Így söpör végig Európán a negyedik hullám: valahol szigorítanak, másutt lazítanak a korlátozásokon

Az első hullámtól eltekintve az egyes országok egészen különféleképpen kezelték a koronavírus járvány további hullámait. Van, ahol előbb, máshol később csapott le a delta, másként álltak a nyári korlátozásokhoz, és a beoltottság is más ütemben halad. Nem csoda hát, ha az egyes országok most is egészen máshol tartanak a járványkezelésben. Az elmúlt hét híreit foglaljuk most össze.

Európa keleti felén egyre súlyosabb gondokat okoz a delta, de a szomszédos Ausztriában és Szlovániában is nőnek az esetszámok. Nyugaton több korlátozást is készülnek feloldani, Franciaországban, Hollandiában javul a helyzet. Németországban egyre nagyobb problémát jelent az oltásellenesség.

Ausztria

Ausztriában emelkedik a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápoltak száma

Ausztriában a napi új koronavírusos megbetegedések számának emelkedése - késleltetve ugyan, de - magával hozta a kórházban ápoltak és az intenzív kezelésre szorulók számának növekedését is - derül ki az egészségügyi hatóságok hétfőn nyilvánosságra hozott adataiból. (09. 13.)

Újra lehet telefonon beteget jelenteni

Ausztriában azonnali hatállyal újra lehet telefonon beteget jelenteni - közölte az Osztrák Egészségbiztosítási Pénztár (ÖG) pénteken. A már ismert korábbi, de júliusban hatályát vesztett intézkedés újbóli bevezetésére a koronavírusos megbetegedések gyorsan emelkedő száma miatt került sor annak érdekében, hogy csökkentsék a személyes kontaktusok számát, és mind a biztosítottakat, mind a kezelőorvosokat védjék a lehetséges fertőzéstől.

A vírus delta variánsa okozta fertőzés veszélye jelenleg négyszer nagyobb, mint az eredeti koronavírustörzsé, ezért szükséges, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék az orvos-beteg találkozókat - indokolta a döntést az egészségbiztosítási pénztár. Ausztriában eddig 5 640 345 ember kapta meg a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 5 330 472-en. Pénteki adatok szerint 2 364 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 720 455 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 843, az intenzív kezelésre szorulók 202-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe 12-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 882-re emelkedett. A betegségből 686 324 osztrák gyógyult fel. (09. 17.)

Szlovénia

Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív

Szlovéniában minden negyedik vírusteszt pozitív eredmény hozott, a növekvő esetszámok miatt szerdától szigorodnak a járványügyi szabályok is. A ljubljanai kormány döntése szerint szerdától mindenkinek rendelkeznie kell QR-kóddal ellátott Covid-igazolvánnyal az állami- és a magánszektorban egyaránt. Ez vonatkozik az ügyfelekre is. Bárki, bármilyen szolgáltatást vesz igénybe, ahhoz oltási-, gyógyultsági igazolást vagy negatív tesztet kell felmutatnia. Kivételt képeznek ez alól az alapvető élelmiszereket forgalmazó üzletek, illetve gyógyszertárak, de csakis abban az esetben, ha nem bevásárlóközpontokban működnek. (09. 14.)

Csak oltási és gyógyulást tanúsító igazolással végezhetik a munkájukat az állami hivatalokban dolgozók

A negatív tesz nem lesz elég, az alkalmazottaknak szeptember végéig fel kell venniük a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, a másodikat pedig legkésőbb november 1-jéig. A kormány döntését ismertetve elmondta: nem kényszeroltásról van szó. "A kormány nem hatóságként viselkedik, hanem felelősségteljes munkaadóként" - fogalmazott. Az oltás alól csak azok kaphatnak felmentést, akiknek orvosi igazolásuk van arról, hogy nem vehetik fel a vakcinát. Azok, akik elutasítják az oltást, amennyiben a munkakörük megengedi, otthonról dolgozhatnak, de nem léphetnek be a hivatalokba. (09. 17.)

Péntekre 1143 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon hat beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 348-en vannak kórházban, 86-an intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 068 987-en kaptak védőoltást, közülük 958 803-an már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 51, illetve 45 százaléka.

Horvátország

Meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket (09. 16.)

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket azzal a könnyítéssel, hogy megnyithatnak a vásárok és kiállítóhelyek zárt térben, de ott kötelező lesz a védettségi igazolás - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a válságstáb vezetője a kormány csütörtöki ülésén. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve.

