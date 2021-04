Müller Cecília: kapnak még egy lehetőséget a pedagógusok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján ismertette az oltási adatokat. Ismertette: a lakosság 29%-a beoltottá vált, megkapta az első oltását. Holnap 28 800 darab Janssen vakcina érkezik. A tisztifőorvos szerint ez nem túl sok, de ennek is örülnek. Ez egy egyadagos, 26-os típusú adenovírus-vakcina, melyet a honvédségi oltóbuszokon hasznának majd fel. Az országos tisztifőorvos tájékoztatott arról is, hogy 248 040 adag Pfizer-vakcina is érkezik a napokban.

A hétvégén a pedagógusok oltási kampány során 80 százalékos volt a részvétel. "Adunk még egy lehetőséget a pedagógusoknak, akik jelentkeztek a védőoltásra, de nem tudták azt felvenni, kapnak még egy lehetőséget, hogy beoltassák magukat" - mondta a tisztifőorvos. Ez azt jelenti, hogy aki regisztrált, de valamiért nem tudta felvenni az oltást, még mindig jogosult soron kívül beoltatni magát. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A következő időszakban az életkor mellett a krónikus betegség alapján döntik el, hogy ki kaphat vakcinákat, méghozzá a háziorvosok a hozzájuk eljuttatott ajánlás alapján. Vagyis a magas kockázatú fiatalokat is oltani fogják a napokban. A sajtó kérdésére azt is elmondta: aki hatósági házi karanténban van, az ne menjen oltásra akkor se, ha behívják. Tetőzött a járvány A tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy a járvány, úgy tűnik, hogy tetőzött, viszont magasan. A magas tetőzésre utal, hogy szövődményesen is zajlik a betegség, sok gyógyultnál jelentkezik a posztcovid-szindróma: légzési nehézség, fáradékonyság, migrén, neurológiai-idegrendszeri kórkép. Fokozotatosan egy ennek a tünetegyüttesnek a kezelésére szakosodott hálózat is létrejön Magyarországon. A szennyvíz-adatok is azt mutatják, hogy országosan stagnál az adat, ami a következő időszakban is magas fertőzési szintet vetít előre. Sokan hágják át a szabályozásokat A sajtótájékoztatón Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese ismertette a rendőrségi adatokat. 2009 személy ellen intézkedtek a hétvégén, mert nem viseltek maszkot, 2 vendéglátóhelyet zárattak be szabályszegés miatt (Edelényben és Zalaegerszegen). 868-an szegték meg a kijárási korlátozást. Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x) Kiss Róbert ismertette, 43 002-en vannak karanténban.

