Indul a magyar turisták rohama: rég nem látott forgalommal számolnak a Balatonnál

Fokozatos az újraindult szállodákban a forgalom felfutása. A balatoni hotelekben májusban még nem volt forgalom, míg a júniust élénk utazási érdeklődés jellemezte, bár ez még nem volt olyan jelentős, mint 2020 első nyári hónapja. A júliusi forgalom viszont nagyon erős lesz – árult el a Magyar Nemzetnek a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének általános alelnöke. Baldauf Csaba szerint a keresleti oldalt erősíti, hogy a munkáltatók sok pénzt töltöttek fel a Szép-kártyákra.

Nem lehet összehasonlítani a tavalyi év első felének forgalmát az ideivel, mert a májusi újraindulásig csak üzleti utakon lévő vendégeket fogadhattak a hotelek. És azt is látni kell, hogy az újranyitás nem egyszerre történt, voltak olyan egységek, amelyek csak pünkösdkor vagy utána nyitottak ki. Az eddigi forgalomveszteség tehát az idei nyitvatartási idő rövidségével magyarázható. Júniusban már számottevő belföldi érdeklődést tapasztaltunk, de a 2019-esnél jóval szerényebbet.

Azonban a július már nagyon erős látogatottságú lesz

– mondta a Magyar Nemzetnek Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége általános alelnöke. A korlátozások könnyítése is hozzájárul, hogy egyre dinamikusabban telítődnek a szálláshelyek

Négycsillagos szállodájának történetében Baldauf elmondása szerint az elmúlt 25 év legerősebb hónapja volt a júniusi, ami azzal magyarázható, hogy a korábbi időszakra szóló foglalásokat vendégeink nem lemondták, hanem „előretolták” a mostani nyitásig – tette hozzá.

A lap kérdésére, hogy az elkövetkező két hónapban mi befolyásolja majd a kereslet növekedését, kifejtette: elsősorban az, hogy a több, bezárással telt hónap során megtakarított pénzt a családok nyaralásra költik, emellett az is hatásos, hogy a Szép-kártyákat a munkáltatók tavaly magas összegekkel töltötték fel, aminek nagy részét most tudják elkölteni a kártyatulajdonosok. Az is befolyásolja a keresletet, hogy észrevehető tendenciaként honfitársaink a bizonytalan külföldi utak helyett ebben az évben is inkább a hazaia­kat választják, és ehhez új, felfedezni való helyszíneket keresnek.

Az érdeklődés növekedése miatt idővel felmerülhet, hogy bővíteni kell a ­férőhely-kapacitást a tó körül. Baldauf Csaba rámutatott: szállodaépítési lázra nem kell számítani, a szállodaszövetség is a meglévő szálláshelyek fejlesztését szorgalmazza. Ami az új szállodaláncok Balatonon való megjelenését illeti, ez straté­giai kérdés. – mondta.