Horvátországban csütörtökre 1369 új esetet azonosítottak. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon kilencen haltak meg. Kórházban 628 beteget ápolnak, 72-en vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 766 447-en kaptak védőoltást - a jogosultak 43,5, a felnőtt lakosság 52 százaléka -, közülük 1 655 970-en már a második adagot is felvették.

Szerbia

A WHO szerint elkéstek az intézkedésekkel

Szerbia elkésett a koronavírus elleni oltakozással és a Covid-igazolások bevezetésével, mert amikor a járványhelyzet romlik, akkor már biztosan késnek az intézkedések - jelentette ki Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerbiai irodájának a vezetője csütörtökön a belgrádi Prva televízióban. A szakértők már hónapokkal ezelőtt mindenkit oltakozásra szólítottak, a lakosság fele azonban továbbra sem akarja felvenni a koronavírus elleni vakcinát, így a legfrissebb adatok szerint Szerbia a fertőzöttek számát illetően vezetővé vált Európában. (09. 16.)

Egyre aggasztóbb a járványhelyzet Szerbiában, és további romlás várható, a következő két hétben jelentősen nő majd az új fertőzöttek száma - jelentette ki Predrag Kon, az ország legismertebb járványügyi szakértője a szerbiai közszolgálati televízió keddi beszámolója szerint. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában csütörtökre 7628-cal 838 512-re növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma 32-vel 7633-ra emelkedett.

Románia

Egy nap alatt több mint ötezerrel emelkedett a fertőzöttek száma

Gyorsuló ütemben emelkedik a járványgörbe Romániában - érkezett szombaton a hír. Szombaton meghaladta az ötezret a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) által közölt 5388 új fertőzés ugrásszerű növekedést jelent az e heti 4000-4500 közötti esetszámokhoz képest, és több mint kétszerese az utóbbi két hét átlagának. Szombaton 97 koronavírusos beteg haláláról számolt be a GCS, ez is több mint duplája a kéthetes mozgóátlagnak.

Romániában alig több mint egy hete lépte át a napi fertőzések száma a 2500-as küszöböt. A kórházban ápolt fertőzöttek száma azóta több mint másfélszeresére emelkedett, és a 7000-et közelíti. Csaknem 800 súlyos állapotban lévő fertőzöttet (köztük 16 gyereket) az intenzív osztályon ápolnak. Október közepén már 17 ezres heti átlaggal és napi 20 ezer új fertőzés feletti csúcsértékekkel számolnak a 19,3 millió lakosú Romániában.

Pénteki hír, hogy belföldön is bevezették Romániában az uniós digitális Covid-igazolvány használatát azokon a településeken, ahol a megelőző két hétben a lakosság több mint három ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Az erről szóló határozatot pénteki ülésén fogadta el a román kormány, az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) ajánlásai alapján. A három ezrelék feletti fertőzöttségi ráta esetén sem zárnának be - ahogyan a jelenlegi szabályozás előírja - a kulturális intézmények, vendéglátóhelyek és sportlétesítmények, hanem a belépést védettségi igazoláshoz kötötték, és korlátozták a résztvevők számát. A mindeddig "zöld útlevélként" használt személyre szóló digitális Covid-igazolványt eddig is bárki letölthette magának az oltáskampány honlapjáról, amennyiben megkapta az oltás valamennyi adagját, letesztelte magát, vagy az utóbbi hat hónapban kigyógyult a betegségből. (09. 18.)

Ukrajna

A hónap végéig szigorítanak a korlátozásokon

Hétfői hírek alapján Ukrajna egésze a járványhelyzet szerinti legenyhébb, zöld besorolásban van. A tervek szerint viszont a héten - ha a kormány jóváhagyja az egészségügyi tárca indítványát - minden megye legalább az eggyel szigorúbb, sárga kategóriába kerül át, és lehetnek olyan régiók is, amelyek a legszigorúbb, vörös besorolásba. A sárga zónába kerülő megyékben az edzőtermek, a mozik és más kulturális intézmények létszámkorlátozás nélkül lesznek látogathatók, ha a személyzet és a látogatók zöme felvette a védőoltás legalább első dózisát. A vörös besorolású területeken nyitva tarthatnak az éttermek, ha az alkalmazottak és a látogatók egyaránt felvették a teljes védettséghez szükséges mindkét adagot. Az oltottak százalékos arányát szintén nem hagyták még jóvá. (09. 13.)

Ukrajnában csütörtökre 5744 esettel 2 331 540-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint 1100-zal haladta meg az előző napiét. Az elhunytak száma 101-gyel 54 651-re, az aktív betegeké pedig több mint négyezerrel 50 260-ra emelkedett. Az egészségügyi tárca adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 6 097 685-en kapták meg valamely védőoltás első, 5 009 066-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 118 786 embert oltottak be az országban.

