Javában zajlik a bírságidőszak: ezért 150 ezres büntetést kaphatnak az ingatlantulajok

Javában zajlik a tavaszi lomtalanítás a fővárosban. Aki hibázik, azt akár 150 ezer forintra is megbüntethetik: érdemes figyelmesen elolvasni az előzetes tájékoztatót, és csak az abban megadott idősávban kivinni a lomokat. Illetve soknan nem tudják, de vannak bizonyos hulladékfajták, amiket még a lomtalanítás alkalmával is tilos kitenni. Ha ezen kapnak rajta, akkor is jön a 150 ezres csekk. Mutatjuk, mik a lehetőségek, ha valamiért lemaradnál az éves lomtalanításról!

Már javában zajlik a lomtalanítási szezon Budapesten: az FKF tájékoztatója szerint jelenleg a XXII. kerületben zajlik a hulladékok begyűjtése, április 16-tól pedig a XII. kerületből viszik el a lomokat, utánapedig a XIX. következik a sorban. A Pénzcentrum megkeresésére a cég elárulta, egy év alatt rengeteg lomot gyűjtenek be: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! a Budapestről 2020. évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében begyűjtött lomhulladék mennyisége 30 947 tonna volt. Aki élne a lomtalanítás lehetőségével, annak érdmes figyelmesen elolvasni a Fővárosi Közterület-fenntartó által küldött tájékoztatót, ugyanis abban megjelölnek egy idősávot, amikor ki lehet helyezni a hulladékot. Aki a megjelölt időpont előtt, vagy után viszi ki a lomokat, és elkapják, az közterületi szabálysértést követ el, aminek a büntetési tétele akár 150 ezer forint is lehet. Sőt, arra is figyelni kel, hogy az idei évtől a veszélyes hulladék leadására a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget egész évben, lomtalanításkor nem lehet őket kitenni. A cég hozzátette, hogy azt a szemetet, amit a szabályok szerint nem lehet kitenni, azt nem is szállítja el az FKF. Aki mégis tiltott hulladékot helyez ki (ezek listáját lásd a képen), azt ugyanúgy 150 ezerre büntethetik, mint azt, aki nem a megadott időben rakja ki a lomokat. Kérdésünkre az FKF elárulta, hogy az utcai lomtalanításkor nem vizsgálják a kihelyezett dolgok használhatóságát, és nem is válogatják szét őket. Ez valahol érthető, hiszen egy év alatt majdnem 31 ezer tonna hulladékról van szó. Forrás: FKF Lemaradtál a lomtalanításról? Nincs minden veszve! Aki lemaradna a szokásos lomtalanításról, annak sem kell csüggednie. Az FKF szerint két lehetőség is nyitva áll a budapestiek előtt. A fővárosi háztartások a lomot egész évben beszállíthatják az alábbi hulladékudvarokba: 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.

1225 Budapest, Nagytétényi út 335. A lomokat előzetes időpontfoglalást követően lehet leadni az udvarokban, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 1200 kg mennyiségig. A hulladékudvarok szolgáltatásait a budapesti lakosok igazolások bemutatását követően, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. A nagy érdeklődésre való tekintettel, az FKF négy hulladékudvara a hosszú hétvégék egy napján is a lakosság rendelkezésére áll szombati nyitvatartás szerint, amelyekből a fent említett kettőbe a lomot is beszállíthatják - hívta fel a figyelmet az FKF. Elárulták még azt is, hogy az FKF Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő 17 hulladékudvart becsléseik szerint évente mintegy 180 ezer - 220 ezer lakos veszi igénybe. A legforgalmasabb hulladékudvarokat éves szinten 22ezer - 25 ezer beszállító keresi fel. Felhívták a figyelmet egy másik lehetőségre is: a háztartások, társasházak a kerületi lomtalanítástól eltérő időpontban, külön díjazás ellenében, soron kívül is rendelhetnek lomtalanítást az FKF-től. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdések esetén az ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére a 06 80 353 353-as ingyenesen hívható telefonszámon. A fent leírtak mellett minden budapesti lakosnak lehetősége van arra, hogy a feleslegessé vált, de más számára még használható (eredeti funkcióját betöltő, nem szennyezett), nem hálózati árammal működő tárgyait, bútorait nyitvatartási időben ingyenesen leadja Társaságunk két Szemléletformáló és Újrahasználati Központjában (1151 Budapest, Károlyi Sándor utca 166. és 1186 Budapest, Besence utca 1/A.) - tették hozzá.

