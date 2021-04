Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. április 11.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2021. április 11.

Névnap

Leó, Szaniszló

Deviza árfolyam

EUR: 357.45 Ft

CHF: 324.75 Ft

GBP: 411.72 Ft

USD: 300.39 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2021. április 10.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 20, 36, 41, 55

Joker: 465523

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 24 db

3-as találat: 2740 db

2-es találat: 75361 db



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

Április 11. vasárnap: Nyugat felől egy vastagabb felhősáv érkezik, és halad kelet felé. Hosszabb időre délelőtt főként a keleti országrészben, délután pedig a Dunántúlon süthet ki a nap. Gyenge, szemerkélő eső előfordulhat: erre a déli órákig inkább a nyugati, később pedig a középső, illetve a keleti tájakon van nagyobb esély. A déli szelet több helyen kísérhetik erős, a Kisalföldön néhol időnként viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Április 12. hétfő: Kora délutánig napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, majd erőteljessé válik a felhőképződés, késő estére a Nyugat-Dunántúlon be is borul az ég. A délután második felében a Dunántúlon és az északi országrészben elszórtan előfordulhat zápor, néhol zivatar. Napközben időnként megerősödik a déli, délnyugati szél, majd estétől a Dunántúlon és a középső megyékben északnyugatira fordul a szél, és néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9, a délutáni órákban 19 és 24 fok között alakul.

Április 13. kedd: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, reggel, de kora délelőtt a keleti országrészben még vékonyabb lesz a felhőzet. Nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, főként keleten helyenként zivatar is. Emellett a Nyugat-Dunántúlon havas eső, a hegyekben havazás is előfordulhat. A szél mindenütt északira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, elsősorban a Dunántúlon és a Zemplén környezetében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 3 és 8, másutt 7 és 10 fok között alakul. A csúcshőmérséklet az Alföld nagy részén 13, 19, másutt csak 8 és 13 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon még ennél is hidegebb lesz, és ott kora délelőttől hűlni fog a levegő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

A délnyugati országrészben napközben megerősödő szél okozhat iránytartási problémákat, az ország többi részén viszont alapvetően kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. (2021.04.10)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt melegfront jellegû tünetek léphetnek fel az arra érzékenyeknél. (2021.04.11.)

Akciók

