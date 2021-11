Horror árak a pesti karácsonyi vásáron: 900 a forraltbor, 1500 a gesztenye, 2400 a kolbász

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Múlt pénteken megnyitotta kapuit a Vörösmarty téri Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár. A Pénzcentrum is kilátogatott, hogy első kézből számolhassunk be a kinti hangulatról, no meg persze az árakról. Mint kiderült, jókora meglepetéssel találkozhatnak idén a magyar családok.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, sorra nyitnak meg a karácsonyi vásárok a fővárosban és vidéken. Tavaly elmaradtak az ilyen jellegű rendezvények, idén azonban a megfelelő védelmi intézkedések mellett a legtöbb helyen megtartják őket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Aki kilátogat, az számítson arra, hogy védettségi igazolványt, negatív tesztet, vagy olyan igazolást fognak kérni tőle, mely bizonyítja, hogy a közelmúltban átesett a koronavírus-fertőzésen, és védve van. Ezen felül maszkot is ajánlatos hordani, ugyan szabadtéri rendezvényekről van szó, ám ezzel is csökkenteni tudjuk a fertőzés átadásának kockázatát. Az előző, vírus előtti évekhez hasonlóan a Pénzcentrum idén is kilátogatott a főváros legismertebb vásárára a Vörösmarty térre, hogy be tudjunk számolni a kínálatról, a hangulatról és természetesen az árakról. Az árak tekintetében nagy meglepetés nem ért minket, az ételekért italokért ennyit kell fizetnünk: Gesztenye: 1300-1500 forint

Rétes: 800 forint

Forró tea: 600 forint

Forró csoki: 990- 1250 forint

Forralt bor 900 forint

Ásványvíz: 500 forint

Pálinka: 1500 forint 4 cl

Rumos tea: 1200 forint

Sör: 900 forint (4dl)

Bor: 900 forint (1,5 dl)

Lángos: 1000-2500 forint

Kürtőskalács: 1500–1900 forint

Grillkolbász kenyérrel: 2500 forint

Grillezett sertéstarja körettel: 3500 forint

Marhapörkölt rozscipóban: 3300 forint

Gulyásleves rozscipóban: 3300 forint

Sztékburgonya, krokett, grillzöldség: 1000 forint

Savanyúség: 800 forint

Kemencében sült csülök: 4900 forint

Összehasonlítva az árakat a két évvel ezelőttiekkel, melyekről ebben a cikkben számoltunk be, elmondható, hogy érdemi emelések nem voltak, szinte minden fillérre pontosan annyiba kerül, mint legutóbb. Ennek oka, hogy idén kifejezetten családbarát karácsonyi vásárt szerettek volna a szervezők, hogy minél több magyar kilátogasson, ezért a lehetőségekhez képest kordában tartják az ételek árát. Már a pályázatot is úgy írták ki az ételt árúsítóknak, hogy annak feltétele volt az 1500 Ft-os ételkínálat, és a családi menü is. Kézműves termékek piaca Hétköznap délutánhoz képest sokan voltak, és meglepő módon nem csak magyarok, de külföldiek is, sőt egész turistacsoportok. De míg korábban a magyar szó volt a ritka, most a külföldit beszédet hallani kevésbé gyakran. Természetesen nem csak ételárusok, de kézművesek is vannak szép számmal: a rendezvényen árusító, tradicionális magyar kézműveseket pályázaton választották ki, jelentkezésükhöz műhelyfotót is csatolniuk kellett a minőségi termék garantálása érdekében. Ezen termékek árának alakulásáról kérdeztük Vámos Györgyöt, az az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát. Az infláció hatása nem csak az élelmiszereknél, nem csak az üzemanyagok esetében érhető tetten, de a különböző iparcikkek esetében is – ez nyilván rányomja a bélyegét az ajándékvásárlásra. A karácsonyi vásárok sem kivételek, ráadásul a bérletidíjat is ki kell termelniük pár hét alatt a kereskedőnek. A kihelyezett ajándékok esetében az import termékéknél teljesen egyértelmű, hogy drágulásra lehet számítani, már az elmúlt hónapok forintgyengülése miatt is, plusz a szállítási, termelési bonyodalmak is felfelé húzzák az árakat. Itthon ugyan a kormány befagyasztotta a benzinárakat, de a szállítási költségeket belföldön sem lehet megúszni. Olyan statisztika nem létezik, nem is létezhet, mely azt taglalja, átlagosan mennyivel drágulnak az ajándékok, hiszen ez teljesen eltérő az egyes termékcsoportok esetében. A népszerű terméknél nagyobb lehet a drágulás, hiszen ha hiány alakul ki belőlük, egymásra licitálva próbálják megszerezni a maradék készleteket a nagykereskedők. Általánosságban elmondható, hogy mindenütt van egy költségnyomás, akár a béremelkedések miatt, akár az üzemenayg/szállítási költségek miatt, tehát valamivel drágábbak lesznek az ajándékok idén -mondta el lapunknak a szakember.

