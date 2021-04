Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. április 13.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. április 13.

Országos középtávú előrejelzés

Április 13. kedd: Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Országos, ismétlődő eső valószínű, kiadós mennyiségre számíthatunk. A nap második felében nyugat felől nagyobb területen havas eső, hó is lehet az eső mellett, a Dunántúlon síkvidéken átmeneti vékony hóréteg kialakulhat, a hegyekben több centiméter is összegyűlhet. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon és északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 7, attól keletre 7 és 14 fok között várható. A keleti határszélen lehet ennél pár fokkal melegebb, de ott is a déli óráktól gyorsan lehűl a levegő. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Április 14. szerda: Jobbára borult lesz az ég, csak a nap második felében, a Dunántúlon vékonyodhat el a felhőtakaró. Délelőtt még szinte országszerte előfordul csapadék, zömében hó, havas eső de a keleti megyékben inkább eső valószínű. A déli óráktól csökken a csapadék intenzitása, délutánra a Dunántúlon el is áll. Az északi, északnyugati szelet továbbra is a Dunántúlon és az északkeleti megyékben kísérik viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul.

Április 15. csütörtök: Az átmeneti vékonyodást követően ismét országszerte erősen felhős vagy borult idő várható. A Dunántúl délnyugati megyéi kivételével több helyen várható kisebb eső, zápor, a hegyekben havas eső, hó is előfordul. A keleti, északkeleti megyékben jelentős mennyiség valószínű. Az északnyugati szelet erős, a Dunántúlon olykor viharos lökések kísérik. Hajnalban -2, +3, délután 4, 10 fok között alakul a hőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Az Észak-Dunántúlon gyakorta megerősödő déli szél okozhat iránytartási problémákat. Helyenként kisebb eső is nedvessé teheti a burkolatot. (2021.04.12)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hidegfrontokra jellemző tünetek jelentkezhetnek az erre érzékenyeknél. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, erősödő migrén. (2021.04.13.)