Németország

Oltási akcióhetet indítottak Németországban (09. 13.)

Oltási akcióhetet indítottak Németországban hétfőn a koronavírus-járvány negyedik hullámának feltartóztatására. Az országos akció lényege, hogy a lehető legegyszerűbben és a legkevesebb időráfordítással beoltathassa magát az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen mindenki, aki még nem kapott oltást, de életkora és egészségi állapota alapján kaphatna. Ezzel a céllal oltópontokat állítottak fel olyan helyeken, ahol eleve sokan fordulnak meg. Az ideiglenes állomásokat előzetes bejelentkezés nélkül lehet felkeresni.

A német sajtóban idézett szakértők szerint legalább 75 százalékos átoltottság szükséges a negyedik hullám erejének megfékezéséhez, vagyis a járványgörbe ellaposításához. A járvány megállításához jóval nagyobb, a 12-59 éves korosztályban 85 százalékos, a hatvan felettieknél 90 százalékos átoltottság kellene.

Megpróbáltak felgyújtani egy oltóközpontot Németországban (09. 15.)

Ismeretlen támadók megpróbáltak felgyújtani egy oltóközpont Németország keleti részén egy kistelepülésen - jelentették szerdán német hírportálok. A német-cseh határ térségében fekvő Eich-ben működő oltási központot kedden késő este támadták meg ismeretlenek. Kivárták azt a pillanatot, amikor a biztonsági őrök az épület másik oldalán tartózkodtak, és gyúlékony folyadékot tartalmazó palackokat hajítottak a kapunak.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni oltással rendelkezők aránya a 16 német tartomány közül éppen Szászországban a legalacsonyabb, csupán 53,1 százalék, csaknem tíz százalékponttal elmarad a szövetségi átlagtól.

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) szerdai adatai szerint 12 455 új fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez csökkenés az egy héttel korábbi 13 565-höz képest. Az új esetekkel együtt 4 101 931 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t a járvány tavaly kora tavaszi kezdete óta. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 83 halálesetet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 92 769-re emelkedett Németországban.

Egyre több német tartományban engedélyezik az oltatlanok kitiltását a közösségi élet színhelyeiről (09. 14.)

Egyre több német tartományban engedélyezik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) ellen védő oltástól elzárkózók kitiltását a közösségi élet színhelyeiről, a vendéglátás, a kultúra és a sport területeiről. Német hírportálok keddi összesítése szerint a 16 tartomány közül már nyolcban vezettek be, vagy terveznek bevezetni olyan szabályt, amelynek alapján az éttermek, színházak, szórakozóhelyek üzemeltetői vagy bármely közösségi rendezvény szervezői megtagadhatják a belépést az oltatlanoktól.

Franciaország

Hamarosan feloldhatók a korlátozások

Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön úgy vélte, hogy a koronavírus-járvány mutatóinak folyamatos javulása miatt el lehet kezdeni gondolkodni a korlátozások feloldásáról, beleértve a védettségi igazolás használatát is. "Amint az egészségügyi feltételek megengedik, és látva a számokat, ez már nem is olyan sokára lehet, azokon a területeken, ahol a vírus kevésbé terjed, feloldhatjuk a korlátozásokat, és normálisan folytathatjuk az életet" - mondta az elnök egy vidéki látogatásán. Utalt rá, hogy első lépésben várhatóan az éttermekben és a kulturális intézményekben szűnhet majd meg a védettségi igazolás használata, ezeken a helyeken "gyakorlatilag már nem terjed a vírus".

A vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentumot (oltási igazolás vagy 72 óránál nem régebbi negatív teszt) a jelenleg hatályos törvények szerint augusztus 9. óta és november 15-ig kötelező bemutatni a legalább ötven főt fogadó nyilvános helyeken, így a vendéglátóhelyeken, beleértve a teraszokat is, a vonatokon és a távolsági buszokon, a kórházakban, valamint a kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben. Emellett a maszkviselés is kötelező minden zárt térben 11 éves kor felett. (09. 16.)

Csillapodik a negyedik hullám, nagyfokú az átoltottság

A járványnak a fertőzőbb delta variáns miatti negyedik hulláma a nyár elején robbant be, akkor jelentősen megemelkedett a napi esetszám, s a tetőzéskor meghaladta a 30 ezret, de kórházba csak harmadannyian kerültek, mint az előző járványhullámok idején. A mutatók augusztus közepe óta javuló tendenciát mutatnak, s a szeptemberi eleji iskolakezdés miatt sem nőtt meg újból a napi esetszám.

