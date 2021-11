Itt a nagy utazási kártérítési-lista: ekkor jár kártalanítás a hoppon maradt magyaroknak

Nem elég egyszer leírni, el kell mondani sokszor: a legfontosabb minden fogyasztót érintő szolgáltatás megrendelésénél is a tájékoztatás, a tájékozódás, a tudatos fogyasztói gondolkodás és gondoskodás, és a megfelelő szolgáltató kiválasztása.

Ez így van az utazásoknál is, különös tekintettel arra, hogy a magyar fogyasztók is ugyanúgy szeretnék a lehető legjobb szolgáltatást igénybevenni, és nem utolsó sorban biztonságban lenni. Különösen igaz ez, amikor egyértelmű tény, hogy a járvány nem múlt el, de az országok sem zártak be, sőt az utazási irodák ajánlatokkal csábítják az utasokat, legyen az egy tengerparti nyaralásra szóló invitálás télen vagy sielésre szóló felhívás a téli szünetre - írja közleményében Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ). Mindig elllenőrizzük ezért le az utazási irodák által nyújtott tájékoztatást, és csak engedéllyel rendelkező utazási irodával kössünk szerződést.

Ezt megelőzően, de utazás megkezdése előtt is folyamatosan figyeljük a konzuli szolgálatok tájékoztatást. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint így pl. 2019-ben a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzésének eredményeként a leggyakoribb jogsértés a vagyoni biztosítékra vonatkozó tájékoztatás hiánya volt, valamint nem volt feltüntetve a tájékoztatásokban, hogy a vállalkozás utazásszervezőként vagy utazásközvetítőként jár el. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen minőségben köt a fogyasztó szerződést az utazási vállalkozóval.

Ezeket a hibákat természtesen könnyen lehet orvosolni, de ezekre a dolgokra is oda kell figyelniük a fogyasztóknak.

Az utazási irodáknak utazási csomag igénybevétele során is a teljes bruttó árat, díjat kell feltüntetniük az ártájékoztatásukban, promócióikban, véget vetve annak a korábbi gyakorlatnak, hogy a fogyasztóknak számológéppel kellett menniük egyes irodákba, hogy kiszámolják, hogy ténylegesen mennyibe kerül az az út, melynek csak egy részárát jelentette meg az iroda, mint becsalogató reklám..

Csökkent is az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződéseknél a részvételi díjjal és az azon túlmenően felszámításra kerülő költségek feltűntetésével kapcsolatos jogsértések aránya.

Fontos tudni a vállalkozásoknak is, hogy, hogy az utazási vállakozásnak a szerződéskötést megelőző tájékoztatások hiánya fogyasztóvédelmi bírságot vonhat maga. A tájékoztatások ellenőrzése témán belül a panaszkezelési, vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos információk nem megfelelősége volt a leggyakrabban előforduló eset.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a fogyasztók saját maguk intézik az utazásukat. De ebben az esetben is elengedhetetlen a járvány miatt is körültekintően kiválasztani, tájékozódni és megkötni a biztosítási (betegség, baleset, pogggyász) szerződést. E nélkül - a jelenlegi pandémia miatt is - elutazni hihetetlen nagy felelőtlenség. Figyeljenek erre is a fogyasztók!

A fapados légitársaságok térnyerésével a repülős utazás általános utazási móddá vált, ezért a fogyasztóvédelem minden szereplőjének figyelmet kell fordítani erre a kérdésre. Ezeknek a cégeknek az árképzési gyakorlata és az utasokkal szembeni politikája eltér a hagyományos légitársaságokétól, így például az utasfelvétel, az elsőbbségi beszállás, vagy a légijárműre felvihető poggyászok tömege és száma tekintetében. A légiközlekedés témakörében a leggyakrabban a járattörléssel, a járatkéséssel és a poggyászokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok fordulnak elő.

Lássuk a legfontosabb légiutasjogokat, mi illeti meg a fogyasztókat járattörlés, vagy hosszú (több mint 3 órás) késés esetén!

Segítségnyújtás

Először is az utasok számára ellátást, azaz a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell rendelkezésre bocsátani, emellett a fogyasztóknak joguk van két díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve e-mail küldésre. Ezen kívül szállást is biztosítani kell, ha egy vagy több éjszakát kell ott tartózkodnia az utasnak, és ennek megfelelően a szállítást a reptér és a szállás között.

Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat mégsem biztosítja a légi fuvarozó, akkor mindenképpen számlát, nyugtát kell kérni a megvásárolt frissítőkről, a transzferről, szálloda elhelyezésről, és kárigényként ezeket a számlákat kell benyújtani a légi fuvarozó részére.

A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás esetén, az utasok részére tájékoztatást kell adni a lehetséges alternatív közlekedési módokról.

Visszatérítéshez vagy átfoglaláshoz való jog

Háromféle lehetőség áll fenn:

a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítése hét napon belül,

átfoglalás, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz a legkorábbi alkalommal,

átfoglalás, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz egy későbbi időpontban, amikor az utasnak megfelel, az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően.

Kártalanítás

A törölt repülőút hosszától függően 250-400-600 EUR összegű kártalanítás is jár az utasoknak.

Nem jár kártalanítás, ha

a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább két héttel tájékoztatták az utasokat a járat törléséről, vagy

az indulás menetrend szerinti időpontja előtt legkorábban két héttel és legkésőbb hét nappal tájékoztatták qa fogyasztókat a járat törléséről és átfoglalást ajánlottak számukra, lehetővé téve, hogy legfeljebb a menetrend szerinti indulás időpontja előtt két órával korábban induljanak és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb négy órás késéssel érjék el; vagy

az indulás menetrend szerinti időpontja előtti hét napon belül tájékoztatták őket a járat törléséről, és átfoglalást ajánlottak számukra, lehetővé téve, hogy legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljanak, és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el.

Ezen kívül az üzemeltető légifuvarozó nem köteles kártalanítást fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni.

Ha felelősen úgy döntöttek a fogyasztók, hogy utazni fognak, de később vita támadt az utazási irodával, szállásadóval vagy akár a légitársasággal, akkor bátran forduljnak a fogyasztói szervezetekhez, békéltető testületekhez: segíteni fognak a probléma megoldásában.