Nyaralni indulók, figyelem! Ez jelenti most a legnagyobb veszélyt a horvát és görög tengerparton

A becslések szerint 2021-ben a hazai lakosság többsége inkább a belföldi utazás mellett voksol ezen a nyáron. Azok közül, akik külföldre utaznak, a legnépszerűbb célpont idén is Horvátország és Görögország lesz, ezt követi Szlovénia, illetve Ausztria. A korábbi „normál” évhez képest idén mintegy 40-60 százalékos visszaesésre lehet számítani, bár a naponta változó körülmények ezt bármely irányba befolyásolhatják.

Az Europ Assistance Magyarország eddigi tapasztalatai szerint Horvátországban a leggyakoribb ok, ami miatt orvosi ellátásra szorulnak a magyar turisták, az elsősorban a tengeri sünök okozta sérülések, a medúzacsípés, a különböző rovarcsípések, illetve gyakran előfordul az óvatlan napozás miatti napégés is. A kiutazók második számú kedvelt nyári turista célpontja Görögország, ahol viszont – mivel sokan bérlenek robogót a szigetek bebarangolásához – kiemelkedően sok a robogóbaleset. Ezekre a veszélyekre fokozottan érdemes odafigyelni, s természetesen mindenekelőtt csak a megfelelő oltások, illetve a helyi előírások – pl. kötelező maszkhasználat – betartása mellett szabad utazni.

Az idei év az EA Magyarország szakértői szerint is elsősorban a belföldi turizmusról fog szólni. Ugyanakkor derűlátásra adhat okot, hogy a korábban olyan népszerű turista célpontok, mint Egyiptom esetében is megindultak a foglalások. A cég összességében az utolsó, járványhelyzet előtti évhez, 2019-hez képest mintegy 40-60 %-os visszaesésre számít.

A cég szakemberei most két új jelenségre is felhívják a figyelmet: az egyik, hogy míg korábban jó előre, akár már fél évvel a tervezett utazás előtt szerették megkötni biztosításukat az kiutazók, a bizonytalan körülmények miatt most szinte az utolsó pillanatig kivárnak. A másik jelenség is egy friss tapasztalat: azok, akik az elmúlt egy-másfél évben külföldre utaztak és valamely okból segítségre volt szükségük, csak a legszükségesebb – és súlyosabb - esetekben fordultak orvoshoz. Ennek az lehet az oka, hogy feltételezhetően tartottak attól, hogy az orvosi várótermekben esetleg megfertőződnek, így csak végső esetben keresték fel a rendelőt.