A kórházban ápolt fertőzöttek száma a hét elején 10 ezer alá csökkent, s közülük kevesebb mint kétezren vannak súlyos állapotban. A naponta feltárt új esetek számának múlt heti átlaga már csak 9 ezer volt, 100 ezer lakosra 99 fertőzött jut (250 a riasztási szint). A pozitív tesztek aránya 1,9 százalék, a reprodukciós ráta 0,7, azaz nem minden fertőzött adja tovább a vírust. A 67 millió lelket számláló országban a teljes lakosság csaknem háromnegyede, a 12 éven felüliek 85 százaléka megkapta a koronavírus-elleni oltás első adagját, s 47 millió ember, a 12 éven felüliek 80 százaléka már a második dózist is felvette. (09. 16.)

Szerdától kötelező az oltás az egészségügyi dolgozóknak

Szerdán lép életbe Franciaországban az egészségügyben dolgozók számára a koronavírus elleni oltás felvételének kötelezettségét előíró intézkedés, amely mintegy 2,7 millió embert érint. Két hónappal a kormány ultimátumának bejelentése után már csak az érintettek tíz százaléka nem vette fel az oltást, és a házi ellátásban dolgozó orvosoknak és ápolóknak a 94 százaléka be van oltva.

Egyesült Királyság

Nagy-Britanniában a jövő héttől megkezdődik a harmadik oltási dózisok beadása

A kormány elfogadta a szakértői testület ajánlásait, és a jövő héten országszerte megkezdődik a harmadik vakcinaadagok beadása. A JCVI ajánlása szerint a booster dózisokat először az 50 éven felülieknek kell felajánlani, valamint azoknak a fiatalabbaknak, akiknek krónikus alapbetegségeik vannak, és emiatt nagyobb a kockázata annak, hogy a koronavírus-fertőzés súlyos megbetegedést okoz náluk. E két lakossági csoport létszáma hozzávetőleg 30 millió fő. (09. 14.)

A teljesen beoltottaknak októbertől nem kell teszt az angliai beutazás előtt

A jövő hónap elejétől nem kell koronavírus-tesztet elvégeztetniük az angliai beutazás előtt azoknak, akik mindkét oltási dózist megkapták - jelentette be pénteken Grant Shapps brit közlekedési miniszter. Az intézkedés október 4-én lép életbe azok számára, akik nem a brit kormány által vörös - vagyis a legmagasabb járványkockázatú - kategóriába sorolt országokból utaznak Angliába. A miniszter bejelentette azt is, hogy október 4-től megszűnik a zöld és a sárga járványkockázati besorolás - az utóbbiba tartozik jelenleg Magyarország is -, és csak a vörös kategória marad meg. A vörös kategórián kívüli országokból így egyszerűbbé válik az angliai beutazás.

Az Európai Unióból érkezőknek olyan vakcinával kell előzetesen beoltatniuk magukat, amelynek alkalmazását az EU gyógyszerfelügyelete (EMA) engedélyezte. Az előírások enyhítése egyelőre Angliára vonatkozik, az Egyesült Királyság többi országának - Skócia, Wales, Észak-Írország - kormányai saját hatáskörükben döntenek arról, hogy követik-e az angliai módosításokat. (09. 17.)

Hollandia

A kormány újabb lazításokat jelentett be (09. 14)

Szeptember 25-től kevesebb koronavírus-járvány elleni korlátozó intézkedés marad érvényben Hollandiában, többek között megszűnik a fizikai távolságtartási kötelezettség, a vendéglátó szektor ismét teljes kapacitással nyithat, és bizonyos feltételek mellett a rendezvények megtartása is engedélyezve lesz - jelentette be Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök és Hugo de Jonge egészségügyi miniszter kedd esti sajtótájékoztatóján. A rendezvények, mozik, színházak, bárok, és éttermek digitális egészségügyi okmány birtokában látogathatóak lesznek, az okmánynak beoltottságot, a betegségen való átesettséget vagy negatív vírustesztet kell bizonyítania. A rendelkezések értelmében az éjszakai szórakozóhelyek - éjfélig - újra kinyithatnak. Ez a szabály minden más vendéglátóipari vállalkozásra is vonatkozik.

Az arcmaszk viselése továbbra is kötelező marad a tömegközlekedési eszközökön, viszont az iskolákban már nem szükséges viselni. A holland kormány továbbra is az otthoni munkavégzést javasolja. Hollandiában jelenleg 77,2 százalékos az átoltottság.

Lengyelország

A lakosok több mint hetven százaléka rendelkezik antitestekkel

Lengyelországban a lakosok több mint hetven százaléka rendelkezik a SARS-CoV-2 vírus antitestjeivel, s a társadalom ilyen szintű immunitása mellett a kórházak megterheltsége alacsonyabb lehet a negyedik járványhullám idején, mint korábban - közölte a lengyel egészségügyi tárca szóvivője szerdán.

Szerdai fertőzöttségi adatok alapján a járvány gyorsulni kezd, és leginkább a legkevésbé átoltott három kelet-lengyelországi vajdaságban terjed. Az egészségügyi tárca szerdán közölte: egy nap alatt 767 új fertőzést mutattak ki, a Covid-19 miatt 9-en, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt 12-en haltak meg. Szerdai információk szerint eddig több mint 19 millió 143 ezer lengyel, vagyis a társadalom mintegy fele részesült teljes oltásban.

Oroszország

Oroszországban a legtöbb aktív fertőzöttet regisztrálták a járvány kezdete óta

Oroszországban a kedden közölt hivatalos adatok szerint elérte az 563 803-at az aktív új koronavírusos fertőzöttek száma, ami a legmagasabb szám a járvány kezdete óta. Az előző rekordot, 563 754-et idén január 8-án jegyezték fel. A TASZSZ hírügynökség az orosz egészségügyi tárcára hivatkozva azt írta, hogy az aktív fertőzöttek valós száma ennél magasabb lehet. Augusztus elején például csaknem 900 ezren részesültek orvosi ellátásban a Covid-19 vagy annak gyanúja miatt. (09. 14.)

Oroszországban a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt fertőzöttek száma 19 905-tel 7 234 425-ra emelkedett. A napi növekmény 0,28 százalék, az új esetek 8,5 százaléka volt tünetmentes. A halottak száma 791-gyel 196 626-ra, a felépülteké pedig 16 618-cel 6 469 017-re nőtt. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 127 468 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

41 millió embert oltottak be teljesen (09. 15.)

Oroszországban 41 millióan kapták meg a Covid-19 elleni vakcina mindkét adagját, legalább az első komponenst pedig 47,5 millió - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter újságírók előtt pénteken Moszkvában. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes a hónap elején azt mondta, hogy a 80 százalékos kollektív immunitáshoz több mint 90 millió embert kell átoltani. Becslése szerint Oroszország november 1-re érheti el ezt a szintet.

Montenegró

A nagykorú lakosság felét beoltották

A nagykorú lakosság 50,3 százalékát oltották be a koronavírus elleni valamelyik védőoltás legalább egy adagjával Montenegróban - közölte a montenegrói közszolgálati televízió vasárnap. A beszámoló szerint a vakcina mindkét adagját a nagykorúak 44,5 százaléka kapta meg. A 620 ezres Adria-parti országban május 4-én kezdődött meg a tömeges oltakozás. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek Montenegróban hatszázzal 125 728-ra növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma héttel 1839-re emelkedett. (09. 19.)

Bosznia-Hercegovina

Vezetik a halálozási statisztikák listáját

Európában az egymillió lakosra jutó, koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma Bosznia-Hercegovinában a legmagasabb, a nyugat-balkáni országban ugyanis egymillió lakosra 3 134 haláleset jut - közölte szombaton a Klix.ba szarajevói hírportál. A kimutatás szerint világviszonylatban is rosszak a boszniai adatok, Peruban magasabb csak a halottak száma, a dél-amerikai államban egymillió lakosra 5 934 haláleset jut.

A tömeges oltakozás csak későn indult meg Bosznia-Hercegovinában, és az érdeklődés sem magas a vakcina iránt. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában pedig 995-tel 224 833-ra, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 32-vel 10 135-re növekedett. (09. 18.)

Észak-Macedónia

Nő az új fertőzöttek száma az országban, a kórházban kezeltek száma viszont stagnál, így nem kell attól tartani, hogy megtelnek a kórházak, van elég ágy a betegek számára - közölte Venko Filipce észak-macedón egészségügyi miniszter pénteken a Vesti.mk szkopjei hírportál beszámolója szerint. Októbertől a vendéglátóhelyek látogatásakor már nem lesz elegendő azt igazolni, hogy valaki a koronavírus elleni vakcina legalább egy adagját megkapta, mindkét adag felvételéről igazolást fognak kérni.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Észak-Macedóniában 557-tel 185 464-re, a járvány halálos áldozatainak száma 28-cal 6368-ra növekedett. (09. 17.)