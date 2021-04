Fontos változás a hiteleknél: mindenkit érinthet, aki kölcsönt vesz fel ezeknél a bankoknál

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az azonnali fizetési rendszer egy éve történt bevezetése lehetővé tette, hogy lakossági ügyfelek között, vállalkozások között, vagy akár a munkáltatótól pár másodpercen belül megérkezhessenek az utalások, melyeknek immár nem kell igazodniuk a banki munkarendhez. A Pénzcentrum a jegybank ügyvezető igazgatójával készített interjújában szóba került, személyi vagy lakáskölcsönök esetében is lehetőség lenne azonnali teljesítésre. Az MNB szerint a lehetőség nyitva áll erre a bankok előtt. Lapunk most arról kérdezte a hazai nagybankokat, tervezik-e hogy a jövőben banki munkarenden kívül folyósítsák a hiteleket is.



