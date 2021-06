2021 sem a turizmus éve? Mutatjuk, honnan és mikor kezdenek özönleni majd a külföldiek Budapestre

Bár a belföldi, vidéki turizmus stabilan elkezdte a visszaépülést, a külföldi vendégek tömeges fővárosi foglalásaira az előrejelzések szerint még őszig várni kell. A járvány előtti szinteket az iparág legkorábban is csak 2-3 év múlva érheti el – mondta el Polgár Tibor, az IntercityHotel Budapest igazgatója.

Lassan, de biztosan elindult a turizmus visszaépülése

2021. június 16., Budapest

A fertőzöttségi adatok csökkenése és az országos nyitás hatással volt a belföldi foglalási hajlandóságra is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ előfoglalási adatai szerint a három nyári hónapra már több mint 1 millió vendégéjszaka-foglalást rögzítettek, ezek pedig 75 százalékban magyar vendégektől érkeztek. Hasonló irányba mutat a Magyar Turisztikai Ügynökség felmérése is, amely szerint a magyarok 70 százaléka tervez egy éven belül belföldi utazást. A vidéki szállodák szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen itt a foglaltság akár még a tavaly nyári szezon adatait is meghaladhatja, de a szektor fővárosi képviselői is bizakodóak az év második felével kapcsolatban.

Újraindulás csökkentett létszámmal

Az idei nyarat a fővárosi hotelek, így a Deutsche Hospitality szállodalánc első budapesti szállodája, a 312 szobás IntercityHotel Budapest is csökkentett létszámmal és flexibilis munkakörökkel tervezi – mondta el Polgár Tibor. Egy átlagos nyáron a fővárosi hotelekben a vendégek 90 százaléka külföldi turista. Jelenleg a hoteleket csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, de elméletben nincs technikai akadálya annak, hogy július 1-től Magyarországon is lehessen használni az uniós Covid-igazolványt.

Tizenkét országgal (Bahrein, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észak-Macedón Köztársaság, Georgia, Horvátország, Moldova, Mongólia, Montenegró, Szerb Köztársaság, Szlovénia, Törökország) már megegyezett a kormány a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadásáról, az ezekből az országokból érkező emberek angol nyelvű igazolásait pedig kötelesek elfogadni Magyarországon. Emellett jó hír az is, hogy az UEFA-meccseket rendező országokba, így Budapestre is be lehet utazni negatív PCR teszt bemutatása ellenében.

Polgár Tibor szerint a különböző piackutatások azt mutatják, hogy a visszaépülés – amennyiben nem lesz újabb, tömeges megbetegedéseket és lezárásokat hozó hulláma a járványnak – legkorábban idén ősszel kezdődhet meg a fővárosban. A külföldi vendégek esetében először az Európában belüli desztinációk épülhetnek újra, a tengerentúli piacnál ez nehezebb és lassabb lehet. A 2022-es év a csoportos foglalások alapján már biztatónak tűnik, összességében azonban a járvány előtti szinteket az iparág legkorábban is csak 2-3 év múlva érheti el.

Budapest ennek ellenére eddig is közkedvelt úti cél volt, így bízunk abban, hogy amennyiben a a járványhelyzet engedi, még ősz előtt újra megjelennek a látogatók

– mondta Polgár Tibor.