint mondjuk a CSOK, vagy a babaváró hitel esetében. A támogatás ráadásul gyakorlatilag bármilyen felújítási munkálatra igénybe vehető. Persze, mint minden támogatásnak, ennek a konstrukciónak is megvannak a feltételei.

Elvárás, hogy a felújítandó ingatlan legalább fele részben az igénylő tulajdonában legyen, ahogy az is, hogy az igénylő család az ingatlanban lakjon és legyen legalább egy 25 évnél fiatalabb gyermeke, vagy egy 12 hétnél idősebb magzata. Ezeken felül az is kitétel, hogy legalább a család egyik tagjának egy év folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie az igényléskor, az igénylőnek ráadásul nem lehet 5 ezer forintnál magasabb köztartozása és egy család csak egyszer veheti igénybe.

Mint említettük, az állami támogatás maximális összege 3 millió forint, ez az összeg pedig a munkadíj és anyagköltség felét hivatott állni. Önerőre tehát mindenképp szükségünk lesz. Ennek orvoslására vezették be a hozzá társuló felújítási hitelt, mely február óta számos hazai banknál elérhető, és mivel kamattámogatott hitelről van szó, a kamata is fix 3 százalékos, egészen a maximum 10 éves futamidő végéig. Ráadásul, ha előtörlesztenénk, a teljes vissza nem térítendő támogatással előtörleszthető a kölcsön, előtörlesztési díj nélkül.

A felújítási támogatáshoz kapcsolódó hitel maximális összege 6 millió forint, aminek segítségével már az is bátran belevághat a felújításba, akinek semmilyen megtakarítása nem volt, vagy legalábbis nem szeretné azt felújítási célra költeni. Ha pedig a felújítás költségei túlszaladnának az eredetileg tervezetten, a támogatás és hitel más kölcsönökkel is kombinálható. Így például szabad felhasználású személyi kölcsönnel is.

A még mindig igen kedvező kamatkörnyezetben érdemes tehát szétnézni a bankoknál, és akár a szabad felhasználású hitelajánlatokat is átböngészni, ezzel is előlendítve a felújítási beruházást. Ilyen hitelből ugyanis szintén simán finanszírozható az önerő, illetve emellett természetesen másra is költhető az így szerzett pénz.

CSOK-ból sem csak vásárolni lehet

A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) elsősorban a családosok saját ingatlanhoz való hozzájutását hivatott segíteni. A kijelölt kistelepüléseken elérhető falusi CSOK esetében viszont lehetséges, hogy vásárlás és korszerűsítés esetén a CSOK összegének a felét a vásárlásra, a többit felújítási célra fordítsuk, sőt akár kizárólag felújításra is igényelhetjük, de ebben az esetben csak fele akkora összeghez juthatunk hozzá.

Három gyermek esetén így maximum 10 millió forintos, két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forintos, 1 gyermek esetén pedig 600 ezer forintos támogatást kapunk a falusi lakásvásárlásra és korszerűsítésre. Meglévő ingatlan felújítása esetén pedig a gyerekek számától függően 5 millió, 1 millió 300 ezer, illetve 300 ezer forinttal segíti az állam a kivitelezést.

Emellett, az otthonfelújítási támogatáshoz hasonlóan a falusi CSOK mellé is igényelhető kamattámogatott hitel. Lakás vagy ház vásárlására és felújítására két gyermek esetén 10 millió forintos, három vagy több gyermek esetén 15 millió forintos hitellehetőség áll a családok rendelkezésre, míg meglévő ingatlan felújítása esetén az összegek fele, tehát két gyermeknél 5 millió, három vagy több gyermeknél 7,5 millió forint jár nekik.

Nem meglepő tehát, hogy a falusi CSOK-ot is rengeteg magyar család választotta felújítási céljainak finanszírozására. Idén júliusig 22 ezer család igényelte, akik közül a legtöbben három vagy több gyermeket vállaltak. A nagycsaládot tervezők kérték a legnagyobb arányban a kombinált, vásárlást és felújítást is tartalmazó támogatási formát is. Mindösszesen az igénylők 53 százaléka a kombinált támogatást vette igénybe. Az átlagosan kifizetett támogatási összeg ebben a formában a kormány nyáron közölt adatai szerint 7,7 millió forint volt.

A CSOK egyébként jól kombinálható az otthonfelújítási támogatással is, viszont értelemszerűen ugyanazt a költséget nem lehet mindkét támogatásra elszámolni. Ha viszont például CSOK-ból fedezzük a vásárlást és otthonfelújítási támogatásból a felújítást, azzal maximálisan ki tudjuk használni az államilag támogatott konstrukciók által kínált lehetőségeket.

A nagycsaládot tervezők lehetőségei a legjobbak

Ha még gyermekvállalás előtt állunk, vagy bővíteni szeretnénk családunkat, érdemes lehet elgondolkodni a babaváró kölcsön felvételén is. Ez a hitel jelenleg az egyik legkedvezőbb, ugyanis akár a teljes futamidő alatt kamatmentesen törleszthető és két, három, vagy több gyermek születése esetén az állam elengedi a tartozásunk egy részét, vagy akár egészét.

A babaváró hitel szabad felhasználású, vagyis bármire elkölthető. Legtöbben ingatlanvásárláshoz használják fel önerőként, de sokan használják a kedvezményes kamatozása miatt más, már meglévő hitel kiváltására is. Ugyanígy használható persze a vásárlás helyett egy nagyobb felújításra is, vagy igényelhető az otthonfelújítási hitellel együtt, amit aztán előtörleszthetünk belőle.

A babaváró nagy előnye, hogy szabad felhasználású hitel lévén nem kell elszámolni a hitelezőink felé arról, mire költöttük. A babaváró kölcsön tehát számos előnnyel bír a többi támogatással szemben, viszont feltételei is szigorúbbak, mint mondjuk a családi otthonteremtési kedvezményé.

Az igénylőknek ugyanis olyan fiatal házasoknak kell lenniük, akik közül mindkét szülő minimum 18 éves, de az anya nem töltötte be a 41. életévét. Ezen kívül a házaspár legalább egyik tagjának folyamatos, minimum 3 éves tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie (nem kötelező egy munkahelyről meglennie, de a két munkahely közötti szünet nem lehet hosszabb 30 napnál).

Ezeken felül mindkét félnek büntetlen előéletűnek kell lennie és rendelkezniük kell magyarországi lakcímmel (nem muszáj ugyanoda bejelentkezniük), illetve egyiküknek sem lehet a NAV-nál köztartozása, vagy nem szerepelhet a KHR rendszerben meg nem fizetett adósság, vagy bankkártyás visszaélés miatt.

Nincs minden veszve, ha nem vagyunk jogosultak a támogatásokra

A piaci hitelek között is találhatunk kedvezőbbeket, de a támogatott hitelekhez képest ezek esetében jóval fontosabb, hogy megfontoltak legyünk és mérlegeljünk lehetőségeink és a bankok ajánlatai között, mielőtt szerződéskötésre adnánk a fejünket. Ha piaci hitelből szeretnénk felújítani, alapvetően két lehetőségünk van. Felvehetünk piaci kamatozású lakáshitelt, szabad felhasználású jelzáloghitelt, vagy személyi kölcsönt is.

A kölcsönök elérhetőségét ráadásul mi sem bizonyítja jobban, mint az hogy népszerűségük hónapról hónapra növekszik. Csak szeptemberben közel 9 milliárd forintot fizettek ki a hazai pénzintézetek felújítási célra, ami 203 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábban kiutalt összegek.

A piaci jelzáloghiteleknél ugyan a kamatok jellemzően magasabbak, de komoly előny, hogy a futamidő és a hitelösszeg is jóval flexibilisebb, mint a támogatott hitelek esetében. A kamat pedig részben ettől a kettőtől függ. És ezektől függően akár a komoly feltételekhez kötött támogatott hitelek szintjéhez is közel lehet.

Feltételek persze az ilyen lakáshitelek esetében is vannak. A bank minden esetben kér tőlünk egy felújítási tervet, mely tartalmazza a felújítás anyagköltségét és munkadíját, ezen kívül az ingatlan alapadatait is le kell jelentenünk a bankunk felé, és ha a felújítás igényel valamilyen engedélyt, azt is csatolnunk kell a banknak benyújtott hitelkérelemhez.

Ha a felújítási célú jelzáloghitelek igényléséhez támasztott feltételeket nem tudnánk teljesíteni, vagy ha gyorsan, nagyon rövid átfutási idővel szeretnénk a pénzünkhöz jutni, akkor lehet jó megoldás a személyi hitel. Ezen kölcsönök egyetlen komolyabb hátránya, hogy kamatuk meghaladja nem csak a támogatott, de a piaci jelzáloghitelekét is. Az is igaz viszont, hogy bár a tavalyi rekord alacsony kamatszint a személyi kölcsönök esetében már a múlté, az ilyen kölcsönök kamatai még mindig a járvány előtti szinten mozognak.

A személyi kölcsönök pedig kiegészítő kölcsönként is jól használhatóak akár az állami támogatásokhoz, akár a felújítási hitelekhez. Annak fényében pedig, hogy a lakosság pénzügyi helyzete javul, a bankok költségei pedig a járvány alatt sokat nőttek, előbb utóbb növekedésnek indulhatnak a most még igen kedvező kamatok, ezért érdemes lehet minél előbb igényelni a hitelt, ha emellett a finanszírozási mód mellett dönt valaki.