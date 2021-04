Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. április 8.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. április 8.

Névnap

Dénes

Deviza árfolyam

EUR: 358.93 Ft

CHF: 325.36 Ft

GBP: 415.95 Ft

USD: 302.28 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. április 7.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 14. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 9, 10, 13, 14, 16, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 44 db

5-ös találat: 2373 db

4-es találat: 34342 db



Befektetés, tőzsde

Országos középtávú előrejelzés

BUX index:OTP:MOL:RICHTER:

Április 8. csütörtök: Napközben egy felhőtömb halad kelet felé, illetve gomolyfelhők is képződnek, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Több helyen - délnyugaton kisebb eséllyel - alakulhat ki zápor, hózápor, esetleg zivatar is lehet. Emellett reggel az Észak-Dunántúlon havazhat is. Késő délután, estefelé megszűnik a csapadék, a felhőzet is jelentősen csökken. Az északnyugati szél ismét nagy területen erősödik meg, néhol viharossá is fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. Késő estére -1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

Április 9. péntek: Sok napsütésre számíthatunk, melyet kevés gomoly-, majd egyre több fátyolfelhő zavarhat. Csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél megélénkül, főként a Dunántúlon több helyütt megerősödik. A maximum-hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

Április 10. szombat: A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. Csapadék nem várható. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A hajnali -4, +4 fokról délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Megszűnik a csapadék, de a napközben vizes útszakaszokon éjjel jegesedésre kell számítani! (2021.04.07)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfront jellegû fronthatás várható. Emiatt migrén, fejfájás is előfordulhat a legáltalánosabb panaszként. (2021.04.08.